القاهرة : أعلنت شركة القلعة عن انتهاء نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة QHRI إلى المساهمين المشاركين في عملية شراء الدين، مما أثمر عن تحقيقهم لعوائد استثمارية استثنائية، وبذلك تستكمل بصورة نهائية كافة الإجراءات المرتبطة بصفقة شراء الدين.

وتأتي هذه الخطوة عقب الانتهاء من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعة على 4.2 مليار سهم، ارتفاعًا من 9.1 مليار جنيه، في أعقاب شراء 240.7 مليون دولار من المديونية الخارجية من خلال QHRI، ضمن اتفاقية تسوية الديون مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.

وقال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: "إن اختتام عملية نقل الأسهم الجديدة للمشاركين في صفقة شراء الدين أسهم في تحقيق عوائد استثنائية لهم، إذ بلغ متوسط تكلفة السهم 0.585 جنيه مصري، بينما يجري تداول السهم حاليًا عند مستويات أعلى بكثيرمع وجود فرص نمو مستقبلية. وقد أتيحت فرصة المشاركة لجميع المساهمين، في إطار التزام شركة القلعة بتعزيز قيمة استثماراتهم. ويأتي ذلك بالتوازي مع ما حققته هذه العملية من تعزيز ملحوظ للمركز المالي لشركة القلعة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الربحية خلال السنوات المقبلة".

وقال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة: "يمثل الانتهاء من نقل الأسهم الجديدة للمساهمين وإتمام عملية زيادة رأس المال إنجازًا حقيقيًا لشركة القلعة لتدعيم مركزها المالي عبر تقليص مديونيات المجموعة، وقد جاء تنفيذ هذه الصفقة نتيجة تنسيق وثيق وتعاون كامل مع الجهات الحكومية والرقابية المعنية في ضمان تنفيذ العملية وفق أعلى معايير الشفافية، مما يجعلها واحدة من أبرز عمليات إعادة الهيكلة في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة".

والجدير بالذكر ان تحويل 240.7 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار جنيه مصري) من الدين إلى أسهم خلال شركة QHRI عزز المركز المالي للقلعة في تخفيض حجم المديونية وتحقيق تحول إيجابي في حقوق الملكية، فضلًا عن الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف في المستقبل نظرًا لكون القرض كان مقومًا بالدولار الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المستشار المالي المستقل الصادر بتاريخ 13 يوليو 2025 عن القوائم المالية لشركة القلعة لعام 2024 أظهر أن القيمة العادلة التقديرية للسهم بعد زيادة رأس المال تبلغ نحو 4.92 جنيه، وذلك عند استبعاد الأسهم غير المكتتب بها، مما يعكس وجود فرص نمو واعدة للمستثمرين. وجاري حاليًا تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة جديدة لتقدير القيمة العادلة للسهم.

