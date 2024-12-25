دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة SER Group، المزود العالمي الرائد لحلول إدارة المحتوى المؤسسي، عن شراكة استراتيجية لإدخال تقنية أتمتة المحتوى الذكي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى سوق الإمارات. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة في دفع عجلة التحوّل الرقمي وتعزيز مبادرات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل خالٍ من الورق، والتي تهدف إلى تطبيق التكنولوجيا اللازمة لتمكين المعاملات الرقمية بالكامل.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" : "تعكس هذه الشراكة التزامنا بجعل دبي مركز عالمي ريادي في القطاع الرقمي، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة. ومن خلال التعاون مع SER Group ، يؤكد "مورو" التزامه بتقديم حلول متقدمة تعزز التحول الرقمي والاستدامة. وتعدّ المسؤولية البيئية أحد الركائز الأساسية لرؤية "مورو"، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الشراكة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة لعام 2030، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

ومن خلال هذا التعاون، يهدف "مورو" إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بأدوات مبتكرة لتحسين العمليات، وتقليل الأثر البيئي، وتحقيق أهداف الاستدامة. وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة المحتوى، ستُمكّن الحلول الجديدة المؤسسات والشركات من رقمنة عملياتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

وفي هذا الصدد، صرّح نبيل بن عبدالله، نائب الرئيس للمبيعات والمدير العام في شركة SER Group : "من خلال شراكتنا مع "مورو"، سنوفّر إمكانيات تحوّل كبيرة لأتمتة المحتوى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لشريحة أوسع من المؤسسات. ويتيح هذا التعاون للمؤسسات احتضان مستقبل خالٍ من الورق بالكامل، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة من خلال الذكاء الاصطناعي المتقدم، والانسجام الكامل مع أهداف دبي للاستدامة عبر تقليل استهلاك الموارد البيئية بشكل كبير."

وتُسهم الحلول الجديدة، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تبسيط العمليات المعقدة وتمكين إدارة ذكية للمحتوى، مما يوفّر رحلة تحول رقمي سلسة للمؤسسات. وتمّ تصميم المنصّة لتلبي احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان القابلية للتوسع، والموثوقية، وتحسين تجارب العملاء.

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