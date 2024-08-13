ضمن استراتيجيتها لاقتناص فرص استثمارية واعدة تضمن أعلى عائد لها ولعملائها؛ أعلنت شركة PREMIER للتطوير العقاري عن أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي وهو "SANSA"، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك في أميز المواقع بالساحل الشمالي، كما أعلنت الشركة عن أبرز شركاء النجاح في هذا المشروع الرائد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين.



قال المهندس طارق النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة PREMIER للتطوير العقاري، إن منطقة الساحل الشمالي أصبحت وجهة للعملاء من داخل السوق المصري وخارجه، خاصة عقب الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، ليستحوذ الساحل الشمالي على إقبال العملاء الراغبين في السكن أو الاستثمار.



وأضاف أن هذا المشروع المميز ضمن خطة الدولة لتحويل منطقة الساحل الشمالي لمنطقة تعمل طوال العام، كما أنه يواكب متطلبات العملاء وتوجهاتهم للاستثمار في مناطق جديدة، ويعكس حرص الشركة على مواكبة التطورات السوقية وتنوع متطلبات العملاء، لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة قوية لتحقيق استراتيجية الشركة لتطوير مشروع رائد يصبح وجهة للعميلين المحلي والأجنبي في الساحل الشمالي.



وأكد أن امتلاك سابقة أعمال قوية في تنفيذ مشروعات مميزة يدعم خطة الشركة بالتوسع في تنفيذ هذا المشروع الجديد، والذي يقع في الكيلو 82 أمام زهران مول، وعلى مساحة 12 فدانا في موقع مميز بالساحل الشمالي، وهو عبارة عن مشروع سكني سياحي متكامل يضم باقة متنوعة من الخدمات التي تضمن أفضل إقامة للعملاء في المشروع، وتضمن لهم أعلى معايير رفاهية الحياة وجودتها.



وكشف عن خطة الشركة للتوسع في مشروعات جديدة في عدد من المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يعد القطاع الخاص ذراعا للدولة لتنفيذ خطتها للتنمية العمرانية الشاملة، كما أن توافر حجم ضخم من الفرص الاستثمارية المميزة يدفع الشركات الجادة والطموحة لاقتناص فرص استثنائية.



وتابع المهندس سمير إسماعيل، المدير العام لشركة PREMIER للتطوير العقاري، أنه رغم قوة المنافسة في الساحل الشمالي إلا أن المشروعات البارزة والمميزة في تفاصيلها ستنجح في جذب انتباه العملاء والاستحواذ على اهتمامهم، ويتميز "SANSA" بأنه أول سمارت سيتي متكاملة في الساحل الشمالي، بحيث يمكن للعميل من خلال الموبايل التحكم في إدارة وحدته بكافة تفاصيلها، وكذلك تأجير الوحدة وسداد أقساطها من خلال الموبايل.

وأشار إلى أن المشروع يضم حمامات سباحة وبحيرات كريستال لاجون، كما سيتم الاعتماد على الإدارة الذكية للمشروع بشكل عام أو الوحدات من الداخل، لذا يأتي التعاون مع شركة تكنيتك باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تنفيذ أنظمة الإدارة الذكية في المشروعات العقارية، مؤكدًا أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم التطوير العقاري وكذلك مواكبة تطور احتياجات وتطلعات العملاء.

ولفت إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات، وقامت الشركة بوضع جدول زمني محدد للتنفيذ والتسليم يضمن الحفاظ على المواعيد المحددة مع العملاء، وهو ما يدعم مصداقية الشركة وثقة عملائها في التزامها.



وأشار إلى أنه يتم التعاون مع كبريات الشركات الرائدة والمتخصصة في مجالات مختلفة وذلك لتنفيذ مشروع متميز تراعي فيه الشركة كافة التفاصيل ليتناسب مع خبراتها الواعدة، ويدعم ثقة العملاء في PREMIER للتطوير العقاري، حيث يتم التعاون مع شركة بلاك هورس -المهندس محمد السنكري لتكون مسئولة عن التصميم الهندسي للمشروع، والتعاون أيضًا مع المهندس هاني الزيات وهو استشاري عام للمشروع، بالإضافة لشركة تكنيتك التي ستقوم بوضع نظام "هوم أتوميشن" الذي يتيح التحكم الآلي الشامل للأجهزة والمرافق داخل الوحدة.



وتابع أنه يتم التعاون مع شركة سيا لتطوير الأعمال، والتي ستكون مسئولة عن وضع الاستراتيجية الخاصة بإدارة تسويق ومبيعات المشروع، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة التي تقوم بالدراسات السوقية المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين حجم الإنشاءات ونسبة المبيعات في المشروع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على عدم وجود فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ للحفاظ على التزام الشركة في تنفيذ وتسليم المشروع



من جانبه قال أحمد الحداد، المدير التنفيذي لشركة سيا لتطوير الأعمال، "فخورون بالتعاون مع PREMIER للتطوير العقاري في هذا المشروع الرائد والمميز في كل تفاصيله، والذي يضيف لخبراتنا وسابقة أعمالنا في القيام بوضع استراتيجية تسويق المشروع بما يتناسب مع التغيرات السوقية ومتطلبات العملاء، وهو ما يحقق الخطة البيعية للشركة ويضمن تحقيق أعلى الأرباح لها".



وأضاف، حرص PREMIER للتطوير العقاري على التعاون مع كفاءات وخبرات قوية في تخصصات مختلفة بالمشروع، وهو ما يضمن تنفيذ SANSA بأعلى معايير الجودة، لافتا إلى أن سيا لتطوير الأعمال قامت بوضع خطة مميزة لتحقيق أفضل النتائج التسويقية في هذا المشروع، كما تستهدف الشركة طرح 30% من المشروع بأسعار مميزة تعتبر فرصة لا تتكرر في الساحل الشمالي.



وأشار إلى أهمية طرح أنظمة سداد مرنة تحافظ على تدفقات نقدية توجه لتنفيذ المشروع، وفي نفس الوقت تناسب الخطط المالية للعملاء المستهدفين، وهو ما تتضمنه خطة عمل سيا لتطوير الأعمال، بحيث يتم تحقيق مصلحة الشركة والعملاء معًا.

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