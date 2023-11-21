الصفقة مدعومة باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار من مجموعة OSN، والمنصة ستغير مشهد البث الإعلامي والترفيهي في المنطقة

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشاريع "نعمل على إنشاء منصة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً"

مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن توصل شركة OSN التابعة لها إلى اتفاق يقضي باندماج منصتها الرائدة في مجال البث الترفيهي OSN+ مع شركة أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن هذا الاندماج سيوفر للمستهلكين في المنطقة وللمرة الأولى فرصة التمتع بميّزات غير مسبوقة عبر منصة واحدة تجمع أفضل وأحدث الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى العربية والأجنبية وفقرات البودكاست وغيرها الكثير، وذلك عبر تقديم تجربة استخدام سهلة.

ستجمع المنصة، المدعومة باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار (15.4 مليون دينار كويتي) من OSN في أنغامي، أكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل، و2.5 مليون مشترك، مع إيرادات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (31 مليون دينار كويتي) عند الإغلاق، لتصبح أنغامي (والتي ستبقى مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية تحت رمز NASDAQ: ANGH) واحدة من أكبر منصّات البث في المنطقة. توفّر أنغامي مكتبة غنية تضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست، مع إنتاجات حصرية من فنانين بارزين مثل عمرو دياب. بدورها فإن OSN+ لديها 18 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي وشراكات حصرية مع HBO وNBC Universal وParamount واستوديوهات عربية وتركية رائدة.

تلتزم الشركة الجديدة بتقديم منتج متكامل يوفّر محتوى استثنائي يتناسب مع احتياجات مستخدمي المنطقة. نظراً لقوّة العلامتين التجاريّتين، ستستفيد الشركة من البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي بالإضافة إلى مكتبة المحتوى المميزة والحصرية من OSN+ لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج مطوّر ومبتكر مدعّم بالذكاء الاصطناعي يركّز على التخصيص عبر توصية واقتراح المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدمين.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الصفقة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع ورئيسة مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يتمثل أحد أهداف استراتيجية شركة مشاريع الكويت في تحقيق تحول رقمي عبر شركاتها بغرض الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات. بناء على ذلك فقد ركزنا على تعزيز وتنمية قطاع البث عبر الإنترنت في OSN من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتسويق الرقمي وتنويع المحتوى. إن الجمع بين OSN+ وأنغامي سيؤدي إلى إنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وكذلك شركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في نمو هذا المشروع. ومن خلال تقديم المحتوى المتميز والموسيقى والترفيه في تطبيق واحد، فإن التكنولوجيا الإعلامية سوف توفر لنا فرصة التوسع في قطاعات أخرى بناءً على الاحتياجات المتوقعة لعملائنا. إننا نؤمن بشدة في أن هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في أسلوب وعادات استخدام المستهلكين لوسائل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في OSN السيد جو كوكباني "نشهد اليوم محطة رئيسية في رحلة OSN ونحن نواصل تطوير أعمال البث الخاصة بنا. إن الدمج بين محتوى OSN+ وتكنولوجيا أنغامي يتيح لنا تقديم أفضل ما في عالم الترفيه في مكان واحد لعملائنا، مما يضمن التطور المستمر لعروضنا لتلبية احتياجاتهم. إننا على ثقة من أن هذا التطوير سيؤدي إلى تغيير وجه البث عبر الإنترنت في المنطقة وذلك بفضل الفهم العميق للسوق المحلي الذي تتمتع به هاتين العلامتين التجاريتين".

بدوره قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المقبل لشركة أنغامي السيد إيلي حبيب "تعد هذه الخطوة قفزة نوعية نحو إعادة ابتكار مجال الترفيه. من خلال توفير أحدث التقنيات والخبرات التكنولوجية، نساهم اليوم بخلق نظام بثّ شامل ومتكامل. هدفنا هو أن نصبح عنصراً استراتيجياً بارزاً في عالم الترفيه لمستخدمينا من خلال تقديم مزيج يجمع بين الموسيقى وبث الفيديو بشكل متنوع وديناميكي يعكس هوية جمهورنا".

الصفقة مشروطة بالحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية لسياسة مكافحة الاحتكار اللازمة، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الدمج في أوائل عام 2024. ستمتلك مجموعة OSN حصة الأغلبية في أنغامي، بينما ستتواصل أنشطة OSNtv بشكل منفصل مع السيد جو كوكباني كرئيس تنفيذي.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30905 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

لمحة موجزة عن OSN+:

OSN+ هي خدمة البث المحلية الرائدة في المنطقة، والتي تأتي بمجموعة مذهلة من المحتوى الحصري الممتاز والمنسّق للعملاء. وتضمن المنصة عرض أحدث محتوى من الأعمال التلفزيونية والبرامج بالتزامن مع عرضها في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات والأفلام، وذلك بفضل شراكاتها الراسخة مع كبرى الأستوديوهات العالمية، مثل HBO وNBC Universal و+Paramount وEndeavor Content وMGM وSony. كذلك، تعرض المنصة مجموعة متميزة من إنتاجات +OSN الأصلية.

ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت. يمكنكم معرفة المزيد حول الاشتراك بالخدمة عن طريق الرابط www.osnplus.com

لمحة موجزة عن OSN:

تقدم مجموعة OSN، شركة المحتوى الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في 22 دولةً في المنطقة، حيث تعرض أبرز الأفلام والمسلسلات المحلية والعالمية الحصرية عند الطلب. وتوفر المجموعة محتواها الترفيهي من خلال عدة منصات، بما فيها +OSN وقنوات OSN TV الفضائية والعديد من العروض المشتركة مع الشركات. وتُعد مجموعة OSN الخيار الأمثل للاستمتاع بأفضل وأحدث برامج الترفيه في مختلف أنحاء العالم باللغات العربيّة والإنجليزية والتركية وغيرها من خلال منصاتها المتنوعة، إذ تبث الشبكة أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، إضافة إلى أفضل برامج الأطفال وأسلوب الحياة.

وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية وهي، التركيز على العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير. وتتجلى قوة مجموعة OSN في منظومتها الترفيهية المتكاملة الناتجة عن شراكاتها القوية مع الشبكات والاستوديوهات العالمية وقدرتها على الوصول إلى أشهر الأعمال الأصلية والقنوات الحصرية المميزة.

لمحة موجزة عن أنغامي:

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويشارك صوته مع العالم أجمع.

وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل “يونيفرسال” و”سوني” و”وارنر” و”ميرلين”، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمزيد من المعلومات حول أنغامي، يرجى زيارة الرابط: https://anghami.com