أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "أمرك"، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شركتي (PTDI)، و"انفوغلوبال"، الإندونيسيتين، بهدف تعزيز قدرات عمليات صيانة الطيران الدفاعي، وترسيخ مساهمة "أمرك" في استدامة أساطيل الطائرات العسكرية، وترقية أنظمتها الرقمية وتحسين كفاءتها التشغيلية وأدائها.

وجرى توقيع المذكرتين على هامش مشاركتهم في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2025"، وذلك بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، وجيتا أمبيرياوان الرئيس التنفيذي لشركة "PTDI"، وجوهانيس أدي ساسونجكو الرئيس التنفيذي لشركة "انفوغلوبال"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين. ويعكس هذا التعاون التزاماً مُشتركاً بتطوير حلول الصيانة والإصلاح والعمرة المتقدمة، وتحديث الأنظمة الجوية، وجاهزية الطائرات العسكرية على مستوى المنطقة.

تعزيز صيانة الطائرات ذات الأجنحة الثابتة

وحدّدت مذكرة التفاهم بين "أمرك" و"PTDI" أطر التعاون المشترك في مجالات صيانة الطائرات وبرامج استدامة خدماتها وأعمال تعديل هيكل الطائرات.

وتركز الشراكة بين الجانبين على منصة (CN235)، لدعم حلول الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة، والفحوصات الدورية، بالإضافة إلى برامج صيانة الطائرات لرفع الكفاءة التشغيلية وتمديد خدمتها لفترات أطول، فضلاً عن التعاون في أعمال إعادة طلاء الطائرات وتعديلها وهندسة الصيانة، ما يُعزّز قدرات "أمرك" في دعم الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.

تطوير قدرات أنظمة الطيران

اتفقت "أمرك" مع "انفوغلوبال" بموجب الشراكة بينهما على التعاون في مجالات إصلاح أنظمة الطيران وترقيتها ودمجها، بما يدعم حلول الأنظمة الجوية للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، وبما يُعزّز جاهزية وكفاءة هذه الطائرات لمهامها المختلفة من خلال التحديثات واستبدال الأنظمة ودمج تقنيات الطيران المتقدمة. كما اتفق الجانبان على تنفيذ مبادرات مشتركة لتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن إقامة جناح إندونيسيا في أيدكس 2025 في موقع استراتيجي أقرب إلى جناحي "إيدج" و"أبوظبي للطيران"، بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع، يعكس التزام إندونيسيا المشترك مع دولة الإمارات، بتطوير صناعة مستقلة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": "يُمثل توقيع هذه المذكرات الاستراتيجية مع شركتي "PTDI" و"انفوغلوبال" خطوة حيوية في مسيرة شركة "أمرك" لتعزيز استدامة قطاع الطيران العسكري في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك في إطار سعينا الحثيث للارتقاء بقدراتنا في صيانة الطائرات وتحديث الأنظمة الجوية، بالاستفادة من خبراتنا التقنية ومنشآتنا المتطورة. كما من شأن هذه الشراكات أن تُسهم في تعزيز التزامنا بالتميز التشغيلي، عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم جاهزية وكفاءة العمليات التشغيلية لشركائنا في مجالات الدفاع على المدى الطويل".

التزام بالتميز

تواصل شركة "أمرك"، من خلال توقيع مذكرات التفاهم في "أيدكس 2025"، توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران والدفاع، مما يُعزّز مكانتها كمركز للتميز في قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطيران، فضلاً عن الارتقاء بقدرات الطيران العسكري، بموازاة دعم النمو المستدام وتميز قطاع الصيانة للأنظمة الدفاعية الإماراتي على المدى الطويل.

حول شركة أمرك

تأسست شركة أمرك في عام 2010 حيث يقع مقرها الرئيس في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وتعد أمرك مزودًا رائدًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطيران العسكري والتجاري. كما أنها المركز الوحيد المعتمد من شركة لوكهيد مارتن لخدمة طائرات C-130 في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مركزًا معتمدًا من شركة سيكورسكي لصيانة مراوح طائرات UH-60 بلاك هوك، وتقدم أمرك خدمات استثنائية تشمل صيانة هياكل ومكونات طائرات بلاك هوك.

تلعب "أمرك" دوراً محورياً في وضع معايير الابتكار المتخصصة بحلول الصيانة في قطاع الطيران وفق أعلى المستويات العالمية، بالنظر إلى مرافقها وإمكاناتها التي تضم أحد أكبر حظائر الصيانة في المنطقة، بما في ذلك حظيرة طلاء الطائرات الكبيرة التي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ammroc.ae

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