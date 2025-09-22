أعلن بنك الخليج عن رعايته ومشاركته في الملتقى التنويري للطلبة المستجدين الذي نظمته الجامعة الأمريكية في الكويت، في إطار حرصه على التواصل مع الطلبة الجدد وتعريفهم بخدماته المصرفية المصممة خصيصاً لفئة الشباب، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم المسيرة التعليمية وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وشهد جناح البنك في الجامعة الأمريكية إقبالاً واسعاً من الطلاب الراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، خصوصاً حساب red للشباب، وبطاقة red plus مسبقة الدفع، المصممين خصيصاً لتلبية احتياجات الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاماً، والذي يوفر مزايا عديدة تساعد الطلبة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

وأكد البنك أن هذه المشاركة تأتي في سياق التزامه بدعم التعليم وتمكين الشباب الكويتي، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي المالي، وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة تنعكس إيجاباً على مستقبلهم.

وفي الإطار نفسه، شارك بنك الخليج خلال الفترة الماضية في الملتقى التنويري للقبول الجامعي في جامعتي الكويت وجامعة عبد الله السالم، إلى جانب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استمراراً لجهوده في تعزيز التواصل مع شريحة الشباب، حيث قدّم لزوار جناحه من الطلاب معلومات وافية عن خدماته المصرفية، ونصائح مالية تساعدهم على بدء حياتهم الجامعية بثقة واستقلالية مالية.

وحرص فريق البنك خلال مشاركاته على تسليط الضوء على الخدمات التي تلبي تطلعات الشباب وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، إلى جانب دعم المبادرات التعليمية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

