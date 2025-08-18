الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات الصندوق عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع شركة SATS” السعودية”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة SATS المحدودة، لتقديم خدمات شحن متكاملة في مطارات المملكة الرئيسية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة SATS”السعودية” عمليات المناولة للشحنات في مركز العمليات التشغيلية لطيران الرياض في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن في كل من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مركز شحن جوي عالمي المستوى في العاصمة الرياض، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بمناولة 4.5 مليون طن من البضائع الجوية سنويًا.

وفي هذا الإطار، أكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة مع SATS السعودية خطوة محورية في مسيرتنا لتأسيس شبكة شحن جوي عالمية المستوى منذ اليوم الأول. ومن خلال هذا التعاون نضع اليوم الأسس لعمليات شحن مبتكرة تتميز بالكفاءة، والمرونة، والاتصال الاستراتيجي عبر أهم الممرات التجارية العالمية، مما يدعم بشكل مباشر طموحات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا رئيسيًا".

من جانبه، قال "بوب تشي"، الرئيس التنفيذي لخدمات المحطات في آسيا والمحيط الهادئ لمجموعة "SATS Ltd": "فخورون باختيار طيران الرياض لنا كشريك موثوق في مسيرة نموها الطموحة في قطاع الشحن. وتعكس هذه الشراكة توافقًا استراتيجيًا بين طموح طيران الرياض لربط أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030 والتزامنا بتوفير حلول شحن جوي عالمية المستوى".

وستقوم "SATS السعودية" بتشغيل منشأة شحن متقدمة بمساحة 60،000 متر مربع في مطار الملك خالد الدولي، تضم مرافق مخصصة للشحنات الحساسة مثل الأدوية، التجارة الإلكترونية، البضائع الثمينة، المواد الخطرة، والحيوانات الحية. كما ستُمكّن هذه الاتفاقية طيران الرياض من الاستفادة من شبكة SATS العالمية الممتدة إلى 225 محطة شحن، مدعومة بأكثر من 250 شريك من شركات الطيران ووكلاء الشحن.

وستتضمن العمليات مركز تحكم متكامل للشحن والأمن لتوفير إشراف لحظي، مدعوم بخبرة "SATS" في إدارة المراكز العالمية، ما يضمن التنسيق السلس لحركة الشحن عبر شبكة طيران الرياض. سيُمكّن هذا النهج المتكامل لطيران الرياض من إطلاق مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الشحن منذ البداية، مما يوفر مزايا تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية. لدعم هذه العمليات المركزية، ستعتمد SATS السعودية على نظام COSYS+ المتقدم لإدارة الشحن، مما يتيح التتبع اللحظي والقرارات المبنية على البيانات، مدعومًا بتقنيات رقمنة الشحن الذكية وأنظمة إدارة أرصفة الشاحنات المؤتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما صُممت البنية التحتية للمرفق لتكون قابلة للتوسع بما يدعم طموحات طيران الرياض طويلة المدى في قطاع الشحن.

وتأتي هذه الشراكة لتجسيد التزام طيران الرياض بتعزيز قدراته التنافسية وتقديم خدمات شحن عالمية، لترسيخ مكانة العاصمة الرياض بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً في قطاع النقل الجوي، كما تعزز دور شركة "SATS" السعودية كشريك استراتيجي يساهم في دعم الأهداف التشغيلية والتقنية للناقل الوطني الجديد.

