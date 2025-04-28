المنامة، البحرين: عززت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الابتكار الصناعي بعد أن أصبحت أول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط يعتمد حلول منصة Seeq للبيانات التحليلية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة Crucial Solutions and Services (CSS)، ومقرها المملكة العربية السعودية، إلى دمج منصة Seeq في عمليات الشركة من أجل إحداث نقلة نوعية على أصعدة الكفاءة التشغيلية ومراقبة الجودة واعتمادية الأصول في البا من خلال التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات.

وقد أقيم حفل توقيع الاتفاقية بتاريخ 27 أبريل 2025 بمقر شركة البا، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة CSS سليمان الزهير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً:

"منذ تأسيسها عام 1971، حرصت البا على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز جودة منتجاتها. وفي ظل المتغيرات الراهنة، فإننا نسعى جاهدين اليوم لتبني كافة تطبيقات العمليات التشغيلية الذكية. وبصفتنا أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعتمد منصة Seeq المتقدمة، فإننا نهدف لتطوير عملياتنا، وإرساء معايير جديدة للابتكار والكفاءة، لتكون نموذجًا يحتذى به في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة بأكملها".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة CSS، سليمان الزهير، قائلاً:

"نحن فخورون بشراكتنا مع البا في تحقيق هذا الإنجاز الهام، والذي يأتي انطلاقًا من إيماننا في شركة CSS بأهمية الاستثمار في الخدمات التحليلية المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التميز الصناعي والمرونة التشغيلية. ومن خلال منصة Seeq، سنعمل معًا لتمكين فرق العمل في البا عبر توفير فهم أعمق للعمليات، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في إعادة تشكيل المستقبل ليس فقط في صناعة الألمنيوم، بل وعلى مستوى القطاع الصناعي ككل في المنطقة".

جدير بالذكر أن منصة Seeq تمكّن مستخدميها من الوصول إلى البيانات في الأنظمة التصنيعية، وتنقيحها، ونمذجتها، وتحليلها بطريقة مرئية، مما يعزز عملية اتخاذ القرار. ومن خلال تطبيقاتها المصممة خصيصًا لذلك، تدعم منصة Seeq الخدمات التحليلية السريعة، وفرص التعاون، وتبادل المعرفة، لمساعدة الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

شريك موثوق: تعتبر البا أحد أركان اقتصاد مملكة البحرين، وتقوم الشركة بإنتاج الألمنيوم عالي الجودة في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة يتم تصديرها إلى أكثر من 280 عميلاً حول العالم. ومن خلال مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (سنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن البا شريك موثوق على الصعيد العالمي. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (20.62%)، والجمهور العام (10%). وتلتزم البا بأعلى المعايير الدولية مما أهلها للحصول على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001 (الجودة)، وآيزو 14001 (البيئة)، وآيزو 27001 (أمن المعلومات)، وآيزو 45001 (الصحة والسلامة المهنية)، وآيزو 18788 (إدارة العمليات الأمنية). كما تظهر البا التزامها بالتصنيع المسؤول عبر شهادات مرموقة مثل شهادة معيار IATF 16949 (إدارة الجودة لصناعة السيارات)، وآيزو 22301 (نظام إدارة استمرارية الأعمال)، بالإضافة إلى شهادتي معياري الأداء وسلسلة العهدة من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI). ويتعزز هذا الالتزام بحصول الشركة على شهادة التصنيف البلاتيني للاستدامة من منظمة إيكوفاديس والتي تضع البا ضمن قائمة النخبة والتي تمثل 1% من الشركات التي شملها التقييم على مستوى العالم.

الريادة في الاستدامة: باعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع صناعات الألمنيوم التحويلية المزدهر في مملكة البحرين، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تبلغ نسبة البحرنة في البا 87% (2024) من إجمالي القوى العاملة، كما تستثمر الشركة بكثافة في تدريب وتطوير موظفيها. ومن جانب آخر، تضطلع البا بدور مهم ورئيسي في دعم منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ونظير مبادراتها في إنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة، حصلت البا على التقدير والتكريم من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل شركة في البحرين من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من ESG Invest، وشهادة SafeGuard للتميز في النظافة والصحة العامة والسلامة من شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس (Bureau Veritas)، وجائزة حوكمة الشركات من مجلة Ethical Boardroom.

وتتويجًا لتميزها في الممارسات البيئية والمساهمات الاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقت البا خارطة طريق شاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022 تركز على ست أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع على صعيد البيئة والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار أمريكي، وكذلك مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، إلى جانب مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد أكثر من 6 ميغاوات من الطاقة النظيفة، يمثلون بعضًا من مبادرات الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري للمملكة بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلى وجه الخصوص، يمثل مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 680.9 ميغاوات تعمل بنظام الدورة المركبة. ومن المقرر أن تساهم هذه التوسعة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وكذلك خفض معدل تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 0.5 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم يتم إنتاجه.

وفي خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما التزامها بالاقتصاد الدائري والألمنيوم الثانوي، طرحت البا في مايو 2024 خط الإنتاج EternAlTM الجديد لمنتجات الألمنيوم منخفض الكربون، والذي يشمل منتجي: EternAl-30 وEternAl-15، اللذين يحتويان على 30% و15% من المحتوى المعاد تدويره على التوالي.

السلامة أولاً ودائمًا: يؤكد شعار البا "السلامة أولاً... السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولوية قصوى. وتمكنت الشركة من تسجيل رقم قياسي في السلامة بلغ 34 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت في مارس 2025 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) نظير فوزها بالجائزة الذهبية لعشر سنوات على التوالي، وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق إلى جانب تصنيف 4 نجوم من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن العديد من الجوائز من مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

نبذة عن شركة Crucial Solutions & Services (CSS)

تُعد شركة CSS من أبرز مزودي حلول التكنولوجيا المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلتزم الشركة، التي تأسست في عام 2006، بتقديم أحدث التقنيات والخدمات المهنية المبتكرة لمجموعة واسعة من الصناعات.

ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة، نجحت شركة CSS في بناء محفظة شاملة من الحلول الجاهزة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للصناعات الثقيلة، بما يشمل صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة وتحلية المياه والتعدين والمعادن.

وتتميز شركة CSS بتقديمها تطبيقات هندسية وابتكارات رقمية عالية الأداء، فضلاً عن خبرتها الطويلة في مجالات التحليلات المتقدمة للبيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. كما تعالج حلولها التحديات الرئيسية، مثل أتمتة البيانات، وتقنيات التصور الفوري، وتحسين الأداء، وكفاءة العمليات، وذكاء الأعمال. واستنادًا إلى فريقها المُدرَّب تدريبًا عاليًا من المهندسين ومُدمجي الأنظمة، تدعم شركة الحلول والخدمات الحاسمة عملاءها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع؛ بدءًا من الاستشارة الأولية وتصميم النظام، وصولًا إلى التشغيل الكامل للنظام، بما يسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في الكفاءة التشغيلية وأداء الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.css.net.sa

خطة البا لإشراك أصحاب المصلحة / الأطراف المعنية

تعطي البا الأولوية للتواصل المفتوح مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مختلف فئات المجتمع البحريني والجهات المعنية بالجوانب البيئية والاجتماعية. ومن خلال خطتها لإشراك أصحاب المصلحة، تعمل الشركة على معالجة الأثر البيئي والاجتماعي لعملياتها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من تأثير عملياتها التشغيلية. كما تمتلك البا آلية للتظلم الخارجي عبر "دليل سلوك العمل"، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور العام التعبير عن مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم إزاء أي موضوع متعلق بعمليات الشركة.

آلية التظلم الخارجي

تعطي البا الأولوية للسلوك الأخلاقي والمسؤولية البيئية. وبإمكان جميع الأطراف المعنية من الموظفين وعمال المقاولين والجمهور العام الإبلاغ بشكل سري عن أي مخالفات محتملة لدليل سلوك العمل في البا، أو التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لعمليات الشركة عن طريق خط النزاهة في البا، حيث يعمل هذا الخط الساخن والمستقل متعدد اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إما عبر رقم الهاتف المجاني أو من خلال الشبكة الداخلية للشركة أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.albasmelter.com.

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