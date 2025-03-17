هونج كونج: أعلنت RedotPay، المنصة الرائدة في مجال الدفع بالكريبتو، اليوم عن إغلاق جولة تمويلية من الفئة A بقيمة 40 مليون دولار بقيادة Lightspeed حصلت خلالها على استثمارات كبرى من HSG وGalaxy Ventures. وقد شارك في الجولة التمويلية DST Global Partners وAccel وVertex Ventures، صندوق رأس المال الاستثماري المدعوم من Temasek، ومستثمرين آخرين.

تأسست RedotPay في أبريل 2023 وسرعان ما رسّخت مكانتها كبديل رائد للخدمات المصرفية التقليدية، خاصة لغير المتعاملين مع البنوك. ومع أكثر من 3 ملايين مستخدم مسجل حول العالم، يعكس التبني السريع لمنصة الدفع بالكريبتو والبطاقات المشفرة الطلب المتزايد على حلول الدفع القائمة على العملات الرقمية في المعاملات اليومية.

تتمثل مهمة RedotPay في إنشاء منظومة دفع بلا حدود تربط بين العملات الورقية والكريبتو بسلاسة. ومن خلال دمج التكنولوجيا التقليدية للدفع الرقمي بالـكريبتو، تتيح RedotPay للمستخدمين إنفاق الأصول الرقمية بسهولة مع تجربة مألوفة تشبه وسائل الدفع التقليدية. ويعد التصميم البديهي للمنصة والتركيز على التطبيقات العملية للعملات الرقمية من العوامل الرئيسية التي تميزها في السوق.

بهذه المناسبة، قال مايكل جاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RedotPay: "يفتخر فريقنا بتمكين الملايين حول العالم من الوصول إلى الخدمات المالية، مع سد الفجوة بين العملات الورقية والكريبتو. ومع تعزيز قدرات منصتنا، نتطلع إلى الشراكة مع Lightspeed وHSG وGalaxy ومستثمرينا الاستراتيجيين الآخرين لتوسيع نطاق وصولنا وتسريع التمكين المالي عالمياً".

يؤكد نجاح هذه الجولة التمويلية على توافق المستثمرين مع رؤية RedotPay لدمج الكريبتو في الاستخدام اليومي. وقادت Lightspeed، وهي شركة استثمارية عالمية متعددة المراحل وتركز على حلول الدفع والتكنولوجيا المالية، هذه الجولة التمويلية. وقالت بين لاوجينداكول، الشريك في Lightspeed: "نحن متحمسون للشراكة مع مايكل جاو وفريقه الذين يعملون على إعادة صياغة المشهد المالي. تحدث منصة RedotPay حالياً ثورة في الوصول إلى الخدمات المالية للملايين الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ونحن متحمسون لدعمهم في بناء نظام مالي أكثر شمولاً وإعادة تعريف كيفية تفاعل الأشخاص مع المال".

من جانبه، قال ويل نول، الشريك العام في Galaxy Ventures: "لم تعد المدفوعات بالكريبتو مفهوماً مقتصراً على فئة معينة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية التحتية المالية العالمية. يُعد الدمج السلس للأصول الرقمية في المدفوعات اليومية من قبل RedotPay بمثابة تحوّل كبير للملايين من المستهلكين عالمياً. ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من رحلتهم المثيرة".

وتعتزم RedotPay الاستفادة من هذا التمويل الجديد في تسريع قائمة منتجاتها، وتعزيز نظام الدفع الخاص بها لتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز أطر الامتثال التنظيمي، وتوسيع نطاق تراخيصها عبر عدة مناطق قضائية.

واختتم مايكل جاو قائلاً: "نحن لا نبني منتجات فحسب، بل نحل مشكلات حقيقية لمستخدمينا. نبقى على تواصل معهم من خلال الاستماع بشفافية والالتزام المستمر بتحسين تجربتهم". وأضاف: "إن وتيرة التبني من قبل محبي الكريبتو وأولئك الذين تم استبعادهم من النظام المصرفي التقليدي تظهر أننا نبني شيئًا ذا تأثير حقيقي".

عملت فرق الاستشارات المالية للشركات والاستثمارات في مراحل النمو بشركة PwC كمستشار مالي لشركة RedotPay في جولة تمويل السلسلة A.

نبذة عن RedotPay

RedotPay هي شركة تكنولوجيا مالية رائدة في مجال الكريبتو، تعمل على ربط Web3 بالتمويل التقليدي من خلال حلول بلوكتشين مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. تمكن منتجات الدفع بالـكريبتو الخاصة بنا الملايين من المستخدمين عالميًا من إنفاق وإرسال الأصول الرقمية بسهولة. نحن نعزز الشمول المالي لغير المتعاملين مع البنوك ونخدم عشاق الكريبتو، مما يسرّع من اعتماد المدفوعات الرقمية السريعة والمتاحة عالميًا.

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