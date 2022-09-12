أعلنت بيرسون، شركة التعليم العالمية الرائدة، اليوم عن تعزيز وتوسيع شبكة شركائها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ضم خمس مؤسسات جديدة لتقديم برنامج واختبار بيرسون الأكاديمي (PTE) المعتمد.

تشارمز للتعليم والهجرة ومقرها الخليج التجاري، معهد سفارنا للتدريب ومقره مول برجمان، معهد إمكان للتدريب بمكاتبه في النهدة، برجمان، وديرة، آي كيو للاستشارات التعليمية في عود ميثاء، وكذلك واي آكسيس الشرق الأوسط بفروعه المتعددة في أبراج بحيرة جميرة والشارقة، يعتبرون الآن كشركاء محليين لبيرسون الشرق الأوسط لتقديم اختبار بيرسون الأكاديمي (PTE)، اختبار اللغة الإنجليزية العالمي المُعتمد القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يتم إجراؤه على الكمبيوتر لمنفعة الطلبة والأفراد الراغبين في الدراسة، الهجرة أو العمل في الخارج. ستساعد هذه الشراكة المتعلمين والمرشحين للهجرة لتلقي دعم التعلم وللتسجيل وإجراء الاختبار الأكاديمي من بيرسون وشركائها.

وفقاً لاستبيان التعليم العالمي لعام 2021 الذي أجرته بيرسون، يشعر 72٪ من طلبة الجامعات حالياً بحاجة ملحة لإكمال تعليمهم. ومع تراجع الوباء وفتح الحدود بين الدول، شهدت الجامعات البارزة ارتفاعاً في الطلبات الدولية هذا العام، حيث يشير تقرير صادر عن خدمة القبول في الجامعات والكليات للتعليم العالي في المملكة المتحدة (UCAS) أنها تلقت 2,950 طلباً من الطلبة في الإمارات العربية المتحدة، أي زيادة بمعدل 17٪ العام الماضي، للدراسة في المملكة المتحدة. يركز هذا النمو الأخير في توجهات الطلاب على أهمية إنشاء بيئة تعليم عالٍ ديناميكية والحاجة إلى تقديم اختبار إجادة اللغة الإنجليزية المعُتمد لتأشيرات الإقامة والعمل والدراسة للطلاب.

اختبار بيرسون الأكاديمي هو الاختبار العالمي الرائد، المُعتمد، والموثق للغة الإنجليزية لطلبات الدراسة، وهو مقبول من قبل أكثر من 3,000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم ومعترف به لطلبات التأشيرات للعمل والهجرة في أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. تتم إدارة الاختبار وتقييمه من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة لضمان الدقة والقضاء على أي شكل من أشكال التحيز في نتائج الاختبار. هذا ويوفر البرنامج مجموعة من خيارات الإعداد للاختبار، بما في ذلك اختبارات ممارسة اللغة مع تلقي النتائج، وبنك الأسئلة الأكاديمية، والدليل الرسمي لاختبار بيرسون الأكاديمي، وبرنامج تعزيز قدرات اللغة الإنجليزية لاختبار بيرسون الأكاديمي، مما يوفر للملتحقين بالبرنامج الوصول إلى المعلومات الضرورية والنصائح الهادفة حول كل جزء من الاختبار.

تعليقاً على هذه الشراكة، صرّح جيوفاني جيوفانيلي، رئيس تعلم اللغة الإنجليزية، "نؤمن في بيرسون أن التعليم منظومة عالمية شاملة تتساوى فيها أدوار جميع المشاركين من حيث الأهمية، بما في ذلك الجامعات، الوكلاء، مراكز الإعداد والتدريب لتعلم اللغة والهيئات والمعاهد البارزة لتقديم الاختبارات، فلديهم جميعاً هدف مشترك، ألا وهو مساعدة الطلاب أو المهاجرين على تحقيق أهداف حياتهم. تماشياً مع مهمة بيرسون المتمثلة في إضافة الحياة إلى التعلم مدى الحياة، نهدف إلى تمكين المتعلمين من تعزيز وإثبات مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، واكتساب الثقة في استخدام اللغة كوسيلة اتصال لتحقيق حلمهم في الدراسة أو العمل في الخارج."

وأضاف، "لقد انتشرت اختبارات بيرسون الأكاديمية ونمت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وهذا ما تعكسه منطقة الشرق الأوسط أيضاً. نؤمن أن هذا التعاون مع المؤسسات ومكاتب الاستشارات الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون بمثابة قوة دافعة وميزة كبيرة للراغبين في إجراء الاختبار، وتمكيننا من تحقيق المزيد من النمو لأعمالنا وشركائنا."

وفي بيان مشترك، علّق كلٌّ من واي آكسيس الشرق الأوسط، آي كيو للاستشارات التعليمية، ومعهد إمكان للتدريب، شركاء بيرسون الجدد، بالقول: "يسعدنا أن نكون جزءاً من شركاء بيرسون في الشرق الأوسط، ونعتبر هذه الخطوة علامة فارقة لتعزيز نمو مؤسساتنا في دعم التعلم وتقديم الاختبارات لآلاف الطلاب، وهو ما نواصل القيام به منذ أكثر من عقد من الزمان. يحتاج أكثر من 95٪ من الطلبة الباحثين عن فرص في الخارج إلى إجراء واجتياز اختبارات معينة ودقيقة لإتقان اللغة الإنجليزية، وستمكننا هذه الشراكة مع بيرسون من تعزيز خدماتنا بشكل أكبر. علاوة على ذلك، ستنعكس هذه الفائدة على استراتيجياتنا طويلة المدى حيث أصبحنا الآن وجهة واحدة لجميع متطلبات الهجرة والتعليم والعمل في الخارج."

يستفيد المشاركون في اختبار بيرسون الأكاديمي من مرونة استثنائية حيث يمكنهم الحجز لإجراء الامتحان قبل 24 ساعة فقط من موعد الاختبار المتاح على مدار الأسبوع، مع استلام نتائج الاختبار في غضون 48 ساعة فقد بعد إجرائه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفروق الرئيسية بين اختبار بيرسون الأكاديمي واختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى هو ميزة تقييم مهارات التواصل والمحادثة والكتابة فيما يتعلق بالطلاقة الشفوية، مما يعكس الطريقة التي نستخدم بها اللغة في العالم الحقيقي. ونظراً لأن جزء اختبار المحادثة يتم على جهاز كمبيوتر (ويتم تقييمه بواسطة الذكاء الاصطناعي)، يمكن إكمال الاختبار بأكمله في نفس اليوم في غضون ساعتين. من خلال التسجيل في اختبار بيرسون الأكاديمي من خلال أحد شركاء بيرسون، يمكن للمرشحين الاستفادة من حزمة الترحيب التي تشمل كافة المعلومات اللازمة لإعدادهم للنجاح، وموارد تعليمية إضافية، والحصول على إجابات سريعة ودقيقة لأسئلة التسجيل الخاصة بهم.

للمزيد من المعلومات حول اختبار PTE الأكاديمي، أو مراكز الاختبار المصرح لها بتقديمه، يرجى زيارة https://www.pearsonpte.com/

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عن بيرسون

هدفنا في بيرسون بسيط: إضفاء الحياة إلى التعلم مدى الحياة. نؤمن في بيرسون أن كل فرصة للتعلّم هي فرصة لتحقيق قفزة نوعية وشخصية لكل متعلّم. لهذا، يلتزم موظفونا البالغ عددهم 20,000 موظفاً بتطوير وتقديم تجارب تعليمية حيوية وشيقة مصممة للتأثير على الحياة الواقعية. نحن الشركة التعليمية الرائدة في العالم، حيث نخدم عملاءنا في ما يقرب من 200 دولة وذلك بتقديم المحتوى الرقمي والتقييمات والمؤهلات والبيانات. بالنسبة لنا، التعلم ليس مجرد عمل نقوم به، بل هو صميمنا وجوهرنا. تفضلوا بزيارتنا على الموقع: pearsonplc.com