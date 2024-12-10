أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال جت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ومقرها أبوظبي، عن تعزيز أسطول طائرات بوينغ بيزنس جت الخاص بها مع إضافة طائرة جديدة A6-RJK، لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق طائرات رجال الأعمال ذات الحجم الكبير.

تعد طائرة RJK خيارًا مبتكرًا ويتمتع بقدرة تخصيص عالية ، يجمع بين المرونة الفائقة والأداء المتميز، مما يجعلها مثالية لتنفيذ مهام متعددة. تتميز الطائرة بتصميم متطور وعصري يمكن تعديله بأربعة تكوينات مختلفة، تتضمن:

90 مقعدًا - الدرجة الاقتصادية : تصميم مخصص لاستيعاب مجموعة كبيرة من المسافرين مع توفير تجربة سفر فاخرة ومريحة.

: تصميم مخصص لاستيعاب مجموعة كبيرة من المسافرين مع توفير تجربة سفر فاخرة ومريحة. 58 مقعدًا - درجة رجال الأعمال: تصميم مخصص مثالي للسفر بغرض العمل أو الترفيه، يحقق توازنًا بين الراحة والسعة.

درجة رجال الأعمال: تصميم مخصص مثالي للسفر بغرض العمل أو الترفيه، يحقق توازنًا بين الراحة والسعة. 36 مقعدًا - درجة VVIP : مقصورة فاخرة مخصصة للمسافرين الذين يبحثون عن أعلى معايير الخصوصية والرفاهية.

: مقصورة فاخرة مخصصة للمسافرين الذين يبحثون عن أعلى معايير الخصوصية والرفاهية. الشحن: تصميم خاص يلائم نقل المعدات الثقيلة، الإمدادات، أو البضائع الثمين.

تتضمن طائرة RJK ميزات متطورة مثل باب شحن وتصميم داخلي مرن ، إضافةً إلى اتصال بشبكة KA-band لضمان إنترنت سريع أثناء الطيران. كما أنها مزودة بنظام FANS 1/A لدعم التواصل المباشر بين الطيار ومراقبة الحركة الجوية، مما يضمن اتصالاً سلسًا وفعالًا يشمل جميع الوجهات.

تم تجهيز الطائرة بأول خزان وقود إضافي مرن معتمد من بوينغ بزنيس جت، والمقدم من شركة Quiet Wing في سياتل، الولايات المتحدة، مما يمنح الطائرة مرونة تشغيلية عالية. حيث يوفر هذا التصميم مدى طيران موسع أو سعة شحن إضافية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات العميل مع إمكانية تركيب ما يصل إلى 6 خزانات وقود إضافية حسب المهمة، ويتم تنفيذ التعديلات خلال 24 ساعة فقط.

وصرح هشام عثمان- نائب رئيس الشؤون التقنية في رويال جت: "تعكس إضافة طائرة A6-RJK التزام رويال جت بالابتكار والتميز. فهي توفر مرونة فريدة وأداءً متميزاً، مما يجعلها الخيار الأمثل لمجموعة متنوعة من المهام. نحن فخورون بتقديم هذا الحل المتطور لعملائنا".

بفضل قدراتها المتميزة من حيث مدى الطيران، السرعة، والتكنولوجيا المتقدمة، تستعد الطائرة RJK لتقديم رؤية جديدة في مفهوم الطيران الفاخر.

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار زايد الدولي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 9 طائرة بوينج بيزنس جت و5 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000/7500 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

https://www.royaljetgroup.com/

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زينة شبيب

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