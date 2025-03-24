مدينة الكويت – أعلنت وارنر براذرز ديسكفري عن قيامها باستثمار استراتيجي بحصة أقلية في OSN Streaming Ltd، وهي شركة تابعة لمجموعة OSN. وتسعى وارنر براذرز ديسكفري من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز التزامها بسوق البث عبر الإنترنت الذي ينمو بسرعة في المنطقة. هذا وسوف يتم إتمام الصفقة على مراحل، وهي خاضعة لشروط معينة وموافقات الجهات الرقابية.

تأتي هذه الصفقة كامتداد لمسار النمو القوي الذي تسير عليه OSN ومكانتها الرائدة في قطاع البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواصل OSN التطوير من عروضها، فقد أمنت شراكات طويلة الأمد مع لاعبين عالميين رئيسيين، بما في ذلك صفقتها الحصرية مع HBO في عام 2022، بالإضافة إلى استحواذها على حصة أغلبية فيAnghami Inc. في أبريل 2024.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع ورئيس مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة بين وارنر براذرز ديسكفري وOSN. يعكس هذا الاستثمار الأهمية التي توليها وارنر براذرز ديسكفري للعمل مع المواهب الأكثر إبداعية، والتقنيات المتقدمة، وتشكيل شراكات تدعم النمو المستمر لأعمالها، وهو ما تقدمه OSN للمشاهدين في المنطقة من خلال أعمال البث التابعة لها. كما تؤكد هذه الشراكة نجاح استراتيجيتنا في التركيز على البث الرقمي على الرغم من بيئة السوق التنافسية، وتأتي كامتداد لمسار النمو القوي الذي تسير عليه OSN ومكانتها الرائدة في قطاع البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز موقعها التنافسي كواحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة في المنطقة."

ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ وارنر براذرز ديسكفري في أوروبا الوسطى وتركيا والشرق الأوسط في السيد جيمي كوك "هدفنا هو سرد أعظم القصص، مع الابتكار في منتجاتنا وقنوات توزيعنا. كانت OSN شريكاً عظيماً من خلال توزيع محتوانا، مما يجعل هذه الشراكة خطوة طبيعية لـ وارنر براذرز ديسكفري. نحن ندرك أنه إلى جانب الاستمتاع بأحدث الأعمال العالمية، فإن الجماهير الإقليمية تريد أيضاً قصصاً من المنطقة تتعلق بثقافاتهم وتجاربهم الخاصة. من خلال هذه الصفقة، يسعدنا أن نعلن أن كلاًَ من OSN ووارنر برذرز ديسكفري ستستثمران في محتوى عالي الجودة مُنتَج محلياً، مما يضمن تقديم محتوى أكثر غنى وتنوعاً للمشاهدين".

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN السيد جو كوكباني "يسعدنا أن نرحب بـ وارنر براذرز ديسكفري كشريك استراتيجي. بصفتها رائدة عالمية في الترفيه، تقدم وارنر براذرز ديسكفري خبرة لا مثيل لها، بالإضافة إلى الابتكار ومحفظة غنية من العلامات التجارية الشهيرة. إن هذه الاستثمار يشكل نقطة تحول كبيرة في رحلة نمو OSN، مما يعزز التزامنا بتقديم محتوى فريد وجذاب. كما يعزز التزامنا بتوسيع استثماراتنا في المحتوى المحلي، مما يوسع نطاق وصوله خارج المنطقة إلى جماهير عالمية".

في الوقت نفسه، يعكس الاستثمار الاستراتيجي لـ وارنر براذرز ديسكفري ما توليه الشركة من أهمية للعمل مع أفضل المواهب الإبداعية، والتقنيات المتقدمة، وتشكيل شراكات رئيسية لتعزيز النمو المستمر، حيث يصل عدد المشتركين العالميين في البث عبر الإنترنت عبر Max وDiscovery+ إلى ما يقرب من 117 مليون مشترك. كما يؤكد على توسعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز وجودها

في واحدة من أكثر أسواق الترفيه ديناميكية في العالم. ومنذ تأسيس مكتبها الإقليمي في دبي عام 2012، عَمّقت وارنر براذرز ديسكفري حضورها بشكل مستمر من خلال تقديم ترفيه عالمي المستوى للجمهور في المنطقة.

الجدير بالذكر أن شركة كامكو إنفست عملت كمستشار للصفقة لجانب مجموعة OSN بالإضافة إلى مكتب شركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP في أبو ظبي. أما وارنر براذرز ديسكفري فقد كان مستشارها A&O Shearman.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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