القاهرة : أعلنت Park St. التابعة لـ Sky Investments Holding والمملوكة لرجل الأعمال المهندس/ أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن انضمام نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية والإقليمية إلى مشروع Park St. East بالقاهرة الجديدة، وذلك للمرة الأولى في مصر، ضمن خطتها لتطوير وجهات متكاملة تجمع بين الأعمال والتسوق والمطاعم والترفيه، وتقدم تجارب عالمية جديدة للسوق المصري، قبل الافتتاح الرسمي لPark St. East لاحقاً خلال عام 2026.

وتضم قائمة مزيجاً متنوعاً من الأسماء العالمية والإقليمية في قطاعات السيارات الفاخرة والضيافة والمأكولات والمشروبات، من بينها علامات تظهر للمرة الأولى في مصر مثل Rolls-Royce وCadillac وNaranj وEm Sherif Deli وSpice وJoe & The Juice، إلى جانب Ratio، بالإضافة إلى عدد من العلامات الكبرى المتواجدة داخل المشروع مثل BYD وNatuzzi وPickl، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة داخل Park St. East ويعكس تنوع التجارب التي يقدمها المشروع.

وفي هذا السياق، قال المهندس/ أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة Sky Investments Holding: "منذ إطلاق Park St.، كان هدفنا تطوير وجهات متكاملة تقدم أكثر من مجرد مساحات تجارية وإدارية، بل تخلق بيئة تجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة في تجربة واحدة. ويأتي Park St. East امتداداً لهذا التوجه، واستكمالاً للنجاح الذي حققته Park St. West في الشيخ زايد."

وأضاف أيمن حسين: "يُعد انضمام هذه العلامات العالمية والإقليمية جزءاً من هذه الرؤية، حيث نحرص على تقديم مزيج متنوع من التجارب والعلامات التي تضيف قيمة حقيقية ل Park St. Eastوتلبي تطلعات السوق في شرق القاهرة."

ويتمتع Park St. East بموقع استراتيجي في شرق القاهرة، حيث يقع مباشرة على الطريق الدائري عند مدخل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وعلى بُعد 5 دقائق فقط من شارع التسعين، بما يتيح سهولة الوصول إليه من مختلف أنحاء القاهرة الكبرى. كما يتميز بقربه من عدد من المحاور الرئيسية والمناطق السكنية والتجارية سريعة النمو، فضلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعله موقعاً مناسباً للعلامات التجارية والشركات والزوار.

ويمتد Park St. East على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، ويضم مساحات تجارية وإدارية متنوعة، إلى جانب المطاعم والمقاهي، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة العصري في مكان واحد.

وتُعد Sky Investments Holding، التي تأسست عام 1997، واحدة من أبرز شركات الاستثمار الخاصة التي تركز على السوق المصري، حيث تعمل عبر خمسة قطاعات رئيسية تشمل النفط والغاز، والتجزئة والتوزيع، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتطوير العقاري من خلال أكثر من 14 شركة تابعة. وتضم المجموعة أكثر من 15 ألف موظف، وحققت إيرادات قاربت 800 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، مواصلة تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع طويل الأجل وترسيخ مكانتها كشريك استثماري استراتيجي وأحد المحركات الرئيسية للنمو في السوق المصري.

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