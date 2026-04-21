القاهرة، في أول مركز شامل للذكاء الاصطناعي في مصر "AI Campus" داخل مشروع SUMOU BLVD، تطلق باراجون | أدير بالتعاون مع شريكها التكنولوجي Plug & Play Tech Center وشنايدر إلكتريك برنامج "AI 100". وقد تم توقيع هذه المبادرة من خلال مذكرة تفاهم خلال فعالية حصرية لمشروع SUMOU BLVD من تنظيم باراجون | أدير.

خلال حفل رفيع المستوى أُقيم بالمتحف المصري الكبير أمس الأحد، بحضور من جانب معالي وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء المنطقة، من بيهنم السيد/ عبد الرحمن القحطاني، العضو المنتدب لشركة سمو للاستثمار، السيد /سعيد النهدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سمو القابضة، السيد، المهندس، عبدالله القحطاني، الرئيس التنفيذي شركة ضاحية سمو، السيد/ خالد قايد، الرئيس لمجموعة اثار القابضة، كما حضر المهندس/ باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشيونال، والسيد/ احمد حلمي الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة، ومن شركة باراجون | أدير، شارك المهندس محمد بدير، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي، وعلى صعيد الشركاء الاستراتيجيين للمشروع، حضر سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، والسيدة كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة Plug & Play Tech Centre في مصر.

يقع "AI Campus" مركز الذكاء الاصطناعي في قلب منظومة حضرية متكاملة، حيث تم تصميمه كمنصة مفتوحة وتعاونية مصممة لتحقيق نمو طويل الأمد. ويعزز المركز التعاون بين مختلف القطاعات، مع خطط لإطلاق شراكات وبرامج ومبادرات جديدة خلال المراحل المقبلة. ويعكس هذا النموذج المتطور مكانة مركز الذكاء الاصطناعي كمركز ديناميكي للابتكار، مصمم لتوسيع نطاق تأثيره واستقطاب المزيد من الأفكار والشركاء والفرص بشكل مستمر.

يقوم مركز الذكاء الاصطناعي على ثلاث ركائز استراتيجية هي: الذكاء الاصطناعي والابتكار، والتعليم، وكفاءة الطاقة. وانطلاقًا من هذه الأسس، تم تصميم برنامج "AI 100"، وهو مبادرة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، لتحديد وتطوير ورعاية منظومة تضم 100 شركة ناشئة في مرحلة النمو تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي في مصر بحلول عام 2030.

يقدم البرنامج معسكرات تدريبية مكثفة، وورش عمل متخصصة في قطاعات الصناعة والاستثمار، وبرامج تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، ومسارات لرفع الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب التفاعل المباشر مع مركز الذكاء الاصطناعي في سمو بوليفارد لدمج الأطراف المعنية بسلاسة ضمن المنظومة. وفي نهاية المطاف، يهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات الناشئة لتكون مستأجرين رئيسيين مستقبليين في مركز الذكاء الاصطناعي، مما يعزز دوره كمركز محوري لمنظومة الذكاء الاصطناعي في مصر.

قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون | أدير: "يمثل مجمع الذكاء الاصطناعي في سمو بوليفارد نقطة تحول لمصر؛ حيث يلتقي الابتكار بالاستدامة في بيئة تتجاوز الحدود التقليدية. إننا، وبالتعاون الوثيق مع Plug & Play Tech Center، لا نبني مجرد بنية تحتية، بل نصيغ نظاماً بيئياً مرناً قادراً على استيعاب الشركاء المتنوعين والتطور مع الفرص العالمية."

وأضاف رزق: "ولتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، أطلقنا برنامج AI 100 ليكن المحرك الرئيسي لجذب الشراكات الاستراتيجية الكبرى. ويعد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك بمثابة الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية التوسعية، حيث نضع حجر الأساس لسلسلة من التحالفات العالمية التي ستوحد التكنولوجيا المتقدمة مع البنية التحتية المستدامة، مما يجعل من المشروع نموذجاً متكاملاً للتناغم بين الابتكار التقني والعمراني في إطار المدن الذكية."

من جانبه، صرح المهندس/ سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، قائلأ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة على نطاق واسع وبأثر ملموس. مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة كفاءة الطاقة، سيُمثّل نموذجًا حيًا تتكامل فيه أنظمة الطاقة الذكية لدفع الابتكار وتعزيز الاستدامة. في شنايدر إلكتريك، نعمل كشريك موثوق في مجال تكنولوجيا الطاقة على تطوير بيئات أكثر كفاءة ومرونة واستعدادًا للمستقبل.

وأضافت السيدة كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة Plug & Play Tech Centre في مصر: "سيكون مجمع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرات مثل برنامج 'AI 100'، بمثابة محفز رئيسي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ومن خلال دمج الشركات الناشئة والمؤسسات المصرية ضمن شبكتنا العالمية، نعمل على بناء منظومة قائمة على التعاون، تسرّع وتيرة الابتكار، وتمكّن رواد الأعمال، وتحول الكفاءات المحلية إلى منافسين على المستوى العالمي. هنا تلتقي الطموحات بالفرص."



ويُذكر أن مشروع سمو بوليفارد متعدد الاستخدامات يمثل رؤية تحولية لمدينة القاهرة الجديدة، حيث يتم تطويره من قبل باراجون | أدير وهو تحالف مشترك بين شركة باراجون للتطوير العقاري المصرية وشركة أدير إنترناشونال السعودية، يجسد شراكة تطويرية قوية بين مصر والمملكة العربية السعودية تجمع بين الانضباط الاستثماري الخليجي والخبرة المحلية العميقة بالسوق.

وبدعم مباشر من سمو للاستثمار، يدمج مشروع سمو بوليفارد بين الابتكار السكني والتجاري والتكنولوجي ضمن إطار المدينة الذكية، ويضع المشروع كنموذج قابل للتوسع لمجتمعات حضرية متعددة الاستخدامات من الجيل الجديد. وقد دخلت شركة سمو للاستثمار، التابعة لمجموعة سمو القابضة، إلى السوق المصري بشكل استراتيجي من خلال شركة أدير إنترناشونال.

