أبريل 2025: أطلقت علي بابا Qwen3، أحدث جيل من مجموعة نماذج اللغة الضخمة مفتوحة المصدر، لترسي بذلك معياراً جديداً للابتكار ضمن مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتميز سلسلة Qwen3 بستة نماذج كثيفة ونموذجين قائمين على مزيج الخبراء، ما يوفر للمطورين المرونة اللازمة لإنشاء تطبيقات الجيل المقبل عبر مجالات الأجهزة المحمولة، والنظارات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات وغيرها الكثير.

وأصبحت كل نماذج Qwen3 مفتوحة المصدر ومتاحة عالمياً، بما فيها النماذج الكثيفة بمحددات 0.6 مليار، و1.7 مليار، و4 مليارات، و8 مليارات، و14 ملياراً، و32 ملياراً ونماذج مزيج الخبراء بمحددات 30 ملياراً مع 3 مليارات نشطة، و235 ملياراً مع 22 ملياراً نشطة.

منطق هجين يجمع بين وضعي التفكير وعدم التفكير

تمثل مجموعة Qwen3 أول ظهور لنماذج المنطق الهجين من علي بابا، التي تجمع بين قدرات نماذج اللغة الضخمة التقليدية والتفكير المنطقي المتقدم والديناميكي. يمكن لنماذج Qwen3 التنقل بسلاسة بين وضع التفكير للمهام المعقدة متعددة الخطوات، مثل الرياضيات والبرمجة والاستنتاج المنطقي، ووضع عدم التفكير للاستجابات السريعة متعددة الأغراض.

أما بالنسبة للمطورين الذين يصلون إلى Qwen3 عبر واجهة برمجة التطبيقات، فيوفر النموذج تحكماً دقيقاً في مدة التفكير حتى 38 ألف رمز، ما يتيح توازناً محسّناً بين الأداء الذكي وكفاءة الحوسبة. وتجدر الإشارة إلى أن نموذج Qwen3-235B-A22B القائم على مزيج الخبراء يقلص تكاليف النشر إلى حد بعيد مقارنة بالنماذج الأخرى المتطورة، ما يرسّخ التزام علي بابا بتوفير ذكاء اصطناعي عالي الأداء ومتاح.

ابتكارات في المهارات متعددة اللغات، وقدرات الوكلاء، والمنطق، والمواءمة البشرية

جرى تدريب Qwen3 على مجموعة بيانات ضخمة تتكون من 36 تريليون رمز، أي ضعف ما تدرّب عليه سلفه Qwen2.5، ما يحقق تقدماً هائلاً في المنطق، وقدرات اتباع التعليمات، واستخدام الأدوات، والمهام متعددة اللغات.

وتشمل أهم القدرات:

إتقان لغات عديدة: يدعم 119 لغة ولهجة، بأداء رائد في الترجمة واتباع التعليمات بلغات متعددة.

يدعم 119 لغة ولهجة، بأداء رائد في الترجمة واتباع التعليمات بلغات متعددة. تكامل متقدم للوكلاء: يدعم بطبيعته بروتوكول سياق النموذج واستدعاء متين للوظائف، متصدراً النماذج مفتوحة المصدر في المهام المعقدة القائمة على الوكلاء.

يدعم بطبيعته بروتوكول سياق النموذج واستدعاء متين للوظائف، متصدراً النماذج مفتوحة المصدر في المهام المعقدة القائمة على الوكلاء. منطق فائق : يتفوق على نماذج Qwen السابقة، QwQ في وضع التفكير وQwen2.5 في وضع عدم التفكير، ضمن مقاييس الرياضيات والبرمجة والمنطق.

: يتفوق على نماذج Qwen السابقة، QwQ في وضع التفكير وQwen2.5 في وضع عدم التفكير، ضمن مقاييس الرياضيات والبرمجة والمنطق. تعزيز المواءمة البشرية: يقدم تجارب أكثر طبيعية في الكتابة الإبداعية، وتأدية الأدوار، والحوار متعدد الجولات لمحادثات أكثر طبيعية وتفاعلية.

نماذج Qwen3 تحقق نتائج متفوقة عبر مختلف معايير القطاع

وبفضل تقدم بنية النماذج، وزيادة بيانات التدريب، وأساليب التدريب الأكثر فعالية، تحقق نماذج Qwen3 نتائج متفوقة عبر المعايير المعتمدة في القطاع، ومنها AIME25 للتفكير الرياضي، وLiveCodeBench لكفاءة البرمجة، وBFCL لقدرات استخدام الأدوات واستدعاء الوظائف، وArena-Hard كمعيار لنماذج اللغة الضخمة المدربة على التعليمات. كما جرى تنفيذ عملية تدريب من أربع مراحل لتطوير نموذج المنطق الهجين، شملت البداية الصعبة لسلسلة التفكير الطويلة، والتعلم المعزز القائم على المنطق، ودمج وضع التفكير، والتعلم المعزز العام.

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