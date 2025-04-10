أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE)-- دخلت Phoenix New Media ولجنة معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT) رسميًا في علاقة تعاون استراتيجي على هامش مؤتمر AIM لعام 2025. ستركِّز الشراكة على توسيع نطاق CIFIT العالمي، ودمج الموارد، وتقديم خدمات مبتكرة، ووضع معيار جديد للتعاون الاستثماري الدولي.

يمثل هذا التحالف نقطة التقاء بين منصَّة الترويج للاستثمار الرائدة في الصين وإحدى وسائل الإعلام العالمية الرائدة الناطقة باللغة الصينية. وبالاستفادة من الاتصالات متعددة الوسائط والأساليب المبتكرة، يهدف هذا التعاون إلى تسريع تحوُّل CIFIT إلى "مركز عالمي للابتكار الاستثماري"، وخلق زخم جديد لتدفقات رأس المال الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية عالية الجودة.

يُعدُّ معرض CIFIT، الذي تشرف على تنظيمه وزارة التجارة الصينية، حاليًا أحد أكبر الأحداث الاستثمارية الدولية وأكثرها تأثيرًا في العالم، حيث يجذب المشاركين ممّا يقرب من 200 بلد ومنطقة ويسهِّل التعاون في المشروعات بقيمة تريليون دولار تقريبًا حتى الآن.

صرَّح Jianbin Zhang، نائب المدير العام لقسم العمليات في اللجنة المنظمة لمعرض CIFIT، قائلاً: "تمثل الشراكة مع شركة Phoenix New Media خطوة محورية في استراتيجية العولمة الخاصة بمعرض CIFIT. "سيدفع نطاق اتصالاتها العالمي وقدراتها على تكامل الموارد CIFIT إلى التحوُّل من "منصَّة إقليمية" إلى "محرك ابتكار عالمي"، مما يوفِّر للمستثمرين الدوليين قنوات خدمة أكثر كفاءة."

وأكد Xiaoyan Chi، المدير التنفيذي ونائب الرئيس الأول لشركة Phoenix New Media، أن "هذا التعاون يُشكِّل استكشافًا للابتكار التآزري بين وسائل الإعلام والمنصَّات المهنية. ستستغل Phoenix New Media ​​شبكتها الإعلامية العالمية وتقنيات الإنترنت لتضع CIFIT في طليعة الاستثمار العالمي، وتساهم في تشكيل اقتصاد عالمي مفتوح.

تمهد الاتفاقية الاستراتيجية الطريق لريادة نموذج تكامل "الخدمات الإعلامية + الاستثمارية"، مما يُسهِّم في تنصيب CIFIT كمركز عالمي لرأس المال والتكنولوجيا والمواهب. تتضمَّن الخطة إطلاق "تحالف الابتكار الاستثماري العالمي" لتجميع راية المؤسسات والشركات الدولية نحو كسر الحواجز الاستثمارية وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر التوقيع السيد وليد فرغل، المدير العام لمؤتمر AIM؛ والسيد Vladimir Norov، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في آسيا الوسطى (CAAI) والأمين العام السابق لمنظمة شنغهاي للتعاون؛ والسيدة Liu Meng، رئيسة مكتب الصين للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

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