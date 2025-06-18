حصلت مدرسة الحكمة الدولية على شهادة "الذكاء الاصطناعي المسؤول في التعلم RAIL " من جمعية MSA في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لالتزامها الاستباقي بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، وبما يضعها ضمن شبكة متنامية من المؤسسات التعليمية الرائدة في تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول لتعزيز التدريس والتعلم والعمليات المدرسية.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، أكمل أعضاء هيئة التدريس وفريق القيادة في مدرسة الحكمة الدولية بنجاح سلسلة من الدورات التدريبية والتقييمات الصارمة المصممة لمواءمة ممارسات الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأخلاقية المقبولة عالميًا.

وقال السيد مهند العاني، رئيس مجلس إدارة مدرسة الحكمة الدولية:” هذا الاعتماد ليس مجرد شهادة، بل إنه انعكاس لقيمنا، ونحن نؤمن بإعداد طلابنا لمستقبل يشكله الابتكار، ويشمل ذلك تزويدهم بالمهارات والأسس الأخلاقية اللازمة للتعامل مع عصر الذكاء الاصطناعي".

من جانبها، أضافت السيدة ريما قيسي، مديرة التطوير: "في مدرسة الحكمة الدولية، لا نرى الذكاء الاصطناعي كبديل، بل كأداة لتمكين المعلمين والمتعلمين، ويؤكد حصول المدرسة على شهادة الذكاء الاصطناعي المسؤول في التعلم RAIL التزامنا بالتحول الرقمي بهدف ونزاهة".

ويمثل هذا الإنجاز جزءا من رؤية مدرسة الحكمة الدولية الأوسع نطاقًا لتقديم تعليم يواكب احتياجات المستقبل، ويغذي التفكير النقدي والإبداع والمسؤولية الأخلاقية، ومع استمرار تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم في جميع أنحاء العالم، تظل مدرسة الحكمة الدولية ملتزمة بضمان أن طلابها ومعلميها ليسوا فقط على دراية بالذكاء الاصطناعي، بل أيضاً مسؤولين تجاهه.

يشار إلى أن مدرسة الحكمة الدولية تأسست في العام 1985، وهي مدرسة مختلطة معتمدة بالكامل من قبل منظمتي اعتماد معترف بهما عالميًا MSA و Cognia في الولايات المتحدة، تقدم المدرسة المنهج الأمريكي وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية IBDP

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