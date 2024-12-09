(مدينة الكويت، الكويت) مجموعة بيتابس ، الرائدة في مجال حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في خطوة استراتيجية جديدة أعلنت اليوم عن شراكة مع مجموعة كونسبت المشتركة الكويت. الهدف الأساسي من الشراكة هو اطلاق "Advanced Payments Solutions" – وهي منصة متطورة لتنظيم حلول الدفع تهدف إلى التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي وبناءً على هذه الشراكة، ستقوم شركة APS بطرح خدماتها محلياً تحت مظلة العلامة التجارية ” بيتابس الكويت“.

وقد تم تصميم هذه الشراكة التي تكشف عن ” بيتابس الكويت“ لتحويل مشهد المدفوعات الرقمية من خلال أحدث حلول تنسيق المدفوعات التي تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي.

تعد مجموعة كونسبت المشتركة الكويت مجموعة أعمال ديناميكية تمتلك خبرة تقارب العقدين في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات والخدمات التجارية بالتجزئة والجملة إلى المؤسسات الرائدة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستفيدةً من حضورها القوي في السوق الكويتي، تلتزم المجموعة بتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي مع الرواد العالميين لإدخال الحلول التحويلية إلى الكويت. وبناء على اختبار بيتابس الناجح للسوق الكويتي والطلب المتزايد على حلول الدفع المبتكرة فإن الشراكة تمثل علامة متميزة في قطاع التمويل التقني لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. حيث ستقوم بيتابس بإطلاق مجموعة منتجاتها الشاملة في الكويت تحت العلامة التجارية المميزة "بيتابس الكويت"، مقدمةً حلول دفع آمنة ومرنة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات وأصحاب المشروعات سريعة النمو في السوق الكويتي.

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، حيث تسهم بنسبة 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة الخليج وفقًا لتقرير زاوية. ورغم الإمكانات الهائلة لهذا القطاع، لم تتمكن أنظمة الدفع التقليدية من تلبية احتياجاته بالكامل. توفر بيتابس الكويت حلولاً مخصصة وآمنة وفعالة، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام معالجة المدفوعات بسهولة.

يتميز قطاع التقنية المالية بالسرعة والديناميكية، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة، وفي الوقت ذاته يوفر فرصاً متعددة للإبداع والابتكار بشكل مستمر. ولعلّ أبرز الأمثلة على هذه التحديات يكمن في قدرة اللوائح التنظيمية على مواكبة الابتكارات والتطورات الجديدة والمتسارعة.`

وعلّقت مجموعة كونسبت كومبايند الكويتية على الشراكة "نعتقد أن الكويت تبشر بآمال كبيرة، وشراكتنا مع مجموعة بيتابس هي دليل على التزامنا تجاه المنطقة. ونهدف سويا إلى تزويد الشركات الكويتية بالأدوات والتكنولوجيات التي تحتاجها للازدهار في العصر الرقمي."

من جانبه، أعرب عبد العزيز الجوف، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة بيتابس أن "لقد أثبت بحثنا أن السوق الكويتي يمتلك إمكانات غير مستغلة للنمو ولم تقم شركات الدفع حتى الآن بالاستفادة من الإمكانات الهائلة للفرص التجارية المتاحة هنا في الكويت. تجمع هذه الشراكة بين الخبرة المحلية لمجموعة كونسبت كومبايند وتقنيتنا العالمية الرائدة، مما يخلق تكاملاً قويًا لرفع مستوى الاقتصاد الرقمي في الكويت."

ووصف المدير العام لشركة PayTabs الكويت، أنور نبيل القناعي، المبادرة بأنها ”قفزة نوعية إلى الأمام“. وأكد على أن تقنية PayTabs سترتقي بعمليات الدفع في الكويت، مما يعزز السلامة والكفاءة وتجربة المستخدم بشكل عام.

وأكد أنور القناعي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في رحلة PayTabs لتمكين الشركات في الكويت. وقال: ”تتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي الاحتياجات الفريدة للسوق الكويتي. ومن خلال تقديم خدمات متطورة مثل التكامل المصرفي المفتوح وإمكانيات المحفظة الرقمية، فإننا نمكّن الشركات من تبني التحول الرقمي وتلبية توقعات المستهلكين المتطورة بشكل أفضل.“

تماشياً مع رؤية ”كويت جديدة 2035“ التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مزدهر. وتعتزم ”بايتابس الكويت“ مواصلة ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، وتتطلع إلى مواصلة دورها في قيادة الابتكار وتحقيق النمو في هذا القطاع الحيوي.

عن PayTabs

مجموعة PayTabs عملاق في حلول الدفع حائز على جوائز وقد تأسست من قبل المستثمر السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد معالجتها لمعاملة بوابة الدفع المباشرة الأولى في 2014 تقوم PayTabs حاليا بمعالجة المدفوعات بعملات متعددة وفي أسواق عدة بسرعة وأمان. بتقديم البنية التحتية لحلول الدفع بين الشركات بما في ذلك الإصدار الرقمي للفواتير ورموز الاستجابة السريعة ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات نقاط البيع والتحويل فإن PayTabs تسهل حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية للتجار وكبار التجار.

تواصل PayTabs القيام بالتصميم حسب الطلب والتصدير لتطبيقات الجوال وحلول الضيافة والقطاعات الحكومية والتعليمية وخطوط الطيران والسفريات والنقل وجهات إصدار الفواتير، وربط قنوات الدفع بعدة مليارات من الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في 2022 استحوذت PayTabs على منصة الدفع للتجارة الاجتماعية التركية لاستكمال محفظة التجزئة الحالية الخاصة بها. في أوائل 2023 تلقت PayTabs اعتماد بوابة الدفع من المدفوعات السعودية. بحلول نهاية 2023 تم منح PayTabs جائزة أفضل الحلول التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاعتراف المتميز بصفة شركة التمويل التقني للعام.

نحن في PayTabs نسعى دائماً لتطوير وتحويل مستقبل المدفوعات الرقمية في الكويت، ونعمل على ذلك من خلال التزامنا بالابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية بهدف تشكيل بيئة اقتصادية سلسة وآمنة وديناميكية.

هذا يؤكد التزام PayTabs بتعزيز الإدماج والابتكار المالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال تقديم حلول الدفع ذات المستوى العالمي إلى عتبة المصالح التجارية الكويتية، واستكشاف فرص جديدة، وتقديم منتجات الدفع المتطورة التي تعزز من النمو والنجاح للشركات في الكويت.

ولقد خصصت PayTabs مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحضور في مناطق أخرى بما فيها الأردن وتركيا ومصر. فالشركة عبارة عن صاحب عمل يقدم فرص متكافئة. المزيد من الإنجازات في: Kuwait Payment Solutions | PayTabs

التزام PayTabs

تلتزم PayTabs بالابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز البيئة الاقتصادية السلسة والآمنة والديناميكية.

تسعى الشركة لتعزيز الإدماج والابتكار المالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يسهم في تقديم خدمات مالية متطورة تدعم الشركات وتساعدها على تحقيق النجاح والنمو.

عن بيتابس الكويت

أسست مجموعة بايتابس ومجموعة كونسبت المدمجة مشروعًا مشتركًا للعمل معًا كشركة تكنولوجيا مدفوعات في الكويت، تحت اسم شركة حلول المدفوعات المتقدمة (APS) التي سيتم تفويضها بطرح خدماتها تحت مظلة العلامة التجارية لبايتابس الكويت.

نحن في PayTabs ملتزمون برسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في الكويت. يدفعنا التزامنا بالابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية إلى خلق بيئة اقتصادية سلسة وآمنة وديناميكية.

تؤكد هذه الرؤية تفانينا في تعزيز الشمول المالي والابتكار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. من خلال تقديم حلول دفع عالمية المستوى للشركات الكويتية، نهدف إلى فتح فرص جديدة وتقديم منتجات مالية متطورة تعزز النمو والنجاح.

التزام PayTabs:

- الابتكار والشراكات: نحن نعطي الأولوية للابتكار والتعاون الاستراتيجي لإرساء اقتصاد مبسط وآمن ومزدهر.

- التكامل المالي الإقليمي: تمتد جهودنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث نقدم خدمات مالية متطورة لتمكين الشركات ومساعدتها على تحقيق النمو المستدام.

عن مجموعة كونسبت المشتركة

تأسست كونسبت المشتركة للتجارة العامة والمقاولات في 2005 وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع قدره 3.5 مليون دولار أمريكي.

قامت كونسبت بالعديد من المبادرات التجارية منذ إنشائها وقد حصلت بنجاح على العديد من الأعمال في قطاعات تجارية مختلفة وقامت بتنويع محفظتها في المنطقة.

كونسبت المشتركة تزاول الأعمال في خدمات الاتصالات وأنظمة وتقنيات المعلومات والألياف البصرية ومحطات إعادة الشحن وحلول الشحن للسيارات الكهربائية والمعدات والتوريدات الصناعية وخدمات قطاع النفط والغاز,

في 2013 تحولت كونسبت المشتركة إلى مجموعة من الشركات في أقل من 8 سنوات لكي تضم خمس كيانات لها بصمة قوية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الصناعي والطبي في الكويت والمنطقة والتي نجحت في تحقيق عائد مجمع قدره 400 مليون دولار أمريكي منذ بدايتها.

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