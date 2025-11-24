اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية(SAMI)، الشريك الوطني لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 بزيارات وفود رفيعة المستوى ومجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها في قطاع الطيران التجاري .

كان للشركة حضور مميز في المعرض حيث شاركت عبر شركاتها التي تخدم قطاع الطيران والفضاء، سامي للإلكترونيات المتقدمة، وسامي السلام لصناعة الطيران، وشركة سامي إيرباص للطيران وشركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، حيث استعرضت قدراتها المتكاملة في مجال الإلكترونيات، وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

وأكدت شركة سامي السلام لصناعة الطيران حضورها بتوقيع خمس اتفاقيات مهمة في قطاع الطيران التجاري. وشملت اتفاقيات مع شركة سكاي فايف العربية لتركيب أنظمة اتصال من الجو إلى الأرض (A2G) لربط طائرات طيران ناس بشبكة الإنترنت، ومع شركة طيران الجزيرة لاستكشاف فرص الصيانة الأساسية لأسطولها، وشركة طيران أتلانتا الآيسلندية لتقديم خدمات الصيانة الأساسية لأسطولها، وشركة ألفا ستار للطيران للتعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات الخاصة، وشركة آرتس لإدارة أصول الطيران، ولتعزيز التعاون في الصيانة ودعم سلسلة التوريد والاستشارات الفنية.

وتعكس مشاركة شركات (SAMI) في معرض دبي للطيران النمو والتحول في قطاع الطيران، بما يعزز الابتكار، ويمكّن الكفاءات الوطنية، ويرسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

-انتهى-

