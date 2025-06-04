دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ريبل"، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات، عن حصول عملتها المستقرة الـ RLUSD على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للاستخدام كرمز مشفر معتمد داخل مركز دبي المالي العالمي.

تعزز هذه الموافقة مكانة RLUSD كعملة مستقرة تحظى بثقة المؤسسات، مرتكزةً على الامتثال للقوانين المُنظمة والشفافية، والمرونة في الاستخدام. بالإضافة إلى حصولها على هذه الموافقة بموجب نظام الرموز المشفرة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، تُعد RLUSD واحدة من العملات المستقرة المشفرة القليلة عالميًا التي أُصدرت بموجب ميثاق شركات الائتمان الصادر عن دائرة الخدمات المالية في نيويورك. كما أنها معززة بضمانات صارمة تشمل دعمًا بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي عبر أصول عالية السيولة والجودة ، ونظام محكم لفصل الأصول وإدارة الاحتياطيات، بالإضافة إلى عمليات تدقيق مستقلة من طرف ثالث وحقوق استرداد واضحة. صُممت RLUSD لتلبي أعلى المعايير التنظيمية وتطلعات المستخدمين من المؤسسات.

في هذا السياق، أوضح جاك ماكدونالد، نائب الرئيس الأول لقسم العملات المشفرة المستقرة في ريبل بأن موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على عملة RLUSD تُعدّ دليلًا واضحًا على التزام الشركة الراسخ ببناء وتطوير عملة مستقرة تلبي أعلى معايير الموثوقية والشفافية ومرونة الاستخدام. وأضاف: "بفضل تصميمها الذي يُركّز على الامتثال للقوانين التنظيمية وتلبية الاحتياجات المؤسسية، تتمتع RLUSD بموقعٍ فريد يُمكنها من تعزيز قدرة المؤسسات في الاستفادة من تقنية البلوكتشين عبر الأسواق العالمية، ولا سيما المدفوعات العابرة للحدود".

بخلاف العملات المستقرة التي تستهدف بشكل رئيسي المستخدمين الأفراد، صُممت RLUSD خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات عالميًا، لا سيما في تحسين سرعة، وتكلفة، وكفاءة المدفوعات عبر الحدود. تُتيح هذه الموافقة لشركة ريبل إمكانية دمج عملة RLUSD ضمن حلوها المبتكرة للمدفوعات، المرخصة أصولًا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، لتجمع بذلك بين استقرار الدولار الرقمي الموثوق به، وبنية تحتية قابلة للتوسع قائمة على تقنية البلوكتشين، إضافةً إلى الانتشار الواسع لشبكة ريبل العالمية للمدفوعات.

فضلاً عن ذلك، تُمكّن هذه الموافقة الشركات الأخرى المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي يشهد نموًا متسارعًا، من دمج عملة الـ RLUSD ضمن نطاق خدماتها المتعلقة بالأصول الافتراضية. ومع وجود ما يقرب من 7000 شركة بنهاية عام 2024، يُسهم هذا التطور في تعزيز دمج العملات المستقرة عالية الجودة ضمن المنظومة المتنامية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية في دبي.

تشهد وتيرة تبني العملات المشفرة المستقرة في الإمارات العربية المتحدة تسارعًا ملحوظًا؛ إذ كشفت بيانات السوق أن عام 2024 سجل نموًا سنويًا بنسبة 55% في حجم معاملات هذه العملات على مستوى المنطقة، مما يشير إلى وجود طلب قوي على حلول تقنية البلوكتشين القادرة على معالجة أوجه القصور في خيارات الدفع التقليدية. ومع سوق تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى وجود أحد أكثر الأطر التنظيمية تطورًا في مجال الأصول الرقمية على مستوى العالم، فإن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة ممتازة لترسيخ دورها كمركز عالمي للابتكار والاستخدام العملي للعملات المستقرة.

بدوره قال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل الإمارات وضع معايير عالمية متقدمة في مجال تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها." وأكد أن موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على عملة RLUSD تُعد خطوة إضافية نحو تعزيز حضور ريبل في المنطقة. مشيرًا إلى تزايد اهتمام الشركات، على اختلاف أحجامها، بخدمات الدفع عبر الحدود وحلول الحفظ الآمن للأصول الرقمية". وأضاف: "يتمتع الاقتصاد الرقمي في الإمارات بحيوية وديناميكية استثنائية، ونتطلع من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، والجهات التنظيمية وشركائنا في المنطقة إلى المساهمة في دفع عجلة هذا النمو".

تعكس موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على عملة RLUSD استمرار الزخم الذي تحققه ريبل في المنطقة، ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الإعلان الأخير لكل من بنك "زاند" و "مامو" كأول عملاء في الإمارات يعتمدون حل ريبل للمدفوعات المرخص المدعوم بتقنية البلوكتشين. إلى جانب ذلك، دخلت "ريبل" في شراكة مع "كنترول ألت" لدعم مشروع الترميز العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي سيشهد ترميز سندات ملكية العقارات على سجل (XRP Ledger).

لمحة عن ريبل:

ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات المالية، توفر مجموعة برامج سهلة الاستخدام، متوافقة مع القوانين التنظيمية، وموثوقة، تهدف إلى تحقيق الكفاءة، تبسيط العمليات، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل العالمي. تستفيد حلول ريبل من سجل (XRP Ledger) وأصلها الرقمي الأصلي، XRP، الذي صُمم خصيصًا لتوفير معاملات سريعة، منخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع بشكل كبير في استخدامات المطورين والاستخدامات المالية المتنوعة. وبفضل سجلها الحافل في التعاون مع العديد من الجهات التنظيمية وصناع السياسات حول العالم، تتمتع ريبل بمكانة رائدة في تطوير الاقتصاد الرقمي للأصول من خلال حلولها المبتكرة في مجال المدفوعات، الحفظ، والعملات المستقرة، بما يعزز المصداقية والثقة في تقنية البلوكتشين المؤسسية. نعمل جنبًا إلى جنب مع شبكة عملائنا وشركائنا ومجتمع المطورين على إحداث تحول جذري في ترميز القيمة وحفظها وتبادلها ونقلها.

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