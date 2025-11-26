شارلوتسفيل، فيرجينيا ودبي، الإمارات العربية المتحدة- وقعت شركة .RIIG Technology, Inc، المعروفة تجاريًا باسم HOOTL™، وهي شركة تكنولوجيا وابتكار تركز على الذكاء الاصطناعي ومقرها شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، وهي مؤسسة معتمدة من قِبل AACSB وABET، لاستكشاف مبادرات تعاونية في مجال البحوث التطبيقية والابتكار وتنمية المواهب العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى ™HOOTL وجامعة دبي إلى ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون تهدف إلى تعزيز الصلة بين البحث الأكاديمي وتطبيقات الصناعة العملية، مع دعم أولويات الابتكار الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

برامج البحث التطبيقي والابتكار – إن HOOTL™ ستتعاون مع كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة دبي لتطوير برامج بحثية مشتركة تعمل على سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. ويشمل ذلك إنشاء اتحاد بحثي بين القطاعين العام والخاص يركز على تطبيق حالات الاستخدام في العالم الحقيقي في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية. الهدف هو تسريع ترجمة الأبحاث إلى تقنيات قابلة للتطبيق تجاريًا وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مسارات تطوير المواهب وتبادلها – ستسهل HOOTL™ برامج تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة دبي وجامعة فيرجينيا، بما في ذلك التدريب الداخلي القائم على الذكاء الاصطناعي، والتدريب التعاوني، وبرامج الاعتماد الجزئي. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع فرص التعلم التجريبي وتنمية قوة عاملة ماهرة عالميًا في مجال التكنولوجيا.

نظام تجاري مشترك ونظام بيئي للابتكار – ستستكشف الشراكة أيضًا إنشاء إطار عمل مشترك للابتكار والحضانة لتطوير نماذج أولية للتكنولوجيا التي يقودها السوق. سيتكامل هذا الجهد مع مبادرات مجمع الابتكار والمدن الذكية في دبي، ودعم تسويق التقنيات الجديدة، وتشكيل الشركات الناشئة، وتوليد نتائج قابلة للحصول على براءة اختراع.

قال Denver Riggleman، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HOOTL™: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسة لتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع جامعة دبي. ويمثل هذا التعاون شراكة تطلعية تربط بين النظم الإيكولوجية للابتكار في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة". "نأمل في تسريع تطوير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وخلق مسارات لتبادل المواهب العالمية".

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: "منذ تأسيسها في عام 1997، التزمت جامعة دبي ببناء شراكات ذات مغزى تُعزز الابتكار وتمكن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس من المساهمة في اقتصاد قائم على المعرفة". "يتيح لنا العمل مع HOOTL™ ربط خبراتنا الأكاديمية بتطبيقات التكنولوجيا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يخلق تأثيرًا ملموسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

تعكس الشراكة رؤية مشتركة بين HOOTL™ وجامعة دبي لدفع الابتكار التطبيقي، وتعزيز التعاون الأكاديمي الصناعي، ودعم الجيل القادم من رواد التكنولوجيا العالميين.

في أكتوبر، أعلنت HOOTL™ أن 5IR Funds، وهو صندوق استثماري يدعم التقنيات الأساسية للثورة الصناعية الخامسة، يقود استثمارًا بقيمة 6.5 مليون دولار من السلسلة A.

حول شركة شركة .RIIG Technology, Inc، المعروفة تجاريًا باسم HOOTL™

تطبق HOOTL™ -وهي شركة تكنولوجيا منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتعامل مع التحديات المعقدة في مجال الرعاية الصحية والتأمين والتصنيع والرؤية الحاسوبية وغيرها من الصناعات- الأتمتة الآمنة والقابلة للتطوير مع ضمان تلبية معايير الصناعة المتفوقة. بفضل إمكانية الوصول المتميزة إلى الهيئات التنظيمية والبنية الأساسية الفريدة للاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل ™HOOTL على بناء مسارات الأتمتة للصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.riigtech.com/ أو تابعهم على LinkedIn.

نبذة عن جامعة دبي

جامعة دبي هي مؤسسة مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معروفة بتميزها الأكاديمي والتزامها بالابتكار. تأسست الجامعة في عام 1997، وتقدم مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا عبر تخصصات مثل إدارة الأعمال والقانون والهندسة وتكنولوجيا المعلومات. حصلت جامعة دبي على الاعتماد من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الدولية مثل AACSB وABET، وتضمن أن مناهجها الدراسية تلبي المعايير العالمية. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://ud.ac.ae.

