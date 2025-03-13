دبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، بالتعاون مع " Kindred.co"، الشركة الرائدة في التجارة الإعلامية التي تعمل في أكثر من 180 سوقاً، عن إطلاق برنامج "Save & Grow" المبتكر ضمن تطبيق "إي آند الإمارات"، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز تجربة المستخدمين من خلال تمكينهم من الاستمتاع بالخصومات ودعم الاستدامة البيئية في آنٍ واحد.

سيتمكن عملاء "إي آند الإمارات" من تفعيل برنامج "Save & Grow" عبر التطبيق، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من عروض وخصومات حصرية تصل إلى 10% لكل معاملة لدى أكثر من 9000 متجر إلكتروني، مثل نون وأُناس ونمشي. إذ يوفر هذا البرنامج إشعارات فورية حول العروض المتاحة أثناء تصفح المستخدم أو قبل إتمام عملية الشراء، ما يتيح تجربة تسوق ذكية وأكثر كفاءة.

وإلى جانب الخصومات على المشتريات، سيسهم برنامج "Save & Grow" في دعم الاستدامة البيئية، عبر تخصيص جزء من الإيرادات الناتجة عن كل معاملة لدعم المبادرات البيئية، بدءاً بمبادرة لزراعة الأشجار في دولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة ستوري، ما يتيح لمستخدمي "إي آند الإمارات" فرصة إحداث تأثير إيجابي ملموس مع كل عملية شراء، لتعزيز مساهمتهم في مستقبل أكثر استدامة.

يهدف برنامج "Save & Grow" إلى الاستفادة من قاعدة مستخدمي "إي آند الإمارات" الواسعة وتعزيز الجهود الجماعية لدعم التزام الشركة بالاستدامة، لا سيما في مجال زراعة الأشجار في مختلف أنحاء الدولة. فمنذ العام 2019، عززت "إي آند" جهودها في كفاءة الطاقة وأطلقت العديد من المبادرات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وشملت هذه المبادرات زراعة أشجار المانغروف بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 والـ 53 لدولة الإمارات، فضلاً عن شراكتها مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) لتعزيز التزامها بتحقيق صفر انبعاثات كربونية في النطاقين 1 و2 لعملياتها في الدولة بحلول العام 2030.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «نبحث في "إي آند الإمارات" دائماً عن طرق جديدة لتعزيز قيمة الحلول لعملائنا. لذلك، فإن برنامج "Save & Grow" لا يقتصر على توفير خصومات على المشتريات اليومية فحسب، بل يعكس التزامنا الأوسع بدمج الاستدامة في التجارب الرقمية التي نقدمها للعملاء. ومن خلال شراكتنا مع شركة " Kindred.co "، سنوفر للمستخدمين إمكانية اتخاذ قرارات تسهم في تحسين حياتهم وحماية البيئة في آنٍ واحد.»

من جهته، قال أنوباف ناير، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة " Kindred.co ": «تعكس شراكتنا مع "إي آند الإمارات" الأهمية المتزايدة للاستدامة في التجارة الرقمية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، نؤمن بأن التكنولوجيا تلعب دوراً جوهرياً في مساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، كما أن ميزة "Save & Grow" تمثل تجسيداً واضحاً لهذا المفهوم. نحن فخورون بدعم "إي آند الإمارات" في تمكين عملائها من المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.»

وأشار فهد مسعود، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة ستوري، بقوله: «نؤمن في مجموعة ستوري بأن الاستدامة المؤسسية يجب أن تتجاوز الوعود إلى تنفيذ إجراءات ملموسة وقابلة للقياس. وتأتي شراكتنا مع "إي آند" لتسلط الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها للشركات أن تلعب دوراً محورياً في استعادة النظم البيئية ومكافحة تغير المناخ. يساعدنا دمج مفهوم زراعة الأشجار في تطبيق استراتيجيات الاستدامة في تقليل البصمة الكربونية، فضلاً عن دعم وتعزيز التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات وخلق إرث بيئي مستدام. وبفضل هذا التعاون، سنحول الاستدامة إلى واقع ونساهم في زراعة شجرة مع كل معاملة.»

ومع تزايد الارتباط الرقمي والوعي البيئي لدى المستهلكين، أصبحت الحاجة إلى حلول مبتكرة تجمع بين خدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والممارسات البيئية أكثر إلحاحاً. لذا، فإن التعاون بين العلامات التجارية المختلفة أصبح ضرورة لتعزيز التجربة الرقمية وتحقيق القيمة المضافة للمستخدمين.

يمكن للمستخدمين التعرف على برنامج "Save & Grow" في قسم " What’s New"، أو عبر خيار "الوصول السريع" في الصفحة الرئيسية لتطبيق "إي آند الإمارات"، حيث يمكنهم الاطلاع على قائمة من أفضل العروض على المشتريات، بالإضافة إلى تتبع العدد الإجمالي للأشجار المزروعة بفضل التمويل الذي جمعه هذا البرنامج. ويمكن للعملاء تحديث أو تنزيل تطبيق "إي آند الإمارات" للاستفادة من هذه المزايا.

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