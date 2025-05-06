جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الرائدة في سوق الحليب طويل الأجل (UHT)، ومعجون الطماطم والآيس كريم، عن شراكة استراتيجية مع شركتي SAP و NTT DATA-IGSA ،و التي تمثل محطة رئيسية في مسيرتها نحو التحول الرقمي والتزامها بالاستدامة طويلة المدى.

ستقدّم SAP، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات المؤسسات، بالشراكة مع NTT DATA-IGSA ، إحدى أبرز الشركات العالمية في الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، حلول ERP متطورة وخبرات صناعية عميقة تُمكّن سدافكو من تحقيق عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بها.

وعلّق السيد باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، قائلاً:

" تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لتعزيز جاهزية سدافكو لتكون أكثر ذكاءً ومرونة واستعدادًا للمستقبل, من خلال دمج نظام SAP الذكي للـ ERP والاستفادة من قدرات التنفيذ لد شركة NTT DATA-IGSA ، نُسرّع من وتيرة تحولنا الرقمي ونعزز التزامنا بالتميّز التشغيلي ورضا العملاء والاستدامة."

وتهدف سدافكو من خلال هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة من المرونة والابتكار، حيث سيساهم تنفيذ نظام SAP الذكي للـERP، بإشراف خبرات شركة NTT DATA-IGSA التقنية، في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء ودفع أجندة الاستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال الدكتور فهد نواب، نائب رئيس SAP السعودية:

"يسعدنا مشاركة و دعم شركة سدافكو في هذه الرحلة التحولية. من خلال تطبيق حلول SAP السحابية الذكية، ل تؤسس ل سدافكو قرارات قائمة على البيانات، وتحقق المزيد من الكفاءة والنمو المستدام، مما يعزز القيمة المقدمة لجميع أصحاب المصلحة."

وأضاف محمد أمجد علي، الرئيس التنفيذي لشركة NTT DATA-IGSA في السعودية: "مهمتنا هي تمكين الشركات مثل سدافكو من تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي. وبالاستناد إلى قدراتنا العالمية وخبرتنا العميقة بالسوق المحلي، نتطلع إلى دعم سدافكو في تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة التشغيلية وتجارب العملاء."

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزام سدافكو المتواصل بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مما يعزز دورها الريادي ليس فقط في مجال تصنيع الأغذية، بل أيضاً في الابتكار وتبني التكنولوجيا والممارسات المستدامة.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، حيث تتصدر إنتاج الحليب ومعجون الطماطم والآيس كريم.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.sadafco.com

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