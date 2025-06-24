البرنامج يدعم 10 شركات ناشئة في مجالات الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا المالية، تجارة التجزئة، الطاقة المتجددة، والتنقل الذكي .

راية القابضة توفر الإرشاد التنفيذي، فرص التعاون التجاري، والدعم الاستثماري من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة .

التعاون بين راية القابضة ووكالة GIZ الألمانية يهدف إلى تمكين الشباب ودعم الاقتصاد الرقمي .

القاهرة، مصر: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن إطلاق النسخة الثالثة والأخيرة من برنامج تسريع الأعمال "Raya FutureTECH"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن إطار برنامج develoPPP، إحدى مبادرات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) التي تنفذها GIZ لدعم الشراكات بين القطاع الخاص وجهود التنمية في الأسواق الناشئة.

ويستهدف برنامج مسرعة الأعمال "Raya FutureTECH"دعم الشركات الناشئة، خاصة في المجالات الاستراتيجية والمختلفة التي تعمل فيها راية القابضة، مثل الخدمات تكنولوجيا المعلومات، تجربة العملاء اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، وذلك لتقديم أثر ملموس في هذه الصناعات الحيوية. ويمنح البرنامج رواد الأعمال فرصاً فعلية للنمو من خلال جلسات إرشاد يقدمها نخبة من خبراء راية القابضة في مختلف المجالات، إنشاء نموذج أولي لإثبات الفكرة، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع قادة الصناعة، والاستفادة من خبرات المجموعة وإمكاناتها المتنوعة. بدأت هذه الدورة في شهر مارس، وعلى مدار الأشهر الماضية، حصلت جميع الشركات الناشئة المشاركة على جلسات إرشادية فردية وتوجيه من خبراء في راية القابضة ومتخصصين في مجالاتهم المختلفة.

ويُختتم البرنامج هذا العام بفعالية رئيسية تقدم خلالها 10 شركات ناشئة أفكارها وحلولها المبتكرة أمام لجنة تحكيم تضم ممثلين من راية القابضة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسيحظى الفائزون بدعم إضافي وفرص تمويل من قبل راية القابضة لمواصلة تطوير حلولهم وتوسيع أعمالهم، في خطوة تُجسد نهج راية القابضة في تعزيز مفهوم الابتكار المفتوح، والذي ترى فيه الشركة أداة محورية لدفع النمو الاقتصادي المستدام وتمكين رواد الأعمال من تحقيق تأثير حقيقي في السوق. سيقدّم برنامج Investment Readiness الدعم لخمسة فائزين من هذه الدورة، من خلال جلسات إرشادية جماعية وفردية حول النمذجة المالية وتقييم الشركات، بالإضافة إلى ربط الشركات الناشئة بعملاء وشركاء ومُستثمرين محتملين.

وتعليقًا على الحدث، صرّح أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: في راية القابضة، نؤمن بأن دعم الشركات الناشئة ليس مجرد مسؤولية مجتمعية، بل هو امتداد طبيعي لدورنا كشركة استثمارية تضع الابتكار في صميم استراتيجيتها. نفتح أبوابنا لأصحاب الأفكار الواعدة، ونمنحهم ما يحتاجونه من توجيه، وتدريب، وفرص شراكة، وحتى استثمار مباشر، لأننا نؤمن بأن النمو المشترك يبدأ من تمكين الآخرين. لدينا دائماً عين على السوق، وأذن تستمع إلى روّاده، لأن الأفكار الجديدة ليست فقط فرصاً للتطوير، بل مصادر حقيقية لقيمة مضافة تعزز محفظتنا الاستثمارية وتفتح آفاقًا أوسع للمجتمع الريادي بأكمله. رؤيتنا واضحة: الاستثمار في المستقبل يبدأ من تمكين من يصنعونه."

وأضاف "ورغم أن هذه الدورة هي الأخيرة ضمن الشراكة الحالية مع GIZ، إلا أن مسيرة Raya FutureTECH لا تنتهي هنا. فنحن مستمرون في التزامنا بدعم بيئة الابتكار والشركات الناشئة، وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، هذه الخطوة ليست مجرد استثمار في المستقبل، بل هي أيضًا انعكاس حقيقي لدور "راية" كشريك فاعل في بناء منظومة ريادة أعمال قوية في مصر."

ومن جانبه صرح السيد سامح حماد، المدير التنفيذي لإحدى مشروعات برنامج developpp لدي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: "تدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي القطاع الخاص خاصة في الأسواق الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ومن خلال برامج مثل develoPPP، نحرص على تقديم الدعم الذي تحتاجه الشركات لتوسيع أعمالها، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاقتصاد. وشراكتنا مع راية تمثل نموذجًا فعّالًا لهذا التوجه، حيث نركز من خلالها على دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، ضمن ثلاث مبادرات رئيسية تستهدف مختلف مراحل نمو ريادة الأعمال."

وأضاف "فمن خلال هذا البرنامج، قمنا بدعم 34 شركة ناشئة واعدة تعمل في مجالات متنوعة من التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. وقد لمسنا بالفعل حجم الابتكار الذي يقدمه المشهد الريادي في مصر، حيث وفرنا لتلك الشركات الدعم الفني، وبرامج تطوير المهارات، وفرصًا لتبادل الخبرات. ونطمح من خلال ذلك إلى ربط هذه الشركات بفرص استثمارية حقيقية تساعدهم على التوسع، بما يساهم في دفع مستقبل قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر نحو مزيد من النمو والتطور."

ضمت قائمة المشاركين 10 شركات ناشئة تنوعت أعمالها لتشمل حلولاً مبتكرة في قطاعات حيوية:

For Wheelz: شركة ناشئة في تكنولوجيا التنقل تربط بيانات المركبات بالتشخيصات الفورية، وسوق مركزي لقطع الغيار، وحلول التأمين التكنولوجي لتقليل الأعطال والتكاليف والحوادث .

شركة ناشئة في تكنولوجيا التنقل تربط بيانات المركبات بالتشخيصات الفورية، وسوق مركزي لقطع الغيار، وحلول التأمين التكنولوجي لتقليل الأعطال والتكاليف والحوادث Tayara: أول منصة في مصر لخدمات الأساطيل الكهربائية (EV-Fleet-as-a-Service) ، تحدث ثورة في خدمات التوصيل من خلال استبدال الدراجات النارية التي تعمل بالوقود بدراجات كهربائية صديقة للبيئة وبأسعار معقولة .

أول منصة في مصر لخدمات الأساطيل الكهربائية ، تحدث ثورة في خدمات التوصيل من خلال استبدال الدراجات النارية التي تعمل بالوقود بدراجات كهربائية صديقة للبيئة وبأسعار معقولة Nanovate: تبني وكلاء بالذكاء الاصطناعي للدردشة والصوت يقومون بأتمتة المبيعات والدعم والتفاعل مع العملاء، ويوفرون محادثات سريعة وطبيعية عبر مختلف المنصات .

تبني وكلاء بالذكاء الاصطناعي للدردشة والصوت يقومون بأتمتة المبيعات والدعم والتفاعل مع العملاء، ويوفرون محادثات سريعة وطبيعية عبر مختلف المنصات Mezatech: تعالج دورة حياة الأجهزة التقنية من خلال تقديم خدمات البيع بالتجزئة، الإصلاح، التجديد، وإعادة التدوير، مع حلول متكاملة تركز على الاحتياجات المتنوعة .

تعالج دورة حياة الأجهزة التقنية من خلال تقديم خدمات البيع بالتجزئة، الإصلاح، التجديد، وإعادة التدوير، مع حلول متكاملة تركز على الاحتياجات المتنوعة Card-Y: منصة حرية مالية عابرة للحدود تمكّن الأفراد والشركات في إفريقيا من خلال حلول دفع افتراضية مبتكرة تتجاوز الحدود والعملات .

منصة حرية مالية عابرة للحدود تمكّن الأفراد والشركات في إفريقيا من خلال حلول دفع افتراضية مبتكرة تتجاوز الحدود والعملات EVRaid: أول شركة مصرية تصنع أنظمة دفع للمركبات الكهربائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أنظمة طاقة عالية الأداء ومحلية للمركبات الكهربائية الخفيفة .

أول شركة مصرية تصنع أنظمة دفع للمركبات الكهربائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أنظمة طاقة عالية الأداء ومحلية للمركبات الكهربائية الخفيفة Oaaps: تعالج تعقيدات العمليات اللوجستية بسهولة، من خلال رقمنة عمليات التخليص واللوجستيات الدولية، وتطوير أول مستخلص وخبير شحن إلكتروني .

تعالج تعقيدات العمليات اللوجستية بسهولة، من خلال رقمنة عمليات التخليص واللوجستيات الدولية، وتطوير أول مستخلص وخبير شحن إلكتروني WinFi: حل يعتمد على الواي فاي السحابي يمكّن الشركات من السيطرة على شبكاتها واكتساب رؤى قيمة عن العملاء، وتقديم واي فاي موثوق وآمن .

حل يعتمد على الواي فاي السحابي يمكّن الشركات من السيطرة على شبكاتها واكتساب رؤى قيمة عن العملاء، وتقديم واي فاي موثوق وآمن TGS (The Green System): يركز على تحديات الأمن الغذائي والاستدامة وتغير المناخ، ويقدم حلول زراعية مبتكرة تضمن توفير الغذاء على مدار السنة باستخدام التكنولوجيا .

يركز على تحديات الأمن الغذائي والاستدامة وتغير المناخ، ويقدم حلول زراعية مبتكرة تضمن توفير الغذاء على مدار السنة باستخدام التكنولوجيا Meyahh: منصة رقمية للمشتريات تهدف إلى تحويل سلسلة توريد معالجة المياه من خلال ربط المقاولين والموزعين والمصنعين في نظام بيئي مركزي واحد بسلاسة .

يتواجد برنامج مسرعة الأعمال "Raya FutureTECH" منذ عام 2020، وقد تم إطلاقه من قبل شركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، إحدى الشركات التابعة لـ "راية القابضة"، في عام 2021. وفي نفس العام، انضمت "Raya FutureTECH" إلى شبكة المسرعات العالمية (GAN)، وهي أبرز شبكة عالمية للمسرّعات، مما أتاح للشركات التكنولوجية الناشئة في السوق المصرية فرصة واعدة للانضمام إلى أكبر مجتمعات الأعمال الناشئة والمؤسسين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وقد نجحت مسرعة الأعمال في دعم العديد من رواد الأعمال خلال عامي 2021 و2022، فمنذ انطلاق البرنامج، تم تنفيذ 12 ندوة رقمية، و6 هاكاثونات)مسابقة ابتكار تقنية مكثّفة(، و3 دورات تسريع، مما يعكس الأثر الحقيقي للمبادرة على النظام البيئي لريادة الأعمال.

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