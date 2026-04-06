القاهرة، أعلنت شركة PRE Group أنها بصدد توقيع سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع ثماني من كبرى العلامات الفندقية العالمية خلال الاسابيع القادمة، لتطوير وتشغيل ثمانية فنادق ضمن حزمة من مشروعاتها الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز طاقتها الضيافية الإجمالية بما يقرب من 10,000 غرفة ووحدة فندقية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عقارية متكاملة بمقاييس عالمية، تماشياً مع رؤية مصر لزيادة المكون الفندقي ودعم المستهدفات السياحية المستقبلية، وتتنوع الوحدات بين 4,000 غرفة فندقية و6,000 شقة فندقية متكاملة الخدمات، موزعة علي أنحاء مصر المختلفة ما بين القاهرة مشروع Hadaba وIvoire East و Ivoire West و BBD ، والساحل الشمالي مشروع Telal North Coast، والعين السخنة مشروع Telal Sokhna ، ومرسى علم.

وتستهدف الشركة من خلال هذا التوسع تعظيم القيمة الاستثمارية لمشروعاتها العقارية، إيماناً بأن تكامل قطاع الضيافة مع المشروعات السكنية والإدارية يساهم بشكل مباشر في رفع القيمة السوقية للأصول وضمان عوائد مستدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى إثراء تجربة العملاء عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات الفندقية الراقية والمرافق العالمية داخل المشروعات، مما يرتقي بجودة الحياة وأسلوب المعيشة. ومن المقرر أن تبدأ الشركة تنفيذ هذه الخطة الطموحة بإطلاق المرحلة الأولى من خلال 3 فنادق في مشروع "تلال العين السخنة"، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي لأول فنادق المجموعة خلال عام ونصف، وهو ما يعكس الجاهزية التشغيلية وسرعة وتيرة التنفيذ التي تتبعها المجموعة في مشروعاتها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة PRE Group السيد وليد زكي "إن شراكتنا مع كبرى العلامات الفندقية العالمية تنبع في المقام الأول من حرصنا على تقديم نمط حياة استثنائي لعملائنا، حيث نسعى لتوفير تجربة معيشية متكاملة مدعومة بخدمات فندقية ومرافق ترفيهية بمعايير دولية داخل مشروعاتنا. هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتحويل الوحدات العقارية إلى أصول استثمارية ذات قيمة مضافة مستمرة، مستفيدين في ذلك من محفظة أراضي الشركة المتنوعة ومواقع مشروعاتنا الاستراتيجية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الرفاهية إلى جانب العوائد الاستثمارية المستدامة."

وأضاف زكي "أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة لتنمية قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما يرسخ مكانة PRE Group كنموذج رائد في الابتكار والتطوير العقاري المتكامل الذي يلبي تطلعات السوق المحلي والدولي على حد سواء."

وتأتي هذه التوقيعات نتاجاً للاتفاقية الاستراتيجية والدراسة المتكاملة التي أجرتها شركة كوليرز (Colliers) للاستشارات العقارية مع PRE Group العام الماضي. حيث استهدفت الدراسة تطوير محفظة المجموعة من الفنادق والمنتجعات عبر تغطية 12 مشروعاً رئيسياً في 5 مناطق حيوية، شملت شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى علم؛ وذلك بهدف اختيار أفضل المشغلين العالميين وضمان مواءمة كل مشروع مع خصوصية موقعه، وفق أرقى المعايير العالمية، مما يعزز من مرونة الشركة في تقديم منتجات ضيافة مبتكرة تضع مصر في مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية وتواكب خطط الدولة في توسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية.

نبذة عن Group PRE:

انطلقت PRE Group في السوق المصري عام 2007، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية. نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الجودة الفائقة، الابتكار المستمر، والموقع الاستراتيجي.

تضم المجموعة شركات تابعة بخبرة إجمالية تتجاوز 120 عامًا في مجالات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري، وتمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 12 مليون متر مربع موزعة عبر القاهرة الكبرى، الساحل الشمالي، العين السخنة، الإسكندرية ومرسى علم. من خلال 16 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا وساحليًا، تسهم PRE Group في إعادة تعريف مفهوم الحياة المتكاملة في مصر، مستندة إلى رؤية تركز على الاستدامة، والقيمة الاستثمارية المضافة، وتقديم تجارب معيشية رائدة، وقد نجحت حتى الآن في تسليم أكثر من 10,200 وحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://predevelopments.com/

-انتهى-

#بياناتشركات