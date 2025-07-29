الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة SATS المحدودة، الرائدة عالميًا في خدمات المنافذ والمزود الأبرز لحلول الأغذية في آسيا، عن إتمام استثمار شركة أفيلوج للخدمات اللوجستية في شركة SATS السعودية وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتُعد أفيلوج شراكة استراتيجية لوجستية بين مجموعة البواردي ومجموعة المهيدب، وقد استحوذت على حصة تبلغ 49% في شركة SATS السعودية، وشهد توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، إلى جانب ممثلين من وزارة الاستثمار، في تأكيد على أهمية هذا التعاون.

وتدير شركة SATS شبكة مهمة من عمليات مناولة الشحن الجوي عبر ثلاثة من المراكز الجوية الرئيسة في المملكة: الدمام، جدة، والرياض، مما يجعلها ثاني أكبر مزود لخدمات مناولة الشحن الجوي في السعودية. ومنذ انطلاق عملياتها في الدمام عام 2017، ثم الرياض في 2021، تقوم الشركة بإدارة منشآت تصل طاقتها التشغيلية السنوية إلى 450 ألف طن، وتتميز ببنية تحتية متخصصة للشحنات الحساسة للحرارة، بالإضافة إلى أنظمة مناولة متقدمة. كما تدير الشركة عمليات في جدة مع خطط توسعية مستقبلية، وتخدم أكثر من 30 شركة طيران، ما يعزز فرص نموها بشكل متسارع.

وستُسهم الشراكة في التوسع في البنية التحتية لـSATS ، بما في ذلك تطوير منشأة شحن جديدة ومتطورة في جدة بطاقة سنوية تبلغ 300 ألف طن، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2027، إلى جانب توسيع نطاق الشركة نحو الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في جميع أنحاء المملكة. وتعتمد هذه الشراكة على الخبرة المحلية العميقة والبنية التحتية الراسخة لشركة أفيلوج، حيث توفر مجموعة البواردي قدرات لوجستية متقدمة تشمل المناطق الجمركية، والخدمات البحرية، والمستودعات، بينما تساهم مجموعة المهيدب بشبكة توزيع وطنية قوية واستثمارات في قطاعات متنوعة. وستعزز هذه القدرات الترابط بين مختلف وسائل النقل، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وتمكن SATS من تقديم حلول شحن متكاملة وفعالة تلبي الاحتياجات المتنامية لسوق الشحن الجوي في المملكة.

وصرّح الأستاذ عصام ماجد المهيدب، رئيس مجلس إدارة أفيلوج، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لأفيلوج في مساعينا لإعادة تشكيل القطاع اللوجستي في المملكة. ومن خلال الدمج بين خبرات SATS الرائدة في خدمات المنافذ وأساس أفيلوج المحلي القوي، فإننا نُؤسّس اليوم قاعدة متينة لدعم مستهدفات رؤية 2030، وبناء منظومة لوجستية مبتكرة وفعالة وقادرة على المنافسة عالميًا."

كما أضاف الأستاذ بوب تشي، الرئيس التنفيذي لخدمات المنافذ في آسيا والمحيط الهادئ لدى SATS Ltd:

"يمثل إتمام هذا الاستثمار محطة مهمة في مسيرتنا داخل المملكة. ومع امتلاكنا منشآت قائمة في أبرز المطارات السعودية، أصبح بإمكاننا الاستفادة من شبكة أفيلوج الإقليمية وخبرتها السوقية العميقة. وستُعزز هذه الشراكة قدرتنا على تقديم حلول لوجستية متكاملة تربط بين الشحن الجوي والنقل البحري والسككي والبري داخل المملكة. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا من شركات الطيران في مختلف أنحاء المنطقة."

وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين المشترك بالابتكار والتميز التشغيلي في القطاع اللوجستي السعودي، وفتح آفاق جديدة في جميع أنحاء المملكة. ومن خلال دمج أفضل الممارسات العالمية لـ SATS مع المعرفة المحلية العميقة لأفيلوج، سترتقي معايير مناولة الشحن الجوي، ما يُسهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، وترسيخ مكانة المملكة كقائد إقليمي في قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، دعمًا لأهداف رؤية 2030 الطموحة في قطاع النقل.

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