الشراكة الاستراتيجية بين الجريسي وهواوي تحدث تحولاً نحو خدمات أمن الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وخطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات المبادرات الرقمية لرؤية السعودية 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الجريسي للخدمات الإلكترونية، إحدى شركات مزودي خدمات الإنترنت (ISP) الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق خدماتها الشاملة لحلو خدمة الوصول الآمن لشبكات SASE بالاستناد الى حلول هواوي الريادية في أمن الشبكات، وذلك خلال حفل خاص أقيم في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي فصلاً جديدًا ومحورياً في مسيرة الجريسي الاستراتيجية في مجال أمن الشبكات، مما عزز بشكل كبير دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن خالد الجريسي، مدير عام الجريسي للخدمات الإلكترونية: "بالاستفادة من حلول هواوي لخدمة الوصول الآمن لشبكات SASE المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإمكانات الجريسي في توفير الخدمات الاحترافية، سنقدم حلولاً شاملة ومتكاملة مع قدرة الكشف الدقيق عن التهديدات، بالإضافة إلى توفير صيانة وعمليات تشغيلية فعالة لأكثر من 1000 عميل عبر مختلف القطاعات من خلال تعاون طويل الأمد."

وقال كيلين وانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "يجمع هذا التعاون بين حل هواوي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل عبر بنية مكونه من اربع طبقات تشمل السحابة والشبكة والحافة ونقاط النهاية—بالاستفادة من الخبرة المحلية العميقة لشركة الجريسي للخدمات الإلكترونية في سوق مزودي خدمات الإنترنت، مما يرسي معيارًا جديدًا للتحول الرقمي الآمن والذكي في المنطقة. نحن نؤمن بأن التقنيات الذكية تسرّع من وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، ولذلك، تحتاج جميع القطاعات إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء تجارب شبكات تتميز بمستويات عالية من الجودة، والإمكانات، وكفاءة الحوسبة، والأمان."

دفع عجلة تطور أمن الشبكات بما يتماشى مع احتياجات العملاء

مع استمرار تطبيق رؤية السعودية 2030، دفعت وتيرة التحول الرقمي المتسارعة للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية حجم الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن الشبكات. ونتيجة لذلك، سعت شركة الجريسي للخدمات الإلكترونية بشكل استباقي للبحث عن شركاء تقنيين لابتكار نموذج خدماتها. ومن خلال تعاون وثيق مع هواوي، أطلقت JES بنجاح خدمة أمنية من الجيل التالي مبنية على حلول هواوي لخدمة الوصول الآمن لشبكات (SASE). يدعم هذا الإطلاق بشكل كامل تحوّل الجريسي من مزود خدمة مدارة تقليدي (MSP) إلى مزود خدمة أمن مدارة (MSSP)، مما يضمن توافق عروضها مع الاحتياجات الأمنية المتطورة لعملاء القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

حلول هواوي لخدمة الوصول الآمن لشبكات (SASE): أمن شبكات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

لتلبية أهداف التحول واحتياجات العمل لشركة الجريسي للخدمات الإلكترونية ، قدمت هواوي حل SASE، المصمم لتأمين هذه السيناريوهات عبر السحابة، والشبكة، ونقاط النهاية، وذلك من خلال ثلاث قدرات أساسية:

الكشف الذكي: يتضمن هذا الحلّ محركات قائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات، مما يساعد في رصد التهديدات غير المعروفة بمعدل 95%، وهو أعلى بنسبة 15% من معيار القطاع.

التعاون الذكي: من خلال الاستفادة من مستودع هواوي الذي يضم أكثر من 8000 قاعدة استدلال وخوارزمية ذكاء اصطناعي، يقوم النظام بأتمتة 99% من إجراءات التعامل مع الأحداث الأمنية، مما يتيح إدارة التهديدات على مدار دورة حياة الأجهزة بالكامل.

التكامل الذكي: تدمج وحدة التحكم الأمنية الموحدة عمليات الشبكة والأمان، مما يحد من التهديدات في الوقت الفعلي بسبب اتساق الاستجابات عبر نقاط النهاية والشبكات وأجهزة الأمان، وهو ما يتيح وقف التهديدات من مصدرها بكفاءة عالية.

ستمكّن منصة حلول خدمة الوصول الآمن SASE الجديدة شركة الجريسي من توفير خدمات أمنية مؤسساتية أكثر تنافسية وكفاءة وذكاء لعملائها من قطاعات الحكومة والتعليم والأعمال في مختلف أنحاء المملكة.

التميز التشغيلي وكفاءة التكلفة

يوفر تطبيق حلول خدمة الوصول الآمن SASE مزايا تجارية يمكن قياسها، بما في ذلك:

تحسين الكفاءة بمقدار 10 أضعاف: تسهم عمليات المنصة الموحدة في تبسيط عمليات الشبكة واسعة النطاق المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN) وجدار الحماية، بينما تعمل الثقة الصفرية على تبسيط إجراءات عمل الإدارة.

تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30%: تساعد خاصية النشر المحلي لنظامي iMaster NCE-Campus وQiankun OP من هواوي في دمج شبكات الاتصالات المحلية/ وشبكات الاتصال واسعة النطاق (WAN) مع عمليات الأمان، إلى جانب الحد من الاعتماد على الأجهزة.

بنية مرنة: تتيح عملية تجميع التراخيص فصل الموارد عن المستأجرين، مما يوفر نماذج أعمال مرنة وربحية مستدامة في السوق التنافسية.

نظرة مستقبلية: بناء مستقبل رقمي آمن في السعودية

من خلال هذا التعاون، نجحت شركة الجريسي للخدمات الإلكترونية (JES) في التحول من مزود خدمة مدارة تقليدي (MSP) إلى مزود خدمة أمن مدارة من الجيل التالي (MSSP)، بالاعتماد على حلول هواوي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE). يُمكّن هذا التطور الجريسي من تقديم خدمات أمن الشبكات التي تتسم بالمرونة والقوة وقابلية التوسع لقاعدة واسعة من العملاء.

ستواصل هواوي دعم رؤية السعودية 2030، وتمكين الشركات المحلية من تحقيق تحولها الرقمي، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المدن الذكية، ودعم القطاعات لتبني التطورات والابتكارات الجديدة، وإرساء أساس متين لمستقبل أكثر أماناً وذكاءً للمملكة.

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