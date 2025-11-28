أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريبل، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم حلول العملات الرقمية المشفرة للشركات، اليوم عن حصول عملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، (RLUSD)، على اعتراف رسمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بوصفها عملة رقمية ثابتة مدعومة بعملة ورقية. يتيح هذا الاعتراف إمكانية استخدام العملة داخل أبوظبي العالمي(ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية.

وبذلك أصبحت عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي مؤهلةً للاستخدام من قبل الأشخاص المعتمدين الحاصلين على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لممارسة الأنشطة المنظمة ذات الصلة، بشرط التزامهم الدائم بالمتطلبات التنظيمية لاستخدام العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) على مستوى المؤسسات. ويأتي هذا الاعتراف في ظل المكانة المتميزة التي يحظى بها أبوظبي العالمي(ADGM) بوصفه مركزاً مالياً دولياً مرموقاً يُعرف بدقّته التنظيمية وتوجهه التقدمي، ما يجعله إنجازاً مهماً نحو ترسيخ عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (RLUSD) كأصل تسوية موثوق ومتوافق مع المتطلبات القانونية في الشرق الأوسط. كما تجدر الإشارة إلى أن العملة قد نالت مؤخراً موافقات إضافية من عددٍ من الجهات التنظيمية الأخرى في المنطقة.

في هذا الصدد، قال جاك ماكدونالد، نائب الرئيس الأول للعملات المستقرة في شركة ريبل: "فخورون بتصنيف سلطة تنظيم الخدمات المالية لعملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (RLUSD) كعملة رقمية ثابتة مدعومة بعملة ورقية. يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرتنا، ويؤكد مكانة عملة ريبل بوصفها عملة مستقرة رائدة على المستوى المؤسسي، مدعومةً بالامتثال التنظيمي والشفافية والقيمة العملية. وبِدورِنا، نواصل التعاون مع العديد من الجهات التنظيمية حول العالم لضمان التزام حلول الأصول الرقمية التي نقدمها بأعلى معايير الأمان والشفافية، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني تقنية البلوك تشين المؤسسية عالمياً".

صدرت عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (RLUSD) بموجب ترخيص شركة ائتمان صادر عن دائرة الخدمات المالية في نيويورك، وقد بلغت قيمتها السوقية منذ إطلاقها أواخر عام 2024 أكثر من 1.2 مليار دولار. تعتمد العملة على منظومة صارمة من الضمانات تشمل تغطية بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1 بأصول سائلة عالية الجودة، مع إدارة دقيقة للاحتياطيات وفصلٍ تامٍّ للأصول، إضافةً إلى عمليات تدقيق مستقلة من جهات خارجية، وضمان حقوق استرداد واضحة وشفافة. فقد جرى تصميمها لتلبي تطلعات الجهات التنظيمية والمستخدمين المؤسسيين على حدٍّ سواء.

من جهته، قال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كجهة عالمية رائدة في مجال تنظيم الأصول الرقمية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد. وبدورها، فقد أصبحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي نموذجاً يُحتذى به عالمياً، بفضل نهجها التنظيمي القوي ورؤيتها المستقبلية الطموحة. ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد عملة ريبل المدعومة بالدولار الأمريكي بصفتها عملة مستقرة يؤكد بوضوح مدى توافقها مع أعلى معايير الثقة والشفافية والكفاءة. ويمثّل هذا الاعتراف كذلك خطوة جديدة في مسيرة توسعنا في المنطقة، حيث نشهد إقبالاً متزايداً على حلول الشركة الفعالة ومنتجاتها المبتكرة. واختتم قائلاً: "نتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا والجهات التنظيمية، لنعمل معاً على زيادة تبنّي تقنيات الأصول الرقمية بفاعلية وأمان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وبدوره، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: نتقدّم بالتهنئة إلى شركة ريبل على هذا الإنجاز الهام. ونتطلّع إلى رؤيتها وهي تستفيد من الإطار التنظيمي المتكامل الذي وضعناه لتعزيز النمو المستدام للشركات المبتكرة، وضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية في الحوكمة والامتثال؛ هذا الإطار الذي بات اليوم مرجعاً عالمياً في تنظيم قطاع الأصول الرقمية. وأضاف: “إنّ التزام أبوظبي المستمر بتشجيع الابتكار وإرساء قيم الشفافية والثقة، يرسّخ موقعها كمركز مالي رائداً لجيل جديد من الخدمات المالية والتمويل الرقمي".

يشكل الوضوح التنظيمي ركيزةً أساسية في تسريع استخدام عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي في المجالات الرئيسية من الدرجة المؤسسية، بما في ذلك دمجها في حلول ريبل للمدفوعات الدولية، وتمكين دخول منظومة الأصول المشفرة والخروج منها بسهولة تامة، فضلاً عن دعم أسواق رأس المال من خلال منصة ريبل برايم.

يعكس الاعتراف الذي حظيت به عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي في أبوظبي حجم النمو المتواصل الذي تشهده ريبل في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث يتزامن هذا التطور مع توسعات إقليمية حديثة، أبرزها الكشف عن شراكة استراتيجية جديدة هي الأولى للشركة في مملكة البحرين، إضافةً إلى تسجيل أول عملائها في خدمات الوصاية في أفريقيا بالتعاون مع بنك أبسا.

وتضاف هذه التطورات إلى إنجازات سابقة كان من بينها اعتماد بنك زاند وشركة مامو لحلول ريبل في مجال المدفوعات القائمة على تقنية البلوك تشين، لتكونا أولى الجهات الإماراتية التي تطبق هذه التقنية المتقدمة.

