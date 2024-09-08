الرياض، المملكة العربية السعودية: حصلت شركة «بايرماكسPayerMax »، الشركة العالمية الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي، رسمياً على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الإلكتروني (PTSP) من قبل المدفوعات السعودية، نيابة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وتتيح هذه الرخصة للشركة تقديم خدمات بوابة الدفع الشاملة للتجار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويُعد الحصول على رخصة (PTSP) إنجازاً مهماً لشركة PayerMax، حيث تسمح للشركة العمل بالكامل ضمن النظام المالي للمملكة. وفي إطار التزامها القوي تجاه المنطقة، أصبحت شركة بيرماكس مؤخراً أول شركة آسيوية في مجال التكنولوجيا المالية تشارك في برنامج المقر الإقليمي (RHQ) لتأسيس مقرها الإقليمي بالرياض، وتحصل على ترخيص وزارة الاستثمار السعودية. وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز حضور الشركة في المملكة التي تُعد إحدى أكثر أسواق التكنولوجيا المالية المتنامية في الشرق الأوسط.

وتُعتبر PayerMax مقدم حل عالمي رائد للدفع الرقمي متعدد القنوات، وتدعم أكثر من 600 طريقة دفع في أكثر من 150 دولة. وتركز على تمكين النمو غير المحدود لتجارة الانترنت الرقمي والتي تُعتبر الأسرع نمواً في العالم في الأسواق الناشئة.

وقال السيد وانغ هو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة PayerMax: "يُعد الحصول على رخصة (PTSP) إنجازاً هاماً ودافعاً قوياً لتوسيع عملياتنا في المملكة. وتتيح لنا هذه الرخصة تقديم حلول الدفع المتطورة للتجار، وتوفير بنية تحتية آمنة ومرنة وفعّالة للدفع الرقمي. ومع استمرار المملكة في رحلتها لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية وفقاً لرؤية المملكة 2030، فإننا متحمسون للمساهمة في دعم هذا التحول من خلال تزويد التجار بالأدوات المتطورة والحلول المبتكرة التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي".

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تلتزم PayerMax بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في نمو بيئتها التكنولوجية المالية. حيث تم تصميم حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها الشركة من أجل مساعدة الشركات على مواجهة تحديات عمليات الدفع العالمية والمحلية، وضمان الحصول على معاملات سلسة وآمنة للعملاء.

نبذة عن شركة «بايرماكسPayerMax »

تُعتبر شركة «بيرماكس PayerMax» شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، وتركز بشكل كبير في الأسواق الناشئة، ولها وجود عالمي في مجال الأعمال. وهي ملتزمة بتقديم حلول دفع عالمية احترافية بأساليب شاملة. تغطي العمليات التجارية للشركة 150 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. وتدعم هذه الشبكة الواسعة أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة للمعاملات، وأكثر من 20 لغة محلية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة للمستخدمين العالميين. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة، وقد أنشأت أكثر من عشرة مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وشنغهاي (الصين)، وهونج كونج (الصين).

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