• م. أحمد أمين مسعود: نتعاون مع أكبر الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء وإدارة المشروعات في مصر والعالم العربي لتقديم منتجات عقارية ذات مواصفات عالمية

• م. طارق بهاء: منصات أول شركه تطوير عقاري في شريط الأبراج بالعاصمة الإدارية تحصل على موافقة الدفاع المدني، والمجمعة العشرية

• د. عبد العزيز فهمي، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة إيهاف: ملتزمون بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية

وقعت شركة منصات للإستثمار العقاري عقد شراكة استراتيجي مع شركة "ايهاف - مهندسون استشاريون" أحد أهم الشركات الرائدة في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، كاستشاري مسئول عن إدارة مشروع Podia Tower أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

من جانبه أكد المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة منصات للإستثمار العقاري، أن التعاقد مع شركة "ايهاف" يأتي ضمن الإستراتيجية التي وضعتها الشركة منذ انطلاق أعمالها في السوق العقارية المصرية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على التعاون مع أكبر الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء وإدارة المشروعات في مصر والعالم العربي، بهدف تقديم منتجات عقارية ذات مواصفات عالمية، توفر وتلبي كافة الخدمات والاحتياجات، وفي نفس الوقت تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وأضاف: تعاقدنا مع "إيهاف" لمدة 4 سنوات كاملة، كاستشاري مسئول عن إدارة المشروع خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ، بما في ذلك الإشراف علي سير منظومة العمل مع كافة الأطراف المشاركة في المشروع من المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم والتنسيق فيما بينهم.

من جانبه أوضح المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات، أن اختيار "ايهاف" جاء بعد دراسات مطولة عن أكبر الشركات التي تمتلك سمعة وخبرة كبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها منصات دائما، لافتا إلى أن "ايهاف" تتمتع بخبرات وقدرات كبيرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بمنتهى الاحترافية، فضلاً على أن شركة إيهاف هي المُصنّف رقم 12 على العالم في مجال إدارة المشروعات (للشركات الغير أمريكية) طبقاً لتصنيف الـ ENR، بالإضافة إلى أنها تمتلك تاريخا مشرفا وسجل انجازات مميز في مجال تصميم المشروعات وإدارتها في عدد كبير من دول العالم العربي من بينها مصر والإمارات والسعودية وقطر وغيرها.

وقال بهاء: أنه تم الانتهاء تماما من مراجعه كافة الرسوم الهندسية الخاصة بمشروع Podia Tower داخل شركه العاصمة والحصول علي الموافقات اللازمة لاستخراج التراخيص، كما تم اعتماد الرسوم الهندسية من جهات الدفاع المدني، والمجمعة العشرية، وبذلك تصبح منصات أول شركه تطوير عقاري تعمل في شريط الأبراج بالعاصمة الإدارية تحصل على موافقة الدفاع المدني، والمجمعة العشرية. كما انه تم تسليم كل الموافقات والرسومات إلى مركز بحوث البناء وجاري المتابعة معهم للحصول على اعتمادهم والتوجه إلى جهاز العاصمة للحصول على تراخيص المباني.

وأضاف: كما تم استلام تصريح الحفر بعد سداد قيمة تأمين الحفر "خمسه مليون جنيه"، موضحا أن أعمال الحفر بدأت بالفعل وتتم على عمق ٢٠ متر بمساحه ارض المشروع بالكامل والبالغ مساحتها الإجمالية 19,870 متر، بمنطقة الـ (داون تاون) في الحي السياحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أعمال الحفر وصلت الآن إلى عمق ١٥ مترا ومتبقي فقط ٥ متر للوصول الى منسوب التأسيس.

ويعد برج "بوديا" Podia Tower أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة في العاصمة الإدارية، يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، والتي تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكي صديق البيئة، ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقاً فوق الأرض، بالإضافة لـلدور الأرضي وبدروم مكون من 3 مستويات ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في 2025.

من جانبه رحب عبد العزيز فهمي، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة إيهاف، بالتعاقد مع شركة "منصات" باعتبارها واحدة من الشركات الواعدة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بمصر، والتي تضم في مجلس إدارتها نخبة من أصحاب الخبرات الواسعة في مجال التطوير العقاري والمشهود لهم بالكفاءة والتاريخ المميز، مؤكدا على التزام الشركة التام بتنفيذ بنود التعاقد وفقا لأعلى المعايير العالمية، ليكون أفضل مبنى إداري تجاري طبي في مصر ويضاهي كافة الأبنية الإدارية في أكبر دول العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -