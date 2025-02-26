أعلنت اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن شراكة استراتيجية مع شركة هواوي لإطلاق خدمات SD-WAN (شبكة النطاق العريض الواسعة المعرفة بالبرمجيات من هواوي) عبر منصة Huawei Cloud Stack (HCS) ، وذلك لأول مرة في السوق المصري.

ويشكل اعتماد تقنية SD-WAN خطوة استراتيجية نحو تطوير الشبكات المستقبلية، حيث يعزز الكفاءة، ويضمن النجاح المستمر في العصر الرقمي من خلال إدارة مرنة وسهلة للشبكات، واختيار ذكي للمسارات لتحسين الأداء وخفض التكاليف، مع تعزيز مستويات الأمان، والارتقاء بتجربة المستخدم في الفروع المنتشرة جغرافيًا، إضافةً إلى دعم فرق العمل عن بُعد وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة.

تعكس هذه الشراكة التزام اورنچ الاستراتيجي بتوسيع نطاق خدمات WAN في السوق المصري، مع الالتزام التام بالمعايير واللوائح المنظمة لاستخدام تقنية SD-WAN في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اورنچ مصر “تأتي هذه الشراكة الجديدة بين اورنچ وهواوي لتقديم حلول SD-WAN امتدادًا للتعاون الوثيق والمستمر بين الشركتين على مدار السنوات الماضية".

وأضاف "لقد ساهمت اورنچ في دعم العديد من الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية في رحلتها نحو التحول الرقمي ومن خلال تمكين الإدارة الفعالة لموارد الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، نواصل ترسيخ مكانتنا كمزود رائد للخدمات التكنولوجية المتقدمة في السوق المصري.

ومن جانبه، قال المهندس محمد يوسف، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال بشركة هواوي مصر "يسعدنا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع اورنچ من خلال إطلاق خدمات SD-WAN، مما يعكس عمق التعاون الممتد بيننا والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة في مصر على مدار العشرين عامًا الماضية."

وأضاف "نسعى من خلال خدمات SD-WAN من هواوي إلى إحداث نقلة نوعية في جهود التحول الرقمي لشركة اورنچ، مستفيدين من أحدث تقنياتنا وخبراتنا العالمية، كما تدعم هذه الخطوة رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز فرص نمو شبكات WAN في مصر."

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