أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن انضمامها رسميًا بعد انتخابها إلى مجلس مستشاري أمن بطاقات الدفع (PCI SSC) , للفترة 2025 – 2027، لتكون بذلك من أوائل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بعضوية هذه الهيئة الدولية، في خطوة تعكس الريادة المتنامية لدولة الإمارات في مجالي الأمن السيبراني و أنظمة الدفع عالميًا.

يقود مجلس (PCI SSC) جهودًا عالمية لتعزيز أمن معاملات الدفع، من خلال تطوير وصيانة معايير حماية انظمة وبيانات عمليات الدفع والمساعدة على كشف الانتهاكات و الهجمات الالكترونية والتصدي لها.

سيمثّل هاني بني عامر، رئيس قسم أمن المعلومات في شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP) إلى جانب 64 عضواً يمثلون كبرى الشركات والجهات من جميع أنحاء العالم. و سيضطلع السيد هاني بدور شريك استراتيجي للمجلس ، مساهمًا بخبراته الفنية والمعرفية الإقليمية في دعم مهمة المجلس في تعزيز أمن منظومة الدفع العالمية. كما يلعب المجلس الاستشاري (PCI SSC) دورًا محوريًا في توجيه أولويات المجلس، وصياغة معاييره، وتقديم الرؤى حول الاتجاهات التنظيمية والتقنية الناشئة في قطاع المدفوعات.

وفي هذا السياق، قال هاني بني عامر: "يعدّ اختيارنا للانضمام لعضوية مجلس مستشاري مجلس معايير أمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع (PCI SSC) بمثابة شرف عظيم ومسؤولية كبيرة. سنحرص من خلال مشاركتنا في هذا المجلس على أن تؤخذ رؤانا الإقليمية وأفكارنا الفريدة في الاعتبار لدى تطوير المعايير العالمية، بما يعود بالفائدة على جميع ألاطراف محلياً ودولياً. أنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع أعضاء المجلس لوضع معايير أمنية قوية وفعالة، يمكنها التصدي لتحديات الحاضر وتهديدات الأمن السيبراني التي قد تطرأ في المستقبل."

ويضم التشكيل الجديد لمجلس المستشارين ممثلين عن 64 جهة ومنظمة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التزام PCI SSC بتعزيز الشمول المالي من خلال معايير أمنية متينة. وتشمل العضوية مؤسسات ، التجار, و المؤسسات المالية والمصرفية وجهات تقديم ومعالجة خدمات الدفع, ومقدمي الخدمات والحلول والشركات التكنولوجيا.

وعلّق نيتين باتناجار، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا في PCI SSC، قائلاً:"يعدّ انضمام شركة الاتحاد للمدفوعات إلى عضوية مجلس المستشارين الجديد من منطقة الشرق الأوسط للفترة 2025-2027 بمثابة فرصة هامة لأن تكون أصوات الجميع مسموعة، من شأنها أن تضمن مساهمة إقليمية أكبر في وضع معايير أمن المدفوعات لدينا، وتوفر المزيد من إمكانيات النقاش والتعاون مع بعض الجهات الأكثر ابتكاراً في قطاعنا."

وأضاف: "اعترافاً بالحاجة إلى مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار واحتياجات العملاء المتزايدة في قطاع المدفوعات، قررنا لهذه الفترة توسيع عضوية مجلس المستشارين إلى عدد قياسي ليضمّ 64 جهة وطرفاً من أصحاب المصلحة، ما من شأنه أن يوفر للمجلس مجموعة أكبر من الرؤى والآراء. كما سيضطلع مجلس المستشارين بمسؤولية التصويت على المعايير الجديدة والمراجعات الرئيسية للمعايير الحالية قبل إصدارها. ويسعدنا الترحيب بشركة الاتحاد للمدفوعات كعضو جديد في مجلس المستشارين المنتخب حديثاً للفترة 2025-2027."

تواصل الاتحاد للمدفوعات (AEP) جهودها الحيوية من أجل تطوير وتفعيل الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة، مثل منصة "آني" (Aani) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية، و"جيوَن" (Jaywan)، المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات. يعكس هذان الابتكاران التزام شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP) بإرساء الأسس لمنظومة مالية آمنة ومرنة وشاملة للمدفوعات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.

لمحة عن الاتحاد للمدفوعات

شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هي كيان وطني متخصص في مجال المدفوعات، وتضطلع بدور حاسم في تطوير وتفعيل بنية تحتية عالمية المستوى للمدفوعات. انطلاقاً من مهمتها، المتمثّلة في دعم رؤية الحكومة وأهدافها في الوصول إلى مجتمع متقدّم ومتمكّن رقمياً، تركز الاتحاد للمدفوعات على تزويد العملاء بحلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لشركة "الاتحاد للمدفوعات" على الرابط التالي: www.aep.ae.

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