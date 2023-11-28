أعلنت مؤسسة Everest Group العالمية إدراج راية لخدمات مراكز الاتصالات في تصنيفها البارز PEAK Matrix® لمقدمي خدمات تجربة العملاء في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا للعام الثالث على التوالي. وأفادت المؤسسة أن راية قد حققت تقدماً غير مسبوق بتقدمها في التصنيف خلال عام 2023 والصعود إلى فئة (الشركات الأعلى تنافسية)، فضلاً عن اختيارها للحصول على وسام أفضل أداء – كواحدة بين ثلاث شركات فقط بالمنطقة.

تُعد مؤسسة Everest Group – ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية – إحدى أكبر شركات البحث الرائدة بمجال خدمات التعهيد (BPO)، وتكنولوجيا المعلومات (IT)، والعمليات التجارية، والخدمات الهندسية. ويقدم تصنيفها PEAK Matrix® تقييماً محايداً قائماً على البيانات للقدرات الإجمالية لمقدمي الخدمات والتكنولوجيا. كما يستعرض التصنيف رؤية شاملة لأداء كل من مقدمي الخدمات في السوق، بأخذ عدد من العوامل في الاعتبار؛ لا سيما رؤية مقدم الخدمات، واستراتيجيته، وتنوع محفظة خدماته، ونطاق تقديم الخدمات، ومدى القبول في السوق، وتقييم العملاء والمشترين.

ويُعزى وصول RAYA CX إلى فئة شركات التعهيد الأعلى تنافسية في المنطقة بتصنيف PEAK Matrix® إلى جهودها لتعزيز حجم تأثيرها في السوق، وزيادة القيمة المقدمة بخدماتها من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا، فضلاً عن تنوع محفظة عملائها من العلامات التجارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، دفعت زيادة الخدمات والحلول المبتكرة التي تطرحها RAYA CX بزيادة إيراداتها بشكل كبير، وساعدت على بلوغها المركز المتقدم في التصنيف. علاوة على ذلك، أكد عملاؤها على تميُّز الشركة لا سيما فيما يتعلق بالحلول الفعالة للمشكلات، وهيكل التسعير، والكفاءة التشغيلية، وإدارة العلاقات – بوصفها نقاط قوة رئيسية لشركة RAYA CX. ويبرهن وصول الشركة إلى فئة الشركات الأعلى تنافسية على نجاح استراتيجيتها النشطة التي تستهدف تحقيق النمو المطرد.

علق أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لشركة RAYA CX، قائلاً: “نحن فخورون بتقدير مؤسسة Everest Group وبجهود فريقنا الرائع التي أدت إلى وصولنا إلى فئة الشركات الأعلى تنافسية في التصنيف وكذلك اختيارنا ضمن ثلاث شركات فقط للحصول على وسام أفضل أداء بالتصنيف في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا – إنها خطوة تثبت نجاح خطى صعود استراتيجيتنا العالمية. من خلال تنويع محفظتنا، والاستثمار في الابتكار، والاستفادة من الشركاء في مجالات التقنية، تركت شركة RAYA CX أثراً هائلاً في سوق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورفعت القيمة المقدمة لعملائنا. إن تصنيفنا المرتفع يثبت أننا نقدم أداءً على أعلى مستوى وأن استراتيجيتنا تمضي في الطريق الصحيح".

من جانبه صرح ديفيد ريكارد، الشريك في مؤسسة Everest Group، قائلاً: "لقد تحوَّل مشهد خدمات إدارة تجربة العملاء الرقمية إلى نظام بيئي ديناميكي من الحلول المتكاملة. و قد استطاعت Raya CX الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا الرائدين وحلولها الخاصة والمميزة مثل RCX Connect، وRCX Pulse، وRCX ERP لتقديم خدمات تجربة عملاء رقمية متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، إن الشركة تخدم بشكل أساسي سوق المنطقة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وغيرها. وتشتهر بتقديم الحلول الاستباقية، وهيكل التسعير المتميز، وكفاءة التشغيل، وإدارة العلاقات. كما حققت الشركة، في عام 2022، نموًا كبيرًا في الإيرادات من خلال التنوع الذي يخدم صناعات جديدة، والتوسع في مواقع العمل، وتعزيز المشاركات الرقمية. كل هذا قد نصّب Raya CX بموقع الشركات الأعلى تنافسية، وحصولها على وسام أفضل أداء في تقييم PEAK Matrix® لخدمات إدارة تجربة العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) لعام 2023 من مؤسسة Everest Group”.

جدير بالذكر أن التكريم من مؤسسة Everest Group، يأتي في أعقاب افتتاح الموقع الاستراتيجي للشركة في المملكة العربية السعودية – والذي يعد إنجازاً مهماً يثبت التزام راية بتلبية الطلب المتزايد على تجارب العملاء الاستثنائية في الخليج العربي. كما شاركت RAYA CX مؤخراً في مؤتمر E3 CX الشهير في الرياض بالمملكة العربية السعودية ومعرض CX Live Show في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث عرضت الشركة حلولها المتقدمة لخدمات إدارة تجربة العملاء بالإضافة إلى إلقاء محاضرات رئيسية، ومناقشات متخصصة عن الجديد في صناعة التعهيد، وإدارة تجربة العملاء.

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