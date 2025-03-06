سيضاعف خط إنتاج الورق الخامس PM 5 القدرة الإنتاجية السنوية لشركة مبكو إلى 875000 طن من الورق.

5 القدرة الإنتاجية السنوية لشركة مبكو إلى 875000 طن من الورق. سيعمل المشروع على سد فجوة الاستيراد البالغة 30٪؛ مما يعزز استراتيجية الصادرات ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

بعد إطلاق خط الإنتاج الجديد، ستصل كمية النفايات الورقية المعاد تدويرها إلى مليون طن سنويًا، لاستخدامها في إنتاج منتجات ورقية عالية الجودة.

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ("مبكو") الرائدة في صناعة الورق بالمنطقة، عن وضع حجر الأساس لخط الإنتاج الخامس (PM5) الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في سوق الورق اقليمياً. ويدير المشروع شركة التدوير الأخضر، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبكو، ومكرسة لتطوير حلول إنتاج الورق المبتكرة والمستدامة.

سيعمل خط الإنتاج الجديد (PM5) على مضاعفة إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركة مبكو من 425 ألف طن إلى 875 ألف طن سنويًا؛ مما يعزز مكانتها في السوق السعودي والمنطقة. ويمثل هذا الإنجاز بداية عصر جديد للشركة من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية مع تقديم منتج ورقي عالي الجودة.

وسيمكن خط الإنتاج PM5 شركة مبكو من إنتاج ورق عالي الجودة وخفيف الوزن باستخدام تقنيات موفرة للطاقة تقلل التكاليف التشغيلية مقارنة بالآلات الأخرى، مما يوفر للشركات الإقليمية بدائل اقتصادية محلية تنافسية. كما سيقلص اعتماد المملكة بنسبة 30٪ على الورق المقوى المستورد، ويدفعها نحو تحقيق صافي الصادرات في قطاع المنتجات الورقية.

الاستدامة: تحت إدارة شركة التدوير الأخضر، سيحول المشروع 500,000 طن إضافي من النفايات الورقية سنويًا؛ مما يرفع إجمالي النفايات الورقية المعاد استخدامها في خطوط إنتاج مبكو إلى مليون طن سنوياً - وهي خطوة مهمة في تعزيز التزامها بالاقتصاد الدائري.

وعلق المهندس فيصل علوي حداوي - رئيس مجموعة مبكو قائلًا: "لا يتعلق مشروع PM5 بتوسيع الإنتاج فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأثر الاقتصادي والاجتماعي. إن مضاعفة قدرتنا الانتاجية إلى 875 ألف طن سنويًا من شأنه أن يعزز إيرادات مبكو بشكل كبير ويخلق فرص عمل جديدة. من خلال PM5، نقدم ورقًا منخفض الوزن وبجودة عالمية وهو الأول من نوعه في المنطقة. يظل تركيزنا على النمو المستدام، والجمع بين الابتكار والتميز التشغيلي لدفع التقدم الاقتصادي والبيئي."

وأضاف مصعب سليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة مبكو: "يمثل إطلاق PM5 قفزة تحويلية لشركة مبكو وصناعة الورق في المملكة العربية السعودية. يعمل هذا الاستثمار على توسيع قدراتنا وتعزيز سلسلة التوريد الوطنية ودفع تحول المملكة من مستورد إلى مصدر إيجابي صافٍ - مما يعزز القدرة التنافسية العالمية للمملكة العربية السعودية. إنها خطوة جريئة تتماشى مع رؤية 2030، وتسريع التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة.

نبذة عن شركة مبكو:

شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو) (تداول: 1202) هي شركة رائدة في تصنيع الورق مدرجة في الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية وتتخصص في الورق المقوى ومنتجات الورق المتخصصة. وبقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 425000 طن -وستصل قريبًا إلى 875000 طن مع طرح مشروع PM5- تصدر شركة مبكو إلى أكثر من 40 دولة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء جدة البحري للتوزيع العالمي الفعال. وفي إطار التزامها بالاستدامة تحصل شركة مبكو على المواد الخام من خلال شركاتها التابعة: شركة إعادة تدوير وتجميع النفايات (واسكو) شركة استدامة للخدمات البيئية، وهي مشروع مشترك بين شركة واسكو وشركة جدة للتنمية والتطوير الحضري. تدفع هذه الشركات جهود شركة مبكو في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات والنمو الاقتصادي. في عام 2024 استحوذ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على حصة 23.08٪؛ مما عزز الثقة في قيادة شركة مبكو للصناعة ونموها المستقبلي.

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