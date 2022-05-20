دبي ،الامارات العربية المتحدة: أبرمت شركة RSA الشرق الأوسط، المزود الرائد لخدمات التأمين العام في المنطقة، اتفاقية توزيع مدتها 5 سنوات مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتقديم حلول التأمين العام عالمية المستوى.

وفي إطار هذه الشراكة طويلة الأمد، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع منتجات التأمين العام الخاصة بشركة RSA الشرق الأوسط، بما في ذلك مزايا التأمين على السيارات والمنازل والسفر والطرف الثالث بأسعار تفضيلية لعملائه وموظفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الاتفاقية مارتن رويج ، الرئيس التنفيذي لشركة RSA الشرق الأوسط، وسوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وستساهم هذه الشراكة الإستراتيجية في زيادة انتشار منتجات وحلول التأمين في المنطقة من خلال تزويد العملاء بحلول التأمين العام وجعله في متناول الجميع. ستحظى هذه الاتفاقية بدعم من الحضور القوي لبنك الإمارات دبي الوطني وشبكته وسمعته التجارية، إلى جانب خبرة RSA الشرق الأوسط المكتسبة على مدى 70 عامًا في المنطقة، كما أنها تعكس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني وRSA الشرق الأوسط لتقديم نموذج تأمين عام قوي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيستفيد عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من قدرات البنك المثبتة من حيث الفهم العميق لرحلة العملاء وتحليلات البيانات المتطورة والبراعة الرقمية إلى جانب خبرة RSA العالمية والأفضل في فئتها في مجال التأمين التقني والدراية الفنية في تخصيص حلول مخصصة وعالية الجودة. وستركز الشراكة أيضًا على تثقيف العملاء وبناء الوعي حول أهمية التأمين وفوائده المعيشية في الحياة اليومية.

وقال مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لشركة RSA الشرق الأوسط: "في حين أننا لانزال نواصل التعايش مع الوباء العالمي ، فقد أظهرت الظروف التي مررنا بها بأن التأمين من الممكن أن يساعد عملائنا حقًا في التخفيف من بعض ضغوطهم وشكوكهم. نحن متحمسون لتوحيد وتضافر جهودنا مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي يشاركنا نفس الغرض المتمثل في وضع احتياجات العملاء الحقيقية في مقدمة أولويات جميع عمليات صنع القرار لطرح حلول هادفة لموظفيه وعملائه لتمكينهم من الوقوف على أقدامهم عند الحاجة. ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة المثمرة طويلة الأمد بكل شغف وتفاؤل."

من جهته، قال سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة RSA الشرق الأوسط، إحدى شركات التأمين الرائدة في السوق، بهدف تلبية احتياجات التأمين العام لعملائنا. وبصفتنا مجموعة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني في إطار التزامه الراسخ بتوفير الرفاهية المالية للعملاء، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساعدنا على تلبية احتياجات التأمين لعملائنا بصورة أفضل".

على مدى السنوات القليلة الماضية ، استثمر كلا الشريكين بشكل مشترك في تطوير المنتجات المناسبة لعملائهم وتمكنوا من دمج كلاً من القنوات الاعتيادية والرقمية لتمكين العملاء من التعامل بسلاسة عبر نقاط اتصال متعددة.

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نبذة عن شركة RSA الشرق الأوسط (ش.م.ب.م.)

تعد شركة RSA الشرق الأوسط المزود الرائد لحلول التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الشرق الأوسط. وهي تقدم حلولًا للعملاء من الشركات والأفراد عبر مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، والتي تشمل التأمين على السيارات والممتلكات والتأمين الصحي وحلول التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الحلول المصممة للشركات الكبيرة. تزاول الشركات عملياتها في المنطقة منذ 60 عامًا، وتقدم الحلول والخبرات الدولية الأفضل في فئتها في الشرق الأوسط. وشركة RSA الشرق الأوسط هي مشروع مشترك أسسته مجموعة RSA للتأمين (ش.م.ع.) وتمتلك حصة الأغلبية فيها، بالإضافة إلى مساهمين إقليميين في الشرق الأوسط. لدى الشركة عمليات في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تزاول الشركة عملياتها كشركات عامة محلية مدرجة في سلطنة عمان، تحت شركة الأهلية للتأمين، وفي المملكة العربية السعودية، تحت الشركة العالمية للتأمين التعاوني.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: rsauae@ae.rsagroup.com

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 ديسمبر 2021 بلغ مجموع أصوله 687 مليار درهم (تعادل تقريباً 187 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4079 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

لمزيد من المعلومات عن RSA الشرق الأوسط، يرجى التواصل مع:

شيماء العوضي

الرئيس الإقليمي للعلامة التجارية والاتصالات

RSAالشرق الأوسط rsauae@ae.rsagroup.com