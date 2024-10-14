الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلن موقع "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، والذي يضم أكثر من 52 مليون باحث عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عضو في "شبكة شركاء Oracle" (OPN) عن تعاونه الأخير مع شركة Oracle لتحسين عملية التقديم على الوظائف. يتيح دمج "بيت.كوم" مع Oracle لأصحاب العمل الإعلان عن شواغرهم الوظيفية -والتي يتم إنشاؤها باستخدام حل Oracle Fusion Cloud Recruiting على منصة "بيت.كوم". ويتيح ذلك الوصول إلى مجموعة أكبر من بيانات الكفاءات والحرص على الوصول إلى جمهور متنوع وعالي الكفاءة.

يستفيد أصحاب العمل الذين يستخدمون Oracle Recruiting الآن من عملية توظيف مبسطة تخلصهم من الحاجة إلى الإدخال المتكرر للبيانات وتقلل من خطر انسحاب المتقدمين للوظائف. ويستطيع المرشحون استخدام سيرهم الذاتية الحالية على "بيت.كوم" للتقدّم إلى الفرص مباشرةً، دون الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات أو مغادرة المنصة، ممّا يوفر الوقت الثمين في عملية التقديم. ومع الوصول الذي توفره "بيت.كوم" والبنية التحتية المتينة لـ Oracle، تستطيع الشركات التواصل بكفاءة مع المرشحين، ورفع سرعة جهود التوظيف وزيادة نجاحها.

إحدى المزايا الرئيسية الأخرى لهذا التعاون هو التكامل مع "Evalufy" من "بيت.كوم"، والتي تعد أداة متقدمة لتقييم المتقدمين بالفيديو مع إمكانية توفير الكتابة الصوتية والترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي. أصبحت هذه الأداة الآن متاحة لمستخدمي Oracle Recruiting، مما يتيح لأصحاب العمل تقييم المرشحين بشكل أكثر فعالية، وتقليل الوقت المستغرق للتوظيف، وضمان أفضل توافق بين المرشحين ومتطلبات الوظيفة.

وقال أكرم عساف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في "بيت.كوم": "إن تعاوننا مع Oracle يؤكد على التزامنا بتحسين منظومة التوظيف في الشرق الأوسط. فاستغلال Oracle Recruiting لا يزيد فحسب من قدرتنا على ربط أصحاب العمل مع أفضل المرشحين، بل ويعزّز التزامنا كذلك للاستمرار في طليعة الابتكار في مجال التوظيف. يؤكد هذا التعاون في نهاية المطاف على التزامنا المشترك باستخدام التكنولوجيا لدعم تجارب توظيف أكثر كفاءةً وسهولةً وتفاعلًا."

يقدّم هذا التعاون بين "بيت.كوم" وOracle سلسلة من المزايا التي تهدف إلى تبسيط عملية التوظيف لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. فيستطيع الباحثون عن عمل الآن الاستمتاع بعملية تقديم شبه سلسة عبر "بيت.كوم"، مما يعزز من كفاءة إكمال الطلبات بفضل سهولتها. يسلط ذلك الضوء على التزام "بيت.كوم" بتحسين تجربة الباحثين عن عمل وتوفير الأدوات التي تمكّنهم من بناء أسلوب الحياة الذي يختارونه. ومن ناحية أخرى، يستفيد أصحاب العمل من الوصول غير المسبوق إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 52 مليون محترف عبر الشرق الأوسط. هذا الوصول لا يوسّع فقط من نطاق الكفاءات المتاحة لهم، بل يزيد أيضًا من تنوع المرشحين المحتملين وفرص ظهورهم.

"تعاوننا مع "بيت.كوم" يبرز التزام الجهتين بتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة حول العالم.ومن خلال هذا التطبيق، يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من بساطة عملية الإعلان عن الوظائف والتحديث التلقائي للحالة مما يضمن تجربة شبه سلسة لخبراء التوظيف والمرشحين." هذا ما صرّح به ناجراج نادنيدلا، نائب الرئيس الأول لتطوير منتجات إدارة رأس المال البشري في Oracle. وأضاف قائلًا: "إن عملية التقديم السريع تطوّر من تجربة المرشح، وتساعده على التفاعل بشكل دائم وتحرص على إلمامه بما يحدث في أثناء رحلة التقديم."

يمثل تعاون "بيت.كوم" مع Oracle Recruiting رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية التوظيف، وتوسيع الوصول إلى الكفاءات الجيدة، وتحسين تجربة المرشح بشكل عام. ومع تطور هذه الشراكة، يستعد "بيت.كوم" وOracle لإعادة تعريف طرق اكتساب الكفاءات، ووضع معايير جديدة للكفاءة والتفاعل في سوق العمل التنافسي.

عن شركة بيت.كوم

بيت.كوم أكبر موقع للوظائف في الخليج والشرق الأوسط، ويعمل على ربط الباحثين عن الوظائف مع أصحاب العمل الذين يبحثون عن المرشحين. تحتوي المنصة -الحاصلة على الجوائز- على آلاف الشواغر الوظيفية يوميًا من أهم الشركات في المنطقة. ويستخدم المنصةَ أكثر من 60,000 صاحب عمل، وتحتوي على قاعدة بيانات تضم أكثر من 52 مليون مهني.

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