سيول، كوريا: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إضافة ميزة جديدة لتتبع الأدوية[1] إلى تطبيق Samsung Health[2] بغية مساعدة المستخدمين على إدارة صحتهم على نحو أكثر شمولية. وستساعد الميزة الجديدة المستخدمين على تتبع أدويتهم سواء التي تصرف بموجب وصفة طبية أو تلك التي لا تستلزم وصفة طبية، بكل سهولة مع توفير معلومات ونصائح مهمة ومفيدة حول هذه الأدوية. ويمكن للميزة الجديدة بشكل خاص أن تساعد أولئك الذين يتناولون الأدوية بانتظام، ومن يتناولون المكملات الغذائية من أجل الصحة العامة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال هون باك، نائب الرئيس ورئيس فريق الصحة الرقمية في وحدة أعمال MX Business لدى سامسونج للإلكترونيات: "يهدف تطبيق Samsung Health إلى مساعدة الأشخاص على فهم صحتهم وإدارتها بشكل أفضل من خلال منصة شاملة تربط بين الأجهزة والخدمات والأفراد. ومع إضافة ميزة تعقب الأدوية الجديدة، نعتقد أن المستخدمين سيكونون قادرين على إدارة أدويتهم بسهولة أكبر، وتحسين الالتزام بها، وبالتالي الحفاظ على صحة أفضل بشكل عام".

وبمجرد إدخال اسم دواء محدد إلى تطبيق Samsung Health، ستزود ميزة تتبع الأدوية المستخدمين بمعلومات مفصلة تتضمن الأوصاف العامة للدواء، بالإضافة إلى آثاره الجانبية المحتملة. كما ستعرض الميزة الجديدة التفاعلات الضارة التي يمكن أن تحدث نتيجة تفاعلات الأدوية معاً، أو عند تناولها مع بعض الأطعمة والمواد مثل الكافيين وغيرها. ويمكن للمستخدمين أيضاً تسجيل شكل ولون أدويتهم، مما يتيح التمييز بسهولة بين الحبوب التي يتناولونها. يمكن كذلك إضافة الجرعة ووقت الاستخدام وتفاصيل أخرى لتجنب أي ارتباك محتمل.

ويمكن للمستخدمين إعداد تنبيهات معينة لتذكيرهم بموعد تناول الأدوية، ومتى يجب عليهم التفكير في إعادة تجديدها. ويتم ضبط هذه التنبيهات بدقة لتناسب المستخدم الفرد بحيث تكون ميزة الأدوية قادرة على تحديد أولويات الأدوية اعتماداً على أهميتها، حيث يرسل تطبيق Samsung Health تذكيرات تتراوح شدتها بين "الخافتة" و"القوية" اعتماداً على مدى أهمية أو حساسية الوصفة الطبية. وبالنسبة للأدوية المهمة، يمكن للمستخدمين ضبط تذكير "قوي" يعرض تنبيهاً بملء الشاشة على هواتفهم الذكية مصحوباً بنغمة طويلة. وبالنسبة للمكملات الغذائية مثل الفيتامينات، سيظهر تذكير بسيط منبثق لن يزعج المستخدم. وسيتلقى مستخدمو ساعات جالاكسي Galaxy Watch أيضاً تذكيرات على معصمهم مباشرة حتى يتمكنوا من متابعة مواعيد أدويتهم، حتى عندما يكونون بعيدين عن هواتفهم.

ويوفر تطبيق Samsung Health مجموعة من المزايا الصحية المتقدمة التي تشمل إدارة النوم[3]، وبرامج اليقظة الذهنية، وقدرات الكشف عن عدم انتظام ضربات القلب[4]. ومع إضافة ميزة تتبع الأدوية، يقدم تطبيق Samsung Health تجربة شاملة بكل معنى الكلمة للصحة والعافية، تساعد المستخدمين على ضمان أنماط حياة أكثر صحة مع الحفاظ على أنظمة الأدوية الخاصة بهم.

ستكون ميزة تتبع الأدوية متاحة لأول مرة عبر تطبيق Samsung Health في الولايات المتحدة من خلال تحديثات التطبيق التي سيتم طرحها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: news.samsung.com.

[1] تهدف ميزة تتبع الأدوية Samsung Health Medications إلى مساعدة المستخدمين على إدارة قائمة الأدوية الخاصة بهم ومواعيدها. والمعلومات المقدمة فيها عبارة عن محتوى قائم على الأدلة ومرخص من مؤسسة Elsevier، وهي شركة عالمية رائدة بمجال المعلومات والتحليلات.

[2] يتطلب هاتفاً ذكياً يعمل بنظام التشغيل Android 8.0 أو إصدار أحدث، وتطبيق Samsung Health الإصدار 6.26 أو إصدار أحدث. قد يختلف توفر المزايا بحسب الجهاز.

[3] مزايا النوم مخصصة لأغراض الصحة واللياقة البدنية العامة فقط. وهذه المقاييس تعتبر مرجعية شخصية لا أكثر. يرجى استشارة أخصائي طبي للحصول على المشورة.

[4] تتاح خاصية إشعار نظم القلب غير المنتظم (IHRN) في أسواق محددة. وهي متوفرة على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Wear OS الإصدار 4.0 أو الأحدث. وليس المقصود منها تقديم إشعار عند كل حادث يدل على عدم انتظام ضربات القلب ليوحي باضطراب الخفقان الأذيني (AFib)، وبنفس الوقت لا يعني عدم وجود إشعار عدم وجود حالة مرضية. وهي غير مخصصة للمستخدمين الذين يعانون من الحالات الأخرى المعروفة لعدم انتظام ضربات القلب. ويتم دعم المزايا عبر تطبيق Samsung Health Monitor. وقد يختلف التوافر حسب السوق أو الجهاز. ونظراً للقيود المفروضة على السوق عند أخذ الموافقة/التسجيل على أحد البرامج التي يتم التعامل معها كجهاز طبي (SaMD)، فهو يعمل فقط على الساعات والهواتف الذكية التي يتم شراؤها في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة حالياً (ومع ذلك، قد يتم تقييد الخدمة عندما يسافر المستخدمون إلى أماكن لا توفر الخدمة في أسواقها). لا يمكن استخدام هذا التطبيق إلا لمن هم في سن 22 عاماً فما فوق.