روما/ القاهرة : أعلنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية - SACE عن إطلاق إتفاقية مع بنك الإسكندرية، لزيادة الصادرات الإيطالية، ودعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن برنامج"Push Strategy" ، حيث يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "أنتيسا سان باولو"، بقيادة باولا بابانيكولاو.

تستعد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) من خلال هذه المبادرة، لتقديم ضمانات بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو على قروض يُقدمها بنك الإسكندرية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات التي تهتم بزيادة حجم وارداتها من المنتجات والخدمات الإيطالية.

تمثل هذه الخطوة تقدماً ملحوظاً في تطور برنامج "Push Strategy" المبتكر، الذي يتيح لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) توسيع نطاق عملها، من خلال تقديم الضمانات ليس فقط للشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تستفيد من البرنامج سابقاً، بل أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص التصدير للشركات الإيطالية وتعزيز بناء روابط جديدة في المزيد من الأسواق الواعدة مثل مصر.

قال ماسيمو شيرو، رئيس منطقة إفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وأوروبا بوكالة SACE " نهدف، من خلال هذه الاتفاقية وبالتعاون مع بنك الإسكندرية، إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز الروابط داخل السوق المصري، وذلك بهدف دعم الشركات الإيطالية على توسيع شبكتها التصديرية وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية. نخطو اليوم أولى خطواتنا من السوق المصرية، ونتطلع لتطبيق هذا النموذج الطموح في أسواق أخرى."

كما علق باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا متسارعًا وتوجهًا نحو التنويع والتحديث.

ومع هذا التحوّل، تصبح القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والخبرة الإيطالية المتقدمة عاملًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.

يأتي برنامج ضمان القروض بقيمة 200 مليون يورو كأداة تمويلية مبتكرة تهدف ليس فقط إلى تسهيل التبادل التجاري، بل إلى تمكين شراكات صناعية مستدامة تُحدث أثرًا حقيقيًا وطويل الأمد. ويفتخر بنك الإسكندرية بدوره الريادي كمحرك مالي لهذا التحوّل، وكمساهم رئيسي في رسم ملامح فصل جديد من التعاون البناء بين البلدين.

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧ ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٣ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من ٤٬٣٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من ١,٩ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

مجموعة إنتيسا سان باولو

إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 422 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.35 تريليون يورو حتى نهاية يونيو 2024. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، مع التركيز القوي على التكنولوجيا الرقمية والمالية. وستقدم المجموعة تمويلات بقيمة 115 مليار يورو وذلك بحلول عام 2025 لدعم المجتمعات وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب برنامج لمساعدة المحتاجين بقيمة 1.5 مليار يورو (2023 -2027). كما تستضيف شبكة متاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d’Italia”، مشاريعها الثقافية ذات القيمة

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