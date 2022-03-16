دبي، الإمارات العربية المتحدة : افتتحت Rado البوتيك السادس في دولة الإمارات العربية المتحدة في شارع الفهيدي في مينا بازار، وهو رابع متجر بوتيك لها في دبي حتى الآن. وقد تم اختيار موقع إطلاق هذا البوتيك الجديد نظرًا لإرثه المتمثل في كونه معروفًا بأنه أكثر مناطق التسوق ترددًا من قبل المواطنين والمقيمين والسياح على حدٍ سواء.

يقول أدريان بوسارد، الرئيس التنفيذي في Rado: "يشرفنا جدًا أن نفتتح أحدث متجر لنا في نفس الموقع المجاور حيث افتتح شريكنا وموزعنا الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة ريفولي، أحد متاجرها الرائدة في مجال الساعات منذ سنوات. ولدينا شراكة طويلة الأمد وناجحة مع مجموعة ريفولي وفريق إدارتها، ويسعدني أن أكون في دبي لافتتاح هذا المتجر لـ Rado معهم".

يعكس المتجر الجديد روح Rado الرائدة، ويمكن ملاحظة ذلك في أحدث مفهوم لتصميم المتجر الذي قدمته العلامة التجارية من خلال تطور أسلوبها الفريد، والذي تم تطويره لتوفير تجربة Master of Materials لعملائها، باستلهام المبادئ التوجيهية للعلامة التجارية، البحث البصري، التكنولوجيا المتطورة، والخامات الجديدة والحرفية.

ونلاحظ ذلك في المحاكاة الغرافيكية الدقيقة لمفهوم الزمن من خلال نمط الشبكة على الجدران المغطاة جزئيًا مع البساطة البصرية للخطوط الصارمة التي تمثل ساعة كاملة منظمة في أقسامها. ويجسد النمط الديناميكي الطابع الأيقوني للعلامة التجارية Rado ويمكن اعتباره سمة متكررة على ألواح الجدران وفواصل المكان.

ومن جانبه، يقول أبراهام كوشي، مدير العمليات في مجموعة ريفولي: "يسعدنا دعم إطلاق متجر Rado الجديد لأننا ندرك أن هذا سيفيد بشكل كبير محبي ساعات RADO في دبي بالإضافة إلى التدفق الكبير للمتسوقين السياحيين الذين يترددون على هذا المكان. ويتم التخطيط بعناية لرحلة العميل في البوتيك الجديد وفقًا لمساحة المتجر، ونشجع العملاء على اكتشاف مجموعات Rado في بيئة تسوق مريحة".

وتتميز لغة تصميم متجر Rado باستغلال كل الحيز مع الأناقة والعصرية التي لا ترتبط بزمن بعينه، وتبرز على خلفية من البراعة الحرفية المصنعة يدويًا، بينما تعرض الشاشة الكبيرة في واجهة المتجر أحدث الحملات الإعلانية للعلامة التجارية عبر مقاطع الفيديو بحجم لافت ومثير للإعجاب مما يجعل زيارة العميل تجربة استغراقية فريدة بحق.

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عن Rado

بإتقانها لفنون ابتكار الخامات، وهو ما يميزها في الجمع بين السمات والتصميمات الثورية، كما اتضحت ريادتها. والاسم Rado يشتهر في مجال صناعة الساعات من خلال ابتكار السيراميك فائق التقنية، والسيراميك فائق التقنية خفيف الوزن للغاية، والسيراميك من أشهر خامات Rado ويدخل في مجموعات ساعاتها ذات التصميمات المبتكرة. وتُعَد CeramosTM فائق التقنية الملون، ومادة المصممين الحاصدين للجوائز، حيث فازت بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة لساعات تحمل اسمها، كما أنها تعتبر من أكثر المصممين استشرافًا للمستقبل في مجال صناعة الساعات في يومنا هذا، ولقد تميزت بالابتكار والريادة في ابتكار معايير جديدة والتفوق عليها باستمرار.

عن مجموعة ريفولي

منذ عام 1988 تمكنت ريفولي من إثبات مكانتها القوية من بين متاجر التجزئة السريعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وبين دول الخليج لتؤكد بأنها واحدة من أكبر المتاجر التجزئة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. مجموعة ريفولي تقدم تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة منها الساعات، الإكسسوارات الجلدية، أدوات الكتابة، الهدايا المناسبة والنظارات المذهلة. لمطابقة هذه العلامة التجارية الفخمة مع أسلوب الحياة المناسب، وضعت ريفولي معايير جديدة للتميز في تجارة التجزئة المتواجدة في المنطقة من خلال تأسيس مفاهيم البيع بالتجزئة مثل ريفولي بريستيج وريفولي وساعة الصفوة وريفولي آي زون وأفانتي وستايل 88.

مجموعة ريفولي الموزع الحصري لساعات Rado في كل من الإمارات، قطر، البحرين، وعُمان.

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