أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق شريحة Private، وهي شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لكبار العملاء الذين يمتلكون أرصدة بحد أدنى 20 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه.

وفي ضوء سعي البنك لتلبية احتياجات كبار العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة، طور البنك مجموعة حصرية من المنتجات والخدمات، تشمل حلول مالية استثنائية وخدمات مصرفية وغير مصرفية صممت خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء بسهولة وكفاءة وتميز.

وسوف توفر الخدمات المصرفية في هذا القطاع للعملاء تجربة مصرفية سلسة ومصممة خصيصاً لهم، حيث يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من قنوات حصرية وأولوية التواصل مع البنك، ومن بينها مدير علاقات لكل عميل، علاوة على صالات انتظار مخصصة بأغلب فروع البنك، وكذلك التمتع بأولوية تنفيذ المعاملات المصرفية. كما تتيح شريحة Private إمكانية فتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات بدون مصروفات إضافية، مما يمكنهم من إدارة أموالهم بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء Private الحصول على بطاقة ائتمانية Infinite بحد ائتماني يصل إلى مليون جنيه، وإمكانية الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، فضلًا عن حلول تمويلية مخصصة وخطط تمويل عقاري بشروط جذابة.

ومن جانبه، أكد شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع والـ Business Banking في بنك نكست، على التزام البنك بطرح باقة حصرية ومميزة من الخدمات عالية الجودة، سعيًا لتوفير أعلى سبل الراحة. وأوضح أن البنك على يقين تام بأن القطاع الجديد سيرقى إلى تطلعات كبار العملاء، وذلك من منطلق خبراته الواسعة في خدمة العملاء وحرصه المتواصل على تلبية متطلباتهم. وأضاف ندا أن المزايا التي تتضمنها هذه الشريحة صممت بعناية فائقة لتتيح للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المميزة، وإمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من أبرز الشركاء والخدمات الطبية، وغيرها، بما يرسخ استراتيجية البنك في التوسع بباقة الخدمات والحلول المالية المصممة خصيصًا لعملائه.

كما أعرب حازم الوكيل، رئيس إدارة خدمة كبار العملاء وإدارة الثروات، في بنك نكست، عن سعادته بإطلاق هذه الشريحة الجديدة، موضحًا أن بنك نكست يواصل مسيرة التطوير والابتكار التي بدأها مع شرائح Premier وElite من خلال إضافة مزايا وخدمات أكثر تنوعًا وتميزًا لشريحة Private، والموجهة خصيصًا للعملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة. وأكد الوكيل أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنجاحات البنك في تقديم تجربة مصرفية راقية تعكس مكانته الرائدة في السوق المصري، مشيرًا إلى حرص البنك على توفير حلول متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية التقليدية والابتكارات الحديثة، فضلًا عن باقة واسعة من المزايا غير المصرفية التي تلبي مختلف جوانب الحياة اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية البنك لتعزيز علاقاته مع عملائه المميزين، وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والجودة والتميز، وترسيخ مكانة البنك ليكون الخيار الأول للعملاء الباحثين عن التميز.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، سوف تتيح شريحة Private لعملائها تجربة استثنائية عبر توفير العديد من الخدمات غير المصرفية، ومن بينها الحصول على خدمات الاستشارات القانونية والاستشارات العقارية، ومزايا المساعدة الشخصية مثل تخليص الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية (حجز مواعيد الأطباء والمستشفيات والنوادي الصحية)، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية في كبرى المستشفيات. علاوة على ذلك، تضم باقة مزايا السفر الحصول على خدمة "أهلا" بالمطار مجانًا، وخدمات النقل من وإلى المطار، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، والمساعدة على الحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى مزايا ترفيهية أخرى مجانًا مثل دخول المنتجعات الصحية أو الإقامة بالفنادق.

عن بنك نكست:

تأسس بنك نكست المعروف سابقًا باسم aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه.

في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمسة مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

وبناءً على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى خمسة مليارات واربعمائة مليون وستة جنيهات مصرية.

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية.

ويقدم البنك خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (35) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.banknxteg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

rabbas@banknxteg.com

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات