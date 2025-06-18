دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون جديد مع شركة"pureLiFi"، العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الإنترنت عبر الضوء، لإطلاق تقنية

" Bridge XC"، الثورية الجديدة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعد ابتكاراً رائداً يجمع بين نقل البيانات وانتقال الطاقة لاسلكياً عبر نوافذ المباني، من خلال ما يُسمى بأجهزة المستخدم الخارجية (CPE). وتتيح تلك التقنية توصيل أجهزة المستخدم الخارجية (CPE) بشبكة الإنترنت والطاقة من داخل المباني، من خلال الاتصال الضوئي عبر نوافذ المباني، ومن دون الحاجة لتمديد الكابلات. ويركز التعاون بين الجانبين على تبسيط وتسريع عملية نشر أجهزة المُستخدم الخارجية (CPE) في شبكات النطاق العريض وشبكات الجيل الخامس الخاصة.

كما يشمل التعاون إطلاق نظام " Bridge XC"، وهو أول حل تقني تجاري يعتمد على تكنولوجيا "LiFi" للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في خطوة استثنائية لترسيخ مسيرة نجاح "دو" المتواصلة لتعزيز الاتصالات الرقمية. وتعتمد هذه التقنية المبتكرة على استخدام الضوء غير المرئي لتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت فائق السرعة لاسلكياً، ومن دون الحاجة إلى الحفر أو التركيبات المُعقدة، مما يعزز من سهولة الوصول إلى الإنترنت، ويجعل الاتصالات أكثر كفاءة، وأقل تكلفة. كما تضمن هذه التقنية اتصالاً مستقراً حتى في البيئات الصعبة، وتحسين تجربة المستخدم بفضل السرعات متعددة الجيجابت وزمن الاستجابة المنخفض، ما يجعلها مثالية للألعاب والبث والعمل عن بُعد.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": إن "المباني تواجه تحديات ملموسة في تغطية شبكات الجيل الخامس، إذ تُشكّل المواد المُستخدمة في تشييد المباني عائقاً طبيعياً أمام تغطية ونفاذ شبكات الجيل الخامس، نظراً لما تسببه من إضعاف شديد لإشارات طيف الموجات ما دون 6 جيجا هرتز والموجات المليمترية. ويعمل نظام (Bridge XC)، كحل يُلغي هذه العوائق تماماً، مع توفير تجربة تركيب فائقة السرعة وأداء موثوق للمستخدمين."

ويُعزز هذا الحل كفاءة استغلال الشبكة، من خلال تحسين سعة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بترددات دون 6 جيجا هرتز والموجات المليمترية، في حين يضمن التصميم الخالي من التداخل نقل بيانات آمن وجاهزية عالية لتطبيقات الجيل التالي. وعلى خلاف حلول النطاق العريض التقليدية، يربط نظام " Bridge XC"أجهزة (CPE) الخارجية بالشبكة الداخلية عبر النوافذ مُباشرة، متجاوزاً القيود المرتبطة بالبنية التحتية، لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة وثابت.

من جانبه، قال أليستير بانهم، الرئيس التنفيذي لشركة "pureLiFi": إن "نظام (Bridge XC) مُصمم ليكون مرناً وقابلاً للتطبيق في بيئات ومناطق مختلفة. فهو يُسهل عملية التركيب الذاتي، ويُبقي التكاليف منخفضة، ويمكنه تحسين سعة الشبكة بما يصل إلى 6 أضعاف على شبكات الجيل الخامس دون 6 جيجاهرتز. كما أن الأمر لا يقتصر على مدى أهمية التقنية الثورية، بل يتعلق أيضاً بإضافة قيمة على جميع المستويات."

وسيشمل التعاون بين الجانبين إجراء تجارب ميدانية لتقييم موثوقية النظام وسهولة استخدامه وأدائه في بيئات متنوعة، بما يتوافق مع متطلبات التركيب الحديثة الداعمة لتقنيات الجيل الرابع، الجيل الخامس / الموجات المليمترية، الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، وشبكات الألياف الضوئية (ONTs)، وغيرها من حالات الاستخدام. وستُركز المرحلة القادمة من التجارب، والتي تستند إلى اختبارات داخلية واسعة، على الجوانب الميكانيكية، وتحسين الأداء التشغيلي للشبكة، وتجربة عملية التثبيت الذاتي، وفعالية النظام على أنواع مختلفة من نوافذ المباني، لضمان أعلى مستوى من الموثوقية والجاهزية للاعتماد من قبل شركات الاتصالات على المستوى العالمي.

وبصفتها أول مزود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه التقنيات الثورية الرائدة، فإن دمج الاتصالات الضوئية مع الاتصالات اللاسلكية الراديوية، يُرسخ مكانة "دو" وريادتها في مجال الاتصالات المتطورة، عبر تعزيز الوصول إلى التقنيات الحديثة، ودفع عجلة الابتكار المستقبلي في قطاع الاتصالات.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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