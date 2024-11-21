وليد طربيه: أن التعاون مع إي آند مصر يعكس رؤية مشتركة لتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة تدعم الأعمال .

القاهرة: أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PlatX، المتخصصة في الاتصالات التجارية في دبي، تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أهداف التعاون بين الطرفين من خلال منصة e& Business Project Portal.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون PlatX لإتمام اتفاقية نهائية تُدرج بموجبها ضمن سوق شركة إي آند مصر مصر (Marketplace) لتقديم خدمات موجهة للأعمال تشمل القنوات الشاملة (Omni Channels)، والذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات، إلى جانب حلول مبتكرة أخرى.

وتعد PlatX من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمزج بين التكنولوجيا وتفاعل العملاء لتقديم معايير جديدة في مجال الاتصالات التجارية. وقد نجحت الشركة في إحداث نقلة نوعية في تفاعل العملاء خلال المكالمات الهاتفية عبر استخدام أدوات متقدمة مثل inConcert، وVoiceMpower، وCallMasking.

وقال شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة إي آند مصر : " نحن متحمسون للغاية للعمل مع PlatX في هذا المشروع البارز. شراكتنا تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا في توفير حلول مبتكرة وتحقيق التحول الرقمي في مجال الاتصالات التجارية. من خلال دمج خبرات PlatX في الوسائط المتعددة مع خبراتنا، نتطلع إلى تقديم تجارب رقمية متطورة ومميزة في مصر."

من جانبه، قال وليد طربيه، الرئيس التنفيذي لشركة PlatX : "هذا التعاون يمثل شهادة حقيقية على الجهود والرؤية الاستراتيجية التي وضعناها في أعمالنا. إن توقيع مذكرة تفاهم مع كيان بحجم ومكانة إي آند مصر يعزز من تطلعاتنا نحو بناء شراكة قوية وتقديم حلول استراتيجية مبتكرة لشركة إي آند مصر ومحفظتها المتنوعة."

ستشهد هذه الشراكة قريبًا إدراج حلول وخدمات PlatX في سوق إي آند مصر ، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عروض GITEX، وتنفيذ مبادرات مشتركة للتسويق والعلاقات العامة والاتصالات.

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