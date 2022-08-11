شركة بروڤن °360 تقدم حلول التسويق الشاملة للعلامات التجارية في مختلف القطاعات لإقامة حملات التسويق المتكاملة

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت بروڤن العربية، الشركة الدولية القابضة التي تقدم حزمة متنوعة ومبتكرة من حلول وخدمات الأعمال للشركات في الشرق الأوسط، عن إطلاق Proven 360° - ذراع الاستشارات التسويقية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، لتقدم الحلول المبتكرة للعلامات التجارية عبر مزيج من التسويق التقليدي والتقنيات المتطورة. وبوصفها أحدث إضافة إلى شركة بروڤن، تركّز بروڤن °360 على المكانة الفريدة التي تتمتع بها الشركة لتلبية احتياجات التسويق المتكاملة لدى المؤسسات، كما تمثل ذروة التطور والتوسع المستمر لشركة بروڤن لتقدم عروضها المتميزة لدعم الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية.

وبفضل نموذج الأعمال المرن، تقدم بروڤن °360 الحلول الرقمية عبر عدد من قنوات التسويق عبر الإنترنت لتعزيز المعرفة بالعلامات التجارية وتسريع استقطاب العملاء وإطالة وجود العلامة التجارية في الأسواق، فيما ترفع مستوى الثقة بها في أوساط العملاء بالمملكة. تختص الشركة بالتسويق عبر الإنترنت وعبر القنوات الأخرى مثل قنوات التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى والتسويق والرقمي وإدارة المواقع الإلكترونية والكتابة الإبداعية وهوية العلامات التجارية والتصميم الغرافيكي والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي وإدارة الفعاليات. وتكمن أبرز نقاط قوة الشركة في استخدامها للأدوات الرقمية المتطورة لتحسين تواجد علامات العملاء وإبرازها، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد يرتكز على التقنيات الرقمية.

في هذا السياق قال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروڤن العربية: "شهدت منطقة الشرق الأوسط موجة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال السنوات القليلة الماضية، ونؤمن بأن السوق المحلية تتمتع بإمكانات واعدة للغاية تتيح للعلامات التجارية النمو والازدهار. لقد انطلقت بروڤن °360 بهدف الاستفادة من أحدث التقنيات الإلكترونية في مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم للتسويق، وبوسع فريقنا المبدع أن يحقق أثرًا ملموسًا ويدير توقعات العملاء عبر فرص التسويق الواضحة والقابلة للقياس والتي تسهم في نموّهم من كافة الجوانب – فهدفنا هو ان نصبح شريكًا لأعمال عملائنا ونساعدهم في ترسيخ صورة العلامة التجارية وتعزيز مكانتها وزيادة المعرفة بها لإدامة تواصلها مع العملاء من خلال استراتيجياتنا الشمولية للتسويق الرقمي."

من الجدير بالذكر أن التسويق يلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم صورة العلامة التجارية والاستفادة من الوسائط الرقمية في تحسين الخدمات والترويج لها. كما أن المعرفة العميقة بالسوق والتي تمتلكها بروڤن °360 تمكّنها من دراسة وحل المشاكل بطرق إبداعية خارجة عن النسق المعتاد لتحقق عائدات متميزة على الاستثمار في خضمّ عالمنا المتسارع. فهي تقدم المشورة الاستراتيجية والدعم الهيكلي للمساعدة في التغلب على العقبات التي يواجهها العملاء، وتربط الخدمات باستراتيجيات الأعمال على مستويات عدّة من خلال أبحاث السوق والمرئيات القيّمة والرسائل الأساسية التي تحدد المسار الصحيح منذ البداية.

وبوصفها وكالة متكاملة للتصميم والعلامات التجارية، تعمل بروڤن °360 مع فريق متنوّع وموزع على سبع دول ويضم خبراء في مجالات متعددة لتقدم حلول الاتصال الشاملة في المملكة العربية السعودية.

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