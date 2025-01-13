دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة شركات عزيزي عن إبرام شراكة استراتيجية مع "SCM"، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة المعروفة عالمياً بحلولها المبتكرة في قطاع النجارة. وقد تم تسهيل هذا التعاون من خلال شركة "Italco" في دولة الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "SCM" بتوريد وتركيب الآلات المتطورة في مصنع النجارة الخاص بشركة عزيزي، وتزويده بتقنيات متقدمة تعكس التزام الشركة بالجودة والدقة والابتكار.

وتأسست شركة "SCM" في إيطاليا، حيث اكتسبت شهرة عالمية بفضل خبرتها في تصنيع المعدات التي تدمج بشكل مثالي بين الهندسة الدقيقة والاستدامة. وتُستخدم حلول الشركة على نطاق واسع في إنتاج عناصر نجارة مخصصة، تشمل الخزائن والأبواب والقطع الزخرفية الدقيقة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة "SCM"، ما سيساهم في تمكين التزامنا تجاه دمج أفضل التقنيات في عملياتنا. ومن خلال الاستفادة من معدات "SCM"، سيعزز المصنع الجديد للنجارة قدرته على صناعة منتجات مخصصة وعالية الجودة تلبي احتياجات مشاريعنا السكنية والتجارية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم مشاريع تتميز بحرفية استثنائية، حيث نحرص على أن تتجاوز كل التفاصيل توقعات عملائنا الكرام."

ومن المقرر أن ينتقل مصنع النجارة التابع لشركة عزيزي، والذي يقع حالياً في مدينة دبي الصناعية، إلى مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "مجموعة كيزاد"، في المستقبل القريب. وستعزز هذه الخطوة من قدراته التشغيلية وتساهم في استراتيجية الشركة لتبسيط عمليات الإنتاج، مع الالتزام بأعلى المعايير الجودة في جميع مشاريعها.

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