تم إغلاق الصندوق بعد تجاوز الهدف الأولي المحدد رغم التحديات التي تكتنف بيئة جمع الأموال، بمشاركة كبيرة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الخليجية

يبدي مستثمرون بارزون في دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان ثقة كبيرة في مسار نمو قطاع الرعاية الصحية في آسيا

من المقرر أن يضخ الصندوق استثمارات في قطاع الرعاية الصحية سريع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

تعزز الشراكة الإستراتيجية مع رؤوس الأموال في الخليج قدرة الصندوق على اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية في آسيا المقدرة بقيمة 5 تريليونات دولار أمريكي

الرياض، المملكة العربية السعودية ودبي، الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة- أعلنت اليوم شركة Quadria Capital الرائدة في آسيا في مجال الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية عن الإغلاق النهائي لصندوقها الثالث بإجمالي التزامات بلغت 1.07 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بشكل كبير هدفها الأصلي البالغ 800 مليون دولار أمريكي بدعم قوي من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

تتضمن جولة التمويل فائقة الاكتتاب أكثر من 954 مليون دولار أمريكي من الالتزامات الأولية و114 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري المشترك الملتزم. ومن المتوقع توفير قدرة إضافية للاستثمار المشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي على مدار فترة الاستثمار، ما سيسهم في رفع إجمالي رأس المال الملتزم إلى نحو 1.3 مليار دولار أمريكي عند النشر الكامل.

تعد جولة التمويل الأخيرة أكبر بنحو 60% من جولة التمويل السابقة التي جمعت فيها الشركة 600 مليون دولار أمريكي في عام 2020، ما يسهم في تعزيز مكانة Quadria والارتقاء بها إلى مصاف كبرى صناديق الاستثمار الخاص المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية في آسيا.

صرح Abrar Mir، أحد مؤسسي Quadria Capital والشريك الإداري فيها، قائلاً: "يعد إغلاق الصندوق الثالث في ظل إحدى أصعب بيئات جمع الأموال في الآونة الأخيرة، تأكيدًا قويًا على فعالية إستراتيجيتنا، ناهيك عن أنه يعكس الثقة العميقة لشركائنا في منطقة الخليج بالفرص التحويلية في قطاع الرعاية الصحية في كل أنحاء آسيا". "إنَّ المشاركة الفاعلة من المؤسسات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على التناغم الطبيعي بين رؤوس الأموال في منطقة الخليج وأسواق الرعاية الصحية عالية النمو في آسيا، في ظل بيئة يتعاضد فيها التأثير الاجتماعي والأداء المالي".

شركة Quadria تعلق آمالاً كبيرة على سوق الرعاية الصحية المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي

يشهد قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سريعًا، يغذيه النمو السكاني وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والإصلاحات الحكومية الجريئة، أما قيمة السوق، فقد بلغت 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ نحو 8%. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ الحكومات تسعى إلى تعزيز جهود الخصخصة وتشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاع العام والخاص بهدف تحسين الجودة وتيسير سبل الاستفادة من الخدمات.

صرح Sunil Thakur، الشريك في شركة Quadria Capital، قائلاً: "يشكل قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تلاقي فريدة بين الطلب المتزايد والإصلاحات الحكومية الداعمة والإقبال الكبير على الابتكار، ما يجعله بيئة مثالية للاستثمار الإستراتيجي في رأس المال الخاص، في منطقة تسعى Quadria لتعزيز مستوى التزامها واستثماراتها فيها".

"بفضل سجلنا الحافل بالإنجازات وخبرتنا الثرية على صعيد الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في آسيا، فإننا نضع نصب أعيننا هدف تحقيق عوائد قوية بالإضافة إلى الإسهام في بناء نظام رعاية صحية مستدام وعالي الجودة يلبي احتياجات المنطقة المتطورة بالاستعانة بالتكنولوجيا والمواهب والرعاية المعنية بالمريض".

الاستفادة من العقد الذهبي لنمو قطاع الرعاية الصحية في آسيا

في ظل توقعات تنبئ باستحواذ آسيا على 40% من نمو قطاع الرعاية الصحية العالمي بحلول عام 2030، فإنَّ الصندوق الثالث يؤهل Quadria وشركاءها في منطقة الخليج لقيادة حقبة جديدة من التحول في قطاع الرعاية الصحية المعزز برأس المال الخاص في أنحاء المنطقة.

أضاف Sunil Thakur، قائلاً: "يمر قطاع الرعاية الصحية في آسيا بمرحلة محورية، ومن المتوقع أن يظل في دائرة الضوء في عام 2025 وما بعده. ولسوف يشهد هذا القطاع نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ومبادرات تقليل التكاليف وتعميق سبل التكامل التكنولوجي. إننا بصدد دخول عقد ذهبي يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية تغييرات جذرية تسهم في توفير فرص استثنائية لشركائنا في منطقة الخليج".

تسهم المشاركة الإستراتيجية لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي في تمكين الصندوق من الاستفادة من التعاون المتنامي في قطاع الرعاية الصحية بين منطقة الخليج والأسواق الآسيوية، بما في ذلك شراكات تبادل التكنولوجيا وشراكات سلاسل توريد الأدوية.

سجل حافل بالإنجازات في ظل تحقيق عوائد قوية للمستثمرين في منطقة الخليج

سيعمد الصندوق الثالث إلى إنشاء محفظة متنوعة تضم نحو 10 شركات رائدة في السوق، مع الاستحواذ على حصص أقلية وأغلبية كبيرة، ناهيك عن توفير فرص استثمار مشترك مستهدفة لشركاء منطقة الخليج المحدودين الذين يسعون إلى الاستفادة المباشرة من أصول الرعاية الصحية الأعلى نموًا في آسيا.

لقد تم بالفعل نشر 40% من رأس المال، بما في ذلك الاستثمارات المغلقة والموقعة، حيث استثمر الصندوق في Aragen Life Sciences (شركة عالمية لخدمات تطوير وتصنيع الأدوية تخدم أكثر من 400 عميل في قطاع الأدوية) وNephroPlus (أكبر سلسلة لغسل الكلى في آسيا) وMaxivision (سلسلة رعاية العيون الرائدة في الهند). ومن المتوقع ضخ استثمارين جديدين في جنوب شرق آسيا، في ظل استعداد مستثمري منطقة الخليج للاستفادة من فرص الاستثمار المشترك واقتناصها.

يعتمد الصندوق الثالث على سجل Quadria Capital الحافل بالإنجازات على صعيد عمليات الخروج الناجحة من الصندوقين الأول والثاني، والتي حققت عوائد قوية للمستثمرين المؤسسيين في منطقة الخليج، في ظل تعزيز سبل الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية للسكان الآسيويين الذين تتعذر استفادتهم من الخدمات.

نبذة عن Quadria Capital:

تعد Quadria Capital، التي تأسست في عام 2012، أبرز الشركات الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية في آسيا، إذ تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي موزعة على 27 استثمارًا في جنوب وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ثم إنَّ شركة Quadria Capital تضع نصب أعينها هدف تقديم خدمات قيمة ومستدامة للمساهمين، وذلك عن طريق مد سبل التعاون مع شركات الرعاية الصحية الاستثنائية لتعزيز تأثيرها ونطاقها مع ضمان تحقيق عوائد مالية متميزة للمستثمرين.

هذا، وتعكس العلاقات القوية التي تربط الشركة بالمستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي التزامًا مشتركًا بدفع عجلة الاستثمارات التي تحقق عوائد مالية وتحدث تأثيرًا اجتماعيًا ملموسًا في الأسواق السريعة النمو.

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