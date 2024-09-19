الرياض: أعلنت كل من الشركة السعودية للنقل السائب (SBT-SENDDEX) والشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) وشركة إلكترومين عن إبرام تعاون استراتيجي مشترك يهدف إلى إعادة تشكيل مشهد النقل المستدام في المملكة. ويمثل هذا التعاون المشترك خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تركز على إعطاء الأولوية للتحول نحو حلول نقل مستدامة أكثر نظافة وابتكاراً هدفها الرئيسي تقليص معدل نمو انبعاثات الكربون السنوية من 7% إلى 3% بحلول عام 2030م.

وكجزء من مبادرة هذا التعاون الاستراتيجي، تم التوقيع على وضع خارطة طريق لتقليص انبعاثات الكربون، وتشمل هذه الخارطة تطوير وتنفيذ حلول نقل متقدمة مع التركيز على إنشاء خطط تفصيلية لتقليل الانبعاثات عبر وسائل النقل المتعددة على مدى السنوات القادمة. وقد حقق هذا التعاون إنجازا هاما بإطلاق أول طلب لشاحنات نقل خفيفة كهربائية (LDTs)، مما يضع معياراً جديداً للنقل الصديق للبيئة.

وفي تعليق عن التزام الشركة بتحقيق أهداف رؤية 2030م، قال جاري ب. فلوم، الرئيس التنفيذي لشركة NTSC: "إن تعاوننا مع SBT-SENDDEX وإلكترومين يعكس التزامنا بتطوير حلول النقل المستدام مع الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من استراتيجيات مبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون، كما نهدف إلى تحقيق تأثير كبير يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."

ومن جانبه، أكد صهراب زوبيري، الرئيس التنفيذي لشركة SBT، أهمية التعاون في تحقيق هذه الأهداف، قائلاً: "بفضل خبرتنا الواسعة في مجال النقل والحلول اللوجستية في جميع أنحاء المملكة، فإننا في وضع فريد ومثالي لدعم رؤية 2030م. فمن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة من إلكترومين مع الحلول الرائدة لشركة NTSC، نستطيع أن نحقق بصمة إيجابية في تقليص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء."

هذا وستشارك NTSC بفعالية في معرض السيارات الكهربائية القادم والذي يضم أكثر من 100 شركة، و50 متحدثاً، و20 معرضاً، حيث ستقوم الشركة خلاله بتقديم أحدث ابتكاراتها وحلول النقل المستدام بما في ذلك برنامج DarbConnect لإدارة الأسطول، وستكشف عن خارطة الطريق لتقليل انبعاثات الكربون. كما سيتيح الحدث للحضور فرصة للمشاركة في مناقشات حول مستقبل النقل المستدام.

عن الشركة الوطنية لحلول النقل NTSC

الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) هي شركة رائدة في تقديم حلول إدارة الأسطول المتقدمة وحلول النقل المتنوعة والمستدامة مع الالتزام بتقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة، حيث تسعى الشركة لتحقيق رؤية السعودية 2030م من خلال تقديم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمستقبل أكثر استدامة.

عن الشركة السعودية للنقل السائب SBT

الشركة السعودية للنقل السائب (SBT) هي شركة لوجستية رائدة تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما في المملكة العربية السعودية. كما تدير عمليات أكبر شبكة نقل في المملكة من خلال اسطولها SENDDEX المميز والحائز على جوائز عدة، وتوفير حلول التخزين، وتصميم وتنفيذ حلول سلاسل إمداد مبتكرة لخدمة صناعة السيارات، والطيران، والتصنيع، والمنتجات الاستهلاكية، والتجارة الالكترونية، والتجزئة، وغيرها.

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