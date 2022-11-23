دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت PlanRadar - المنصة الأوروبية الرائدة في رقمنة عمليات التوثيق، وإدارة المهام، والتواصل في مشروعات البناء، والتشييد، والعقارات عن مشاركتها في معرض "الخمسة الكبار" The Big 5 في دبي.

ويُقام معرض "الخمسة الكبار" The Big 5- والذي يُعتبر أكبر الفعاليات في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) - في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة 5 إلى 8 ديسمبر 2022. ويجمع المعرض السنوي، الذي يُشارك فيه ما يصل إلى 2000 جهة عارضة و55 ألف زائر من أكثر من 150 دولة، أبرز الخبراء في قطاع البناء والتشييد تحت سقف واحد، لتقديم أحدث الابتكارات والمعلومات في صناعة البناء والتشييد. وستعرض منصة PlanRadar كيف يُساعد حلها الرقمي شركات البناء والتشييد على تعزيز الكفاءة الإنتاجية في كل مراحل دورة حياة المشروع.

في صناعة معقدة مثل صناعة البناء والتشييد، يلعب التواصل والتعاون بين المعنيين والمشاركين في المشروع، دورًا محوريًا في إنجاز مشاريع عالية الجودة. وتوفِّر منصة PlanRadar المستندة إلى الحوسبة السحابية منصة مركزية موحدة لكافة معلومات المشروع، وعمليات التواصل، حيث يتم تخزين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بشكلٍ آمن في مكان واحد ويُمكن للمشاركين في المشروع الوصول إليها بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

وبفضل واجهة البرنامج سهلة الاستخدام، يسهل العثور على أحدث إصدارات المستندات، والمُخططات، والرسومات، وتتبع تقدم العمل في المشروع من خلال التقارير الفورية والتقارير الميدانية اليومية مما يُساعد كافة المعنيين في المشروع في البقاء على اطلاع دائم على تقدم المشروع وتحديد المشكلات وحلها بسرعة.

سيتمكن مديرو المرافق والمنشآت من الاطلاع على كيف يساعد برنامج PlanRadar لإدارة المنشآت في تبسيط عمليات إدارة وتشغيل المنشآت والمرافق. ومن خلال رقمنة المهام اليومية، سيكون لدى مُديري المنشآت الإدارة الكاملة على تكاليف تشغيل المبنى، بالإضافة إلى تيسير وجدولة عمليات الصيانة الدورية، وعمليات الفحص، والتفتيش اليومية ومتابعتها مما يُساهم الحد من وقت التوقف عن العمل، ويضمن أن المنشأة تعمل دائمًا بأعلى كفاءة وقدرة إنتاجية.

وظيفة رموز الاستجابة السريعة

وستقدم منصة PlanRadar أثناء المعرض، وظيفة رموز الاستجابة السريعة والتي تساعد مُستخدمي المنصة في تبسيط عمليات إدارة المنشآت، ومواقع العمل بمشاريع البناء، وتوفير الوقت، حيث يُمكن وضع رموز الاستجابة السريعة في أرجاء موقع المشروع لتتبع المشكلات أو الأصول الخاصة بالموقع.

ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا الجهاز المحمول، يُمكن للمستخدمين الوصول بشكلٍ فوري إلى تذكرة المهام ومعلومات وبيانات الأصول المرتبطة بها بكل سهولة أثناء التواجد في موقع المشروع أو أثناء إجراء عمليات الصيانة للمرافق والمنشآت.

تدعم منصة PlanRadar حاليًا عمليات تكامل باستخدام تقنية شرائح الاتصال قريب المدى NFC وربطها بتذاكر المهام، ومع إضافة إمكانية التكامل باستخدام رموز الاستجابة السريعة، يُمكن للمستخدمين الآن اختيار التقنية المفضلة لديهم للعمل في الموقع مع PlanRadar.

وقال السيد إبراهيم إمام، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي في بلانرادار (PlanRadar): "مما لا شك فيه أن التكنولوجيا ترسم مستقبل صناعة البناء والعقارات. وسيساعد دمج الحلول الرقمية مثل منصة PlanRadar في مشاريع البناء والتشييد في إنجاز المزيد من المشاريع الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية عبر دورة حياة المبنى.

ونهدف من خلال مشاركتنا في معرض "الخمسة الكبار" The Big 5، إلى مساعدة شركات البناء في التحرك نحو البناء المستدام وإنجاز مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد وفي الميزانية."

وسيتواجد خبراء PlanRadar للتعريف بمزايا المنصة الرقمية الرائدة في المعرض بقاعة الشيخ سعيد 2 جناح رقم SS2-F119

تعرَّف على المزيد عن حلول منصة PlanRadar الرقمية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية لمشاريع البناء والعقارات من هنا

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