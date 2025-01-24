الكويت – أعلنت مجموعة زين أن قائمة أهدافها الخاصة بالتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تم اعتمادها وتأييدها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi).

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن اعتماد قائمتها للتصدي لتغير المناخ جعلها الشركة الكويتية الأولى في هذا المجال، حيث يمثل هذا الاعتماد الدولي خطوة مهمة في التزام المجموعة بالتصدي لتغير المناخ.

الجدير بالذكر أن مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) هي مؤسسة عمل مناخية تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من القيام بدورها في مكافحة أزمة المناخ، إذ تعمل هذه المبادرة على تطوير المعايير والأدوات والإرشادات التي تسمح للشركات بتحديد أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتوافق مع ما هو مطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 على أقصى تقدير.

وتأسست مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi بتعاون مشترك بين معهد الموارد العالمية، والمشروع العالمي للإفصاح عن الكربونCDP ، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، والصندوق العالمي للطبيعة، وبحلول نهاية العام 2023، كان هناك أكثر من 4000 شركة ومؤسسة مالية تقود عملية التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات من خلال تحديد أهداف خفض الانبعاثات والتحقق من صحتها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi .

وأوضحت زين أن اعتماد أهدافها للتصدي لتغير المناخ جاء بعد تصدرها في العام الأخير تصنيف قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثالث على التوالي في أحدث تقرير لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) عند مستوى نطاق القيادة (A-)، وهو إنجاز يبرز التزامها وشفافيتها بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية.

وأفادت المجموعة أن مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi اعتمدت أهداف زين المحدثة على المدى القريب والمدى الطويل، التي تتماشى مع الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مبينة أنها في هذا الصددي تستهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول العام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين محمد المرشد " اعتماد أهداف زين للتصدي للمناخ يؤكد التزامها بجهودها في الحد من الانبعاثات، حيث تبنت المجموعة إطارا شاملاً للامتثال لجهود تغير المناخ، وهو يشمل مبادرات كفاءة الطاقة الرئيسية، التوسع في حلول الطاقة المتجددة، اعتماد المعدات الموفرة للطاقة، مشاركة الجهود مع الموردين، وإدارة النفايات، وتؤكد هذه الجهود أن المجموعة مستمرة في تقييم التقدم المحرز في كل عملياتها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري".

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جنيفر سليمان "يمثل تغير المناخ أولوية رئيسية بالنسبة لمجموعة زين، فهي ملتزمة بتحويل عملياتها وسلسلة القيمة لديها للحد بشكل كبير من بصمتها الكربونية حيث نستهدف خفض انبعاثات الكربون إلى النصف قبل العام 2030 وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050".

الجدير بالذكر أن أهداف زين المعتمدة تتضمن على المدى القريب: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 بنسبة 42% بحلول العام 2030 من عام الأساس 2020، وعلى المدى الطويل: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة من النطاقين 1 و2 بنسبة 90% بحلول العام 2050 من عام الأساس 2020، وعلى المدى البعيد: تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة من النطاق 3 بنسبة 90% بحلول العام 2050 من عام 2020 الأساسي.

وتوفر مبادرة الأهداف القائمة على العلم للشركات مسارا محددا بوضوح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يساعد على الحد من تغير المناخ وتأثير ذلك على نمو الأعمال في المستقبل، ويعكس التزام زين بهذه الأهداف ريادتها في الاستدامة المؤسسية ونهجها الاستباقي في معالجة أزمة المناخ العالمية.

وطورت المجموعة في العام 2022 إطارا شاملاً للامتثال لتغير المناخ لتنظيم مبادرات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، وخلال نفس العام، قدمت الشركة رسميا التزامها بتحديد أهدافها القائمة على العلم SBTi .

ومن أجل تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة المدى، وضعت زين استراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ تحت إشراف مجلس الإدارة، يحكمها إطار عمل شامل للامتثال لتغير المناخ على مستوى عملياتها، تتضمن هذه الاستراتيجية، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ مبادرات متنوعة عبر عمليات المجموعة التشغيلية بهدف الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع الأهداف القائمة على العلم، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق حلول إزالة ثاني أكسيد الكربون في المستقبل عندما يكون ذلك ممكنا.

الجدير بالذكر أن مجموع زين كانت دخلت في تحالف مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) وعدد كبير من مشغلي الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم من أجل الشروع في الافصاح عن تأثيراتها على المناخ، وذلك كجزء من مبادرة يقودها الاتحاد العالمي للاتصالات في سبيل تصميم وتطوير خارطة طريق عملية لصناعة الاتصالات.

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