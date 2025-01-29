دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Paymob، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن إبرامها شراكة استراتيجية بارزة مع عملاق التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر، منصة Woo، لتصبح بذلك الشريك المفضل الأول للمنصة في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ليثمر عن دمج سلس لتجربة الدفع المتميّزة من Paymob في سوق WooCommerce، مما يمنح التجار بوابة مباشرة وسهلة للوصول إلى باقة شاملة من حلول الدفع الرقمية المتطوّرة.

تؤكّد هذه الشراكة الاستثنائية على الثقة الكبيرة التي توليها Woo لـPaymob كحليف استراتيجي موثوق قادر على تقديم حلول دفع مصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة والمتنوعة للتجار في المنطقة. ومن خلال بوابة Paymob للدفع، سيتمكّن التجار من الآن فصاعدًا من دمج أكثر من 50 طريقة دفع عالمية ومحلية في متاجرهم الإلكترونية على منصة WooCommerce، بما في ذلك "Apple Pay" و"Google Pay" وغيرها من البدائل المحلية المفضلة. وتتميز حلول Paymob بكونها محسّنة بالكامل لتتوافق مع الهواتف المحمولة، مما يضمن تجربة دفع آمنة وسلسة، مدعومة بأعلى معايير الأمان مثل تقنية التحقق ثلاثي الأبعاد (3D Secure) والامتثال الكامل لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI).

وعلاوة على ذلك، سيحظى التجار بمزايا استثنائية تشمل معالجة فائقة السرعة للمدفوعات، مع تسويات في اليوم التالي (T+1) لمعظم طرق الدفع، وتسويات فورية في عدد من الأسواق المختارة. كما تساهم الميزات المعزّزة، مثل دعم العملات المتعددة وخيارات إعادة المحاولة للمعاملات المتعثرة، في رفع معدلات نجاح عمليات الدفع وترتقي بمستويات رضا العملاء إلى آفاق جديدة. ويبرهن هذا التكامل بوضوح على ريادة Paymob والتزامها بتقديم أحدث الحلول وأكثرها تطورًا للتجار في المنطقة.

وضمن إطار هذه الشراكة، سيشهد المستقبل القريب دمج خدمات Paymob بسلاسة في تجربة إعداد المتاجر الجديدة على منصة Woo، مما يضفي مزيدًا من السهولة واليسر على عملية الإعداد بالنسبة للتجار الجدد. ومن شأن هذا التكامل أن يبسط عملية تفعيل المتاجر، ويتيح للمستخدمين بدء قبول المدفوعات بفاعلية وسرعة لا مثيل لهما.

ومن الجدير بالذكر أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقع له أن يحقق قفزة نوعية ليصل إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مدفوعًا بالانتشار المتزايد للهواتف الذكية، ونمو أعداد الشباب، والطلب المتنامي على حلول الدفع الرقمية. وتقف الشركات الصغيرة والمتوسطة في طليعة هذا التحول الرقمي الهائل، إلا أن الكثير منها لا يزال يواجه صعوبات في الوصول إلى الأدوات الفعّالة التي تمكّنها من التوسّع بفعالية ونجاح.

وفي هذا السياق، أدلى عمر الجمل، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية في Paymob، بتصريح قال فيه:

"تمثّل شراكتنا مع WooCommerce علامة فارقة ونقلة نوعية في مسيرتنا نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من خلال تزويدها بأدوات رقمية ثورية تحفّز نموها. وبدمج خدمات Paymob المتطوّرة في قلب منظومة WooCommerce، فإننا نشارك في رسم ملامح مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية، مستقبل يكون فيه النمو سلسًا ومتاحًا للجميع بلا استثناء."

ومن جانبه، أعرب ويب غريبل، مدير عام المدفوعات في Woo، عن حماسه قائلًا:

"نحن في غاية السعادة لتعميق شراكتنا مع Paymob، لنقدّم للتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلًا متكاملًا ومبسّطًا يساعدهم على تنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها."

وبدوره، أضاف كارل ستيرنستروم، نائب رئيس التحالفات العالمية في Paymob:

"يجسّد هذا التكامل الاستراتيجي مع Woo التزامنا الراسخ بإقامة تحالفات مثمرة تدفع قاطرة الابتكار إلى الأمام، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار أمام تجار Paymob في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

وبوصفها الشريك المفضّل أول لـWoo في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التكامل المباشر لـPaymob مع سوق WooCommerce يرسّخ مكانتها رائدة رائدة في تمكين نجاح التجارة الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وتواصل Paymob مسيرتها الطموحة منذ انطلاقها عام 2015، حيث تخدم اليوم أكثر من 390,000 تاجر في جميع أنحاء المنطقة، من خلال باقة شاملة من حلول قبول المدفوعات المتطوّرة عبر بوابتها الإلكترونية المبتكرة، وأجهزة نقاط البيع، وتطبيقها.

عن Paymob

Paymob هي شركة الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتعمل على وضع التقنيات المالية المتطورة في أيدي العملاء في المنطقة. وتقدم بوابتها متعددة القنوات أكثر من 50 طريقة دفع، وتمكّن أكثر من 390,000 تاجر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل ديكاتلون، وفودافون، وإل جي، وأوبر، وآيكيا، وشاهد، من خلال وضع الخدمات المالية المبتكرة في متناول أيديهم.

Paymob هي أول شركة تكنولوجيا مالية تحصل على رخصة "ميسر دفع" من البنك المركزي المصري في عام 2018. ثم دخلت الإمارات العربية المتحدة في العام 2022، وحصلت على ترخيص مزاولة خدمات الدفع للتجزئة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024. وقد سبق هذا الإنجاز حصول الشركة على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الالكتروني (PTSP) من المدفوعات السعودية في مايو 2023، ما مهّد الطريق أمامها لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية. وفي في ديسمبر 2023، حصلت الشركة على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) لبدء نشاطها في سلطنة عمان.

تحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين وعالميين من الطراز الرفيع، بما في ذلك PayPal Ventures، وGlobal Ventures، وKora Capital، وClay Point Capital، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالإضافة إلى FMO، وBII، وHelios Digital Ventures، وA15، وNclude.

عن Woo

Woo هي الشركة الأم لمنصة WooCommerce، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة عالميًا التي تشغّل أكثر من 4 ملايين متجر إلكتروني. وبفضل اعتمادها على البنية التحتية لووردبريس (WordPress)، تتيح برمجيات WooCommerce مفتوحة المصدر إمكانيةً استثنائيةً لأيّ شخص، في أيّ مكان، لبيع أيّ منتج كان، مع مرونة مطلقة وسيطرة كاملة على مسار بناء وتطوير أعمالهم. تأسست Woo عام 2011، واستحوذت عليها شركة Automattic في عام 2015، وتعتمد الشركة نموذج العمل الموزّع بالكامل، ويعمل موظفوها من جميع أنحاء العالم.

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