دبي – أعلنت منصة Petal Ads - منصة الإعلانات الرقمية المبتكرة من هواوي - عن تجديد شراكتها الناجحة مع العلا. جاء ذلك بناءاً على الزخم الذي تحقق من خلال المبادرات المشتركة والتعاونات الناجحة بين الطرفين خلال العام الماضي. ستشهد شراكة هذا العام توسعاً في الجهود لتعزيز حضور العلا وانتشارها في السوق الصينية بشكل أكبر بعد الحملات المؤثرة التي قامت من خلال الاستفادة من امكانيات منصة Petal Ads، وإطلاق تطبيق" Experience AlUla" على متجر HUAWEI AppGallery.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025 في دبي من قبل السيد ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، والسيد رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة تسويق الوجهة السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وتمثل هذه المذكرة استمراراً للالتزام المشترك بتعزيز مكانة العلا كوجهة ثقافية وسياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كجزء من هذه الشراكة المجددة، ستواصل منصة Petal Ads دورها المحوري في استهداف المسافرين الصينيين، من خلال الاستفادة من نظام الإعلانات المتكامل من هواوي للترويج لما تتميز به العلا من مناظر طبيعية خلابة وتراث ثقافي غني وأهمية تاريخية كبيرة. كما ستتضمن الشراكة نشر العديد من الصور الجمالية من طبيعة العلا الأخاذة وذلك ضمن تطبيق HUAWEI Themes، لتمنح المستخدمين تجربة رقمية غامرة وتعزز من جاذبية الوجهة السياحية.

وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال السيد ويليام هو:"يسعدنا تجديد شراكتنا مع العلا والمساهمة في الترويج لهذه الوجهة الساحرة. إن حلولنا الإعلانية المتطورة وانتشارنا الواسع ضمن نظام هواوي الإيكولوجي ستمكننا من التواصل بفعالية مع السياح الصينيين وتشجيعهم على اكتشاف كنوز العلا المخفية."

تمثل هذه الشراكة المجددة نهجاً أقوى وأكثر استهدافاً نحو دعم نمو السياحة المستدامة في العلا، ومن خلال استراتيجيات التسويق الرقمي المبتكرة من هواوي، تهدف الشراكة إلى تعزيز جاذبية العلا للسياح الصينيين، وتحسين تجربة الزوار بشكل عام. كما يعزز هذا التعاون أهمية الشراكات العابرة للحدود في رفع مكانة الوجهات السياحية على الساحة العالمية.

ولا شك أن الجهود المشتركة بين منصةPetal Ads والعلا ستساهم في توطيد العلاقة مع المسافرين من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانة العلا كأحد أبرز المراكز الثقافية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن "إعلانات بيتال"

Petal Ads هي منصة الإعلانات الرقمية المبتكرة من هواوي لشركاء النظام البيئي الشامل، وتقدم مجموعة واسعة من أشكال الإعلانات السائدة لأكثر من 730 مليون مستخدم عالمي لأجهزة هواويمع مهمة التحسين ، تمنح حالة إعلانات الأجهزة المحمولة Petal Ads شركاء نظام هواوي البيئي فرصة لنقل المعلومات الأساسية وتقديم خدمات عالية الجودة على نطاق جديد واسع ، من خلال العمل كجسر إلى مستخدمي أجهزة Huawei و Huawei Mobile Servicesمن خلال بصمة البيانات التي تجمع بين كل من طلبات هواوي ذات العلامات التجارية والمعلنين الخارجيين ، يتمتع المسوقون بوصول حصري إلى قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة لمستخدمي أجهزة هواوي، الذين لا تتم خدمتهم حاليًا من خلال تقنيات مماثلة بدعم من هواوي ، قامت شركة هواوي ببناء HMS Core الذي له وجود في أكثر من 170 دولة ومنطقة ، و 96000 موظف في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم ، و 580 مليون مستخدم ، تلتزم Petal Ads بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة لإنشاء اتصال ذكي ومتصل بالكامل عالم.

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